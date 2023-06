Eine berüchtigte Geschichte eines ukrainischen Zeitreisenden wurde endlich erklärt

Wenn es eine Sache gibt, die uns gefällt, dann ist es eine gute Zeitreisegeschichte.

Auf TikTok gibt es in letzter Zeit einen Zustrom von Leuten, die behaupten, aus der Zukunft zu kommen, aber nichts kommt an die Geschichte von Sergei Ponomarenko heran, wenn es um reine Verrücktheit geht.

In einem der berüchtigtsten Fälle seiner Art dreht sich die Geschichte um einen Mann, der 2006 in Kiew in der Ukraine auftauchte und behauptete, aus einer Zeit in der Vergangenheit zu stammen.

Er sagte den Behörden, er sei 1932 geboren. Er sah so aus, trug eine altmodische Kamera und ein veraltetes Outfit.

Das Überzeugendste war, dass er ein sowjetisches Dokument aus den 1950er Jahren besaß, aus dem seiner Meinung nach hervorging, dass er 25 Jahre alt war.

Anschließend zeigte Ponomarenko den Leuten Bilder, die er angeblich mit seiner Kamera in Kiew aufgenommen hatte. Nachdem sie entwickelt worden waren, stellten die Behörden fest, dass die Bilder tatsächlich Kiew in den 50er Jahren zeigten und ihn auch mit einer namenlosen Frau zeigten – sowie ein Bild, von dem Ponomarenko behauptete, es zeige ein UFO.

Die bizarre Geschichte nahm eine andere Wendung, als die Behörden bei der Durchsicht der Akten einen Mann mit demselben Namen fanden, der 1958 vermisst wurde.

Seltsamerweise machten sie die Freundin des Mannes ausfindig, die zu diesem Zeitpunkt bereits über 70 Jahre alt war. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Freundin um die Frau auf den Fotos handelte.

Anschließend teilte sie den Behörden mit, dass Ponomarenko zwei Jahre lang verschwunden sei und dann in den 50er Jahren wieder aufgetaucht sei.

Darüber hinaus erhielt sie ein Foto, das ihn als älteren Mann zeigte und angeblich im Jahr 2050 in Kiew aufgenommen worden war.

Es ist alles irgendwie seltsam, aber das Rätsel könnte all diese Jahre später endlich gelöst worden sein.

YouTuber Joe Scott hat sich erneut mit dem Fall befasst und eine Erklärung gefunden, die den gesamten Vorfall möglicherweise zunichte macht.

Wie Joe herausfindet, wurde das Bild von Ponomarenko, das angeblich aus Kiew im Jahr 2050 stammt, „geklont“ und enthält möglicherweise das Empire State Building.

Noch überzeugender war für Joe, dass die Fotos aus der ukrainischen Fernsehsendung „Aliens“ stammten. Die Sendung diskutiert die Möglichkeit außerirdischen Lebens und ähnelt der Art von Sendung, die man auf The History Channel sehen würde, weist aber laut Scott eine Reihe von Ungenauigkeiten auf.

Es hat Spaß gemacht, solange es dauerte, aber es sieht so aus, als wäre der „Zeitreisende“ kaputt gegangen.

