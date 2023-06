Seltsame Anomalie in der Schumann Resonanz!

Der Physiker Professor Winfried Otto Schumann entdeckte mit seinen Schumann Frequenzen den „Puls“ der Erde.

Spätere Forschungen beobachteten, dass sich die Hirnrhythmen mit den Schumann-Frequenzen überlappen und synchron werden können.

(Titelbild: Die Messung im Tomsk, Russland, zeigt am 18. Juni das übliche Muster, ab dem 19. Juni werden seltsame Formen und Muster aufgezeichnet. Fühlt sich jemand anders die letzten Stunden?)

Der Puls der Erde

Die Schumann-Resonanzen (oder Frequenzen) sind quasi-ständige elektromagnetische Wellen. Sie existieren in dem Hohlraum (oder Raum) zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre exis. Im Jahr 1952 beschäftigte sich der Physiker Professor Winfried Otto Schumann von der Technischen Universität München mit der Frage, ob die Erde selbst eine Frequenz – einen Puls – besitzt.

Er vermutete, dass eine Kugel in einer anderen Kugel eine elektrische Spannung erzeugt. Da die negativ geladene Erde innerhalb der positiv geladenen Ionosphäre existiert, muss zwischen den beiden eine Spannung bestehen, die der Erde eine bestimmte Frequenz verleiht.

Durch eine Reihe von Berechnungen war er in der Lage, eine Frequenz abzuleiten. Von der glaubte er, dass sie der Puls des Raums Erde-Ionosphäre sei. Zwei Jahre später, 1954, berichtete Schumann mit seinem Team über zuverlässige und vorhersagbare Frequenzen in der Atmosphäre, die in dem Hohlraum (oder Raum) zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre existierten.

Obwohl mehrere Frequenzen zwischen 6 und 50 Zyklen pro Sekunde auftreten, fanden sie die Grundfrequenz bei 7,83 Hz.

Die Rolle der Blitze

Dieser „Hohlraum“ wird auf natürliche Weise durch die Energie von Blitzentladungen und atmosphärischen Radiosignalen oder Sferics angeregt. Ein Sferic ist ein breitbandiger elektromagnetischer Impuls. Er tritt als Folge natürlicher atmosphärischer Blitzentladungen auf. Dies führt dazu, dass der Hohlraum Erde-Ionosphäre bei bestimmten Frequenzen wie eine Glocke „klingelt“.

Das führt zu Spitzen im Rauschspektrum. Schumann-Resonanzen sind nicht immer messbar. Man muss sie „anregen“, um sie zu beobachten.

Sie hängen in erster Linie mit der elektrischen Aktivität in der Atmosphäre zusammen. Das gilt insbesondere in Zeiten intensiver Blitzaktivität. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt rollen etwa 2.000 Gewitter über die Erde. Sie erzeugen etwa 50 Blitze pro Sekunde. Jeder Blitzschlag erzeugt elektromagnetische Wellen.

Die beginnen, die Erde zu umkreisen, eingefangen zwischen der Erdoberfläche und einer Grenze in etwa 97 Kilometern Höhe. Einige dieser Wellen – wenn sie genau die richtige Wellenlänge haben – verbinden sich mit zunehmender Stärke zu einem sich wiederholenden „atmosphärischen Herzschlag“. Dieser ist als Schumann-Resonanz bekannt.

Die vom Blitz erzeugten Wellen sehen nicht aus wie die auf- und absteigenden Wellen des Ozeans. Aber sie schwingen mit Regionen größerer Energie und geringerer Energie. Diese Wellen bleiben innerhalb einer atmosphärischen Decke gefangen. Die Decke wird vom unteren Rand der „Ionosphäre“ geschaffen.

Das ist ein mit geladenen Teilchen gefüllter Teil der Atmosphäre, der etwa 97 Kilometer hoch am Himmel beginnt. Die Ionosphäre ist ein Teil der oberen Erdatmosphäre, in der die Atome und Moleküle durch extreme ultraviolette und Röntgenstrahlung der Sonne ionisiert werden, wodurch eine Elektronenschicht entsteht.

Messung der Resonanzen

Heute werden Schumann-Resonanzen an vielen Forschungsstationen auf der ganzen Welt aufgezeichnet. Zur Erkennung und Aufzeichnung von Schumann-Resonanzen sind spezialisierte Empfänger und Antennen erforderlich. Obwohl 7,83 als die fundamentale Schumann-Resonanz gilt, treten andere Frequenzen zwischen 6 und 50 Zyklen pro Sekunde auf.

Das sind insbesondere 7,8, 14, 20, 26, 33, 39 und 45 Hertz, mit einer täglichen Schwankung von etwa +/- 0,5 Hertz (Hz). Diese Frequenzen fungieren als Hintergrundfrequenz, die die biologischen Schaltkreise eines Großteils des Lebens auf der Erde beeinflussen.

Das Ausmaß der Resonanz schwankt, wenn die Ionosphäre mehr oder weniger dicht wird, was weitgehend von der Menge der Sonnenstrahlung abhängt, die auf sie trifft. Ein weiterer Einfluss ist, dass die drei Blitz-Hotspots der Welt – Asien, Afrika und Südamerika – ebenfalls einem Tag/Nacht-Zyklus folgen und ebenfalls saisonal bedingt sind.

So folgen die Spitzen der Funksignalstärke bei der Schumann-Resonanz einem ständig wechselnden, aber einigermaßen vorhersehbaren Zeitplan.

Wirkung auf das Gehirn

Schumann selbst interessierte sich für die biologischen Auswirkungen von Sferics. Die Forschungen deckten Beziehungen zwischen Schumann-Resonanzen und dem Leben auf der Erde auf. Ihre Forschung spannt den Bogen von der Beeinflussung von Hefezellen und Bakterien sowie Pflanzen und Tieren bis hin zum Menschen.

Herbert König, Schumanns Nachfolger an der Münchner Universität, entdeckte und bewies einen klaren Zusammenhang zwischen Schumann-Resonanzen und Hirnrhythmen. Er verglich menschliche EEG-Aufnahmen mit natürlichen elektromagnetischen Feldern der Umwelt und stellte fest, dass die so genannten Alphawellen während der Hirnaktivität im gleichen Frequenzbereich liegen wie die ersten beiden Modi der Schumann-Resonanz.

Er spekulierte, dass dies möglicherweise kein Zufall ist, sondern eine Anpassung des Menschen an die elektromagnetische Umwelt im Laufe der langen Evolution.

Synchronisierung der Rhythmen

König und seine Kollegen beschrieben die bemerkenswerten Ähnlichkeiten der spektralen Leistungsdichteprofile und -muster zwischen der Erde-Ionosphäre-Resonanz und der menschlichen Hirnaktivität, die auch gemeinsame Größen sowohl für die elektrischen als auch für die magnetischen Feldkomponenten aufweisen.

Seitdem wurde das Phänomen beobachtet und von anderen Wissenschaftlern wiederholt, dass sich die Hirnrhythmen mit der in diesem Resonanzhohlraum auftretenden elektromagnetischen Aktivität im Ultra-Niederfrequenzbereich überlappen und synchron werden können.