Vierzig Prophezeiungen für 2023 und darüber hinaus

Dies wurde aus Chris Reeds Botschaft auf der MorningStar Vision Conference am Donnerstag, 29. Dezember 2022, um 19:00 Uhr übernommen.https://www.morningstartv.com/new-years/chris-reed-alignment-assignment-…

Das Folgende ist das Ergebnis von drei Monaten des Betens, Fastens und der Bitte an Gott, mir zu zeigen, was im Jahr 2023 und darüber hinaus kommt. Es umfasst Trancen, Begegnungen und Dinge, die ich gesehen habe. Der Herr hat uns dazu berufen, das Prophetische auf eine höhere Ebene zu heben. Wir wissen es teilweise und prophezeien es teilweise. Vielleicht gibt Gott anderen Menschen andere Teile, um das Ganze zu verstehen, aber hier ist mein Teil:

Ich sah eine Aufdeckung von chinesischem Geld und Bestechung. Zu Beginn wird es zu einer großen Enthüllung kommen, die den Sturz der Biden-Regierung einläuten wird.

Die Laptoptasche von Hunter Biden, die vor der Wahl 2020 unterdrückt wurde, steht kurz vor der Öffnung. Dieses Thema wird in den Mittelpunkt der Nachrichten rücken und die Glaubwürdigkeit seines Vaters und seine früheren Behauptungen enorm schädigen. Letztes Jahr hat mir der Herr gezeigt, dass dies seinem Vater so sehr schaden würde, dass er vor den Wahlen 2024 die Macht verlieren und sein Amt niederlegen wird.

Der Gesundheitszustand von Präsident Joe Biden wird sich weiterhin verschlechtern. Ich wünsche ihm nichts Böses. Ich bete für ihn. Ich bete, dass Gott ihn entfernt, aber ich bete auch für ihn und seine Erlösung und dafür, dass er eine Gestalt des Saulus von Tarsus wird. Er wird die Macht verlieren, und es wird für die Demokraten praktisch sein, wenn er bei der Wahl für 2024 nicht an der Spitze steht. Er wird versuchen, seine gescheiterte Präsidentschaft wiedergutzumachen, indem er zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin ernennt. Ich habe Kamala Harris am Ruder gesehen, aber nur für kurze Zeit – Wochen oder Monate.

Leider werden wir einen weiteren Anstieg der Inflation und einen Sturzflug bei den Werten von Wohn- und Gewerbeimmobilien erleben. Es wird eine erhebliche Immobilienhypothekenkrise geben, aber nicht so schlimm wie 2008. Edelmetalle und Grundstücke werden zu besseren und sichereren Investitionen.

Es droht ein Seekonflikt im Südchinesischen Meer, der die Weltmärkte zum Absturz bringen wird. China wird beteiligt sein und möglicherweise behaupten, es sei ein Unfall gewesen. Die USA werden davon betroffen sein und sich mitten in diesem wachsenden China-Taiwan-Konflikt befinden.

Die Gaspreise sind vorübergehend gesunken, werden aber wieder steigen.

Die Kriminalität wird schlimmer werden. Auf den Straßen wird es wieder zu Unruhen kommen, und Menschen, die unzufrieden sind und es satt haben, dass ihre Regierung ihre Bürger nicht schützt, werden ernsthafte Proteste veranstalten.

Wir werden die drastische Kluft zwischen der linken Küste und Mittelamerika offenbaren und bizarre Wetterextreme erleben, die auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Wir werden extreme Brände im Westen der USA und extreme Überschwemmungen im Osten der USA erleben

Ich habe gesehen, wie ein Gebäude beträchtlicher Größe durch extremen Wind oder ein Wetterphänomen beschädigt wurde, wodurch es einstürzte und einstürzte. Das wird eine große Neuigkeit. Dies könnte im Nordosten der USA passieren

Inmitten steigender Benzinpreise sah ich eine kostspielige Ölkatastrophe im Südosten der USA. Ich sah ölgetränkte Strände in Florida. Dies wird für Ron DeSantis eine schwierige Herausforderung sein. Dies wird die dritte Prüfung für ihn sein, und er wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Chaos an seinen Händen haben. Bitte beten Sie für ihn in dieser Situation.

Ich hatte eine einzigartige, zweimal bestätigte Vision eines Flugzeugs, das auf mysteriöse Weise im Himmel verschwand, wie der indonesische Flug vor ein paar Jahren. Dieses Flugzeug wird sensible Geheimdienstinformationen transportieren. Sein mysteriöses Verschwinden wird Schlagzeilen machen, dann wird es wieder auftauchen oder gefunden werden.

Im Rahmen der großen Überschwemmung im Osten der USA erlebte ich einen Dammbruch, der noch schlimmere Überschwemmungen verursachte. Dies wird ein natürliches Zeichen dafür sein, dass ein weiterer Damm in der Regierungskorruption und den Lügen bricht, die ebenfalls nicht länger eingedämmt werden können.

Der „Ronald-Donald“-Kampf. In einer Vision sah ich, wie Donald Trump und Ron DeSantis um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner kämpften. Bei den Vorwahlen wird es zu einem schlimmen Kampf kommen. Trump wird DeSantis vorwerfen, ihm gegenüber nicht loyal zu sein, und wird Verrat zum Ausdruck bringen, weil DeSantis sich geweigert hat, sich zurückzuziehen, nur damit er erneut gegen Trump antreten kann. Gerade als es so aussieht, als würde DeSantis Trump überholen, wird Schmutz ausgegraben und kalte Beweise gegen ihn verwendet. Ich habe das in einer Schlagzeile gesehen. Trotzdem wird Ron DeSantis eine Führungspersönlichkeit in Washington DC und ein zukünftiger Präsident der Vereinigten Staaten werden.

Ich habe auch eine farbige Frau gesehen, was ich letztes Jahr vorhergesagt hatte. Ich kenne ihre ethnische Zugehörigkeit nicht, aber eine farbige Frau wird ein Wort tragen und Trump an die Spitze der Liste bringen und dabei helfen, seine Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, die er bei den Wählern in den letzten zwei Jahren verloren hat. Diese farbige Frau wird an seiner Seite stehen und die Korruption in den sozialen Medien und im amerikanischen Wahlsystem ans Licht bringen. Sie wird dabei helfen, seine Behauptungen des Wahlbetrugs zu rechtfertigen.

Der Einfluss und die Bestechung Chinas werden aufgedeckt, und es wird schockierend sein, wie weit Chinas Tentakel viele Nationen auf der ganzen Welt erreicht haben. Dazu gehören die amerikanische Politik und die Unterstützung bei der Wahl 2020. Dies wird ans Licht kommen, wird nicht zu leugnen sein und wieder mit dem Laptop-Skandal um Hunter Biden in Verbindung gebracht werden, der völlig aufgedeckt sein wird und Joe Biden mit allem in Verbindung bringen wird. Dreimal sah ich, wie Kisten geöffnet wurden, und ich sah die Worte „Smoking Gun“, was zweifelsohne beweisen wird, dass China Geld und Beteiligung an Bidens Wahlkampf hat und dass Geheimnisse sogar vor Gericht und im Repräsentantenhaus ans Licht kommen. Das wird die Welt schockieren. Denken Sie daran: Kisten, Biden und Milliardäre. Sogar Unterdrückung, Manipulation und Einschüchterung vor unseren Gerichten werden aufgedeckt und offenbaren, dass sie mehr wussten, als sie sagen wollten.

Wie letztes Jahr vorhergesagt, erlebte ich im Jahr 2023 Nahrungsmittelknappheit. Dies wird ein Jahr der Revolution auf der ganzen Welt sein. Länder der Dritten Welt, Mexiko und Südamerika werden am stärksten von Engpässen in der Nahrungsmittelkette und der Nahrungsmittelversorgung betroffen sein.

Ich sah ein sich verschärfendes Einwanderungsproblem jenseits unserer Südgrenze. Die Situation der illegalen Einwanderer wird in einer epischen Grenzkrise/Showdown gipfeln.

Ich habe gesehen, wie afrikanische Länder unter schwerer Nahrungsmittelknappheit litten und Migranten nicht nur aus Mittel- und Südamerika, sondern auch aus Afrika und Europa nach Amerika kamen.

Es wird einen Wendepunkt für die USA geben. Etwas – oder einige – werden die Südgrenze der USA überschreiten, und wenn ans Licht kommt, was sie tun, wird es so schrecklich und abscheulich sein, dass es beide politischen Parteien dazu zwingen wird, aggressiv zu werden beim Schutz unserer Grenzen.

Ich habe gesehen, dass die Anhörungen vom 6. Januar, die jetzt zu Ende gehen, als eine geheime Operation der Geldverschwendung und des Einflusses ausländischer Gelder, insbesondere chinesischer und russischer Gelder, angesehen werden. Sogar die Gerichte werden erneut wegen ihrer Manipulation und der Tatsache, dass sie Trump für alles verantwortlich machen, vor Gericht gestellt. Sie taten dies, weil ihre Nationen unter Trumps Politik litten.

Joe Biden und Kamala Harris werden im nächsten Wahlzyklus nicht die Spitzenkandidaten der Demokratischen Partei sein. Ich habe einen Mann gesehen, der die Nominierung der Demokraten gewonnen hat, aber es war nicht Joe Biden.

Ich habe eine Revolution der Unruhe, des Aufruhrs und der Gewalt in Schweden erlebt. Es wird zu plötzlichen Terroranschlägen mit Waffen gegen Bürger kommen, die von einem Dämon der Anarchie angeführt werden. Gesetzlosigkeit und Zorn werden dazu führen, dass bestimmte Menschen Leben schädigen und zerstören. Die Menschen werden über die massive illegale Einwanderung in Europa wütend sein. Rassismus wird auch ein motivierender Faktor für diese Gewalt in Schweden sein. Terroristen nutzen diese weltweite Einwanderungskrise aus.

Ich habe in den europäischen Ländern – Frankreich, Dänemark, Polen, Ungarn und Italien – ein neues Gefühl des Patriotismus gesehen, in dem die Menschen ihren Nationalstolz und ihre Liebe zum Land neu entwickeln werden. Einige Länder werden ihre eigenen „Brexit“-Prozesse aus der Europäischen Union einleiten.

Ich habe gesehen, wie in Europa eine Wohnungs- und Obdachlosenkrise zunimmt, die zu Instabilität, Unsicherheit und Angst in den Herzen vieler europäischer Nationen führen wird. Die Menschen werden darauf mit nationalen Prioritäten und Protesten gegen die Einwanderungspolitik in Europa reagieren. Die massive illegale Einwanderung aus dem Süden nach Europa wird nicht mehr tragbar sein, und die europäischen Nationen werden verlangen, dass ihre nationalen Grenzen eingehalten werden und Patriotismus zur Priorität wird. Dies wird die Voraussetzungen für eine Destabilisierung der Europäischen Union, Inflation, Einwanderung, Nahrungsmittelknappheit und einen wirtschaftlichen Abschwung schaffen. Dies wird in ganz Europa für Unruhe sorgen.

Ich habe gesehen, wie ein europäisches Land – ich glaube Deutschland – in einen Finanzskandal verwickelt war, bei dem es um chinesische Bestechung und Betrug durch Banken ging und an dem auch Hongkong beteiligt war, was ein weiteres Beispiel für Chinas Tentakel sein wird.

Ich sah die Anfänge einer neuen Französischen Revolution. Letztes Jahr habe ich über Emmanuel Macron berichtet, nicht dass er der Antichrist ist, aber er wird eine Entscheidung treffen müssen. Eine schwere Gesundheitskrise wird ihn und seine Macht eine Zeit lang schwächen, dann wird er mit einer heroischen Fassade zur Überwindung der Gesundheitskrise wieder auftauchen. Paris wird zum Hort von Unruhen und Aufständen. Das französische Volk wird der unhaltbaren illegalen Einwanderung überdrüssig werden.

Auch gegen Italiens neu gewählte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird es Widerstand geben. Sie leitete ein Wahlkampfthema mit den Themen Gott, Familie und Land. Ein großer Drogenskandal um Drogenkartelle und Geldwäsche durch italienische Banken wird aufgedeckt. Irgendwie wird der Vatikan durch einen niedrigrangigen Geistlichen der katholischen Kirche in diese Sache hineingezogen. Es wird für internationale Schlagzeilen sorgen, aber es wird auch zum Bild eines internationalen Drogenrings, der über das italienische Bankensystem gefangen wurde.

Ich habe einen plötzlichen Luftangriff Israels gegen den Iran gesehen, und das Ziel wird eine nukleare Entwicklungsanlage im Iran sein. Die Führung von Benjamin Netanyahu wird Israels Entschlossenheit stärken, sich gegen die wachsende Bedrohung durch die iranische Regierung zu verteidigen.

Ich sah ein bizarres kosmisches Ereignis am Himmel. Die Bibel sagt, dass es Zeichen am Himmel geben wird. Es könnte sich um eine Sonneneruption oder einen Kometen handeln, der die Erdatmosphäre durchbricht. Es wird keine großen Zerstörungen mit sich bringen, aber es wird die Technologie weltweit beeinträchtigen, Stromausfälle verursachen und internationale Schlagzeilen machen.

Die Situation zwischen Russland und der Ukraine wird dazu führen, dass Wladimir Putin so etwas wie eine schmutzige Bombe einsetzen wird – keine Atombombe.

Die Nahrungsmittelknappheit im Jahr 2023 wird aus mehreren Gründen auftreten: Ernteprobleme, seltsame Wettermuster und -phänomene sowie bizarre Krankheiten bei Rindern und Tieren. Dies wird auch zu mehr illegaler Masseneinwanderung führen.

König Karl III. wird im Mai 2023 gekrönt. Zu jeder britischen Krönung in den letzten 1.000 Jahren gehörte der „Stein von Scone“ oder „Stein des Schicksals“, der während der Krönung unter den Stuhl des Monarchen gelegt wurde. Es wird angenommen, dass dieser Stein einer der Steine ​​ist, auf den Jakob seinen Kopf legte, als er seinen Traum hatte. Zur Zeit der Krönung Karls wird dieser Stein von einem bizarren Geheimnis oder einer Ungewissheit umgeben sein.

Prinz Andrew, der Bruder von König Charles, wird dadurch in eine tiefe Depression geraten und es wird zu rechtlichen Problemen kommen, weil seine Mutter nicht mehr da ist, um ihn zu beschützen. Eine psychische Krise wird ihn selbstmörderisch machen. Bete für ihn. Ich sah ihn in einem verzweifelten Flehen.

Was König Charles betrifft, habe ich auch einen Vorfall mit einer heißen Mikrofonaufnahme gesehen, bei dem der König eine äußerst peinliche Aussage machte, die von anderen Nationen als Propaganda verwendet wird. Ich sah in einer Schlagzeile den Satz „lose Lippen versenken Schiffe“. Royals werden darüber viel Demut, Verlegenheit und Reue empfinden und sich entschuldigen, während König Charles mit seiner eigenen Menschlichkeit ringt.

Ich habe es auch mehr als einmal in einer Vision gesehen, und ich wünsche dies niemandem, aber Prinz Harry und Meghan werden nicht zusammen bleiben. Wenn Meghan Markle sich von Prinz Harry trennt, wird er erkennen, dass er „zum Narren gehalten“ wurde, und wird seiner Familie und seinem Erbe gegenüber reuig und zerknirscht sein.

Wir werden weiterhin erleben, dass immer mehr berühmte Menschen plötzlich sterben, und dafür wird es einen Grund geben. Es wird etwas in ihren Körpern sein. Ein großer bekannter Hollywoodstar wird unerwartet sterben, und dies wird weitere Untersuchungen zu den COVID-Impfstoffen nach sich ziehen.

China wird den Weg der inneren Revolution fortsetzen, den ich erstmals am 1. Oktober 2022 prophezeit habe. Er wird zum Ende der Herrschaft von Xi Jinping führen. Dann, vielleicht in fünf bis zehn Jahren, sah ich, dass sich China in regionale Staaten oder Sektionen aufteilen würde und Demokratie und eine ganz neue Lebensweise nach China kommen würden. Wenn Xi Jinpings Macht zu Ende geht, wissen Sie, dass das Urteil über die Kommunistische Partei Chinas gefallen ist und ihre Macht über China endlich gebrochen wird.

Das gleiche Urteil fällt gegen Wladimir Putin, obwohl er sich gegen die LGBTQ-Agenda ausgesprochen hat. In den letzten Jahren hat Putin seine gottesfürchtigen Einflussnehmer verloren und in seinem Leben ist ein Vakuum entstanden. Im Jahr 2023 oder kurz danach werden wir das Ende der Herrschaft Wladimir Putins in Russland erleben. Angst und Paranoia werden ihn überkommen und seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Diejenigen in seinem engsten Kreis werden sich sogar gegen ihn wenden,

Es entstehen zwei neue Energiequellen. Es wird eine neue Entwicklung und Energiequelle entstehen, die nicht von großen Energiekonzernen aufgehalten werden kann.