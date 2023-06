In alten Schriften und Überlieferungen findet man Hinweise auf eine Zeit, als der Mond noch nicht existierte. Demokrit und Anaxagoras erwähnen, dass es eine Zeit gab, in der am Nachthimmel kein Mond zu sehen war .

Bei der Beschreibung der Geschichte der griechischen Region Arkadien schreibt Aristoteles, dass die Pelasgier seit sehr alten Zeiten in der Gegend lebten; zu einer Zeit, als der Mond noch nicht existierte.

„Die Zeit, als die Erde mondlos war, ist wahrscheinlich die älteste Erinnerung der Menschheit. Demokrit und Anaxagoras lehrten, dass es eine Zeit gab, in der die Erde keinen Mond hatte.

Aristoteles schrieb, dass Arkadien in Griechenland lag, bevor es von den Hellenen bewohnt wurde , eine Bevölkerung von Pelasgern hatte und dass diese Ureinwohner das Land bereits bewohnten, bevor es einen Mond am Himmel über der Erde gab; aus diesem Grund wurden sie Proselenes genannt.

Apollonius von Rhodos erwähnte die Zeit, „als nicht alle Orbs noch im Himmel waren, bevor die Rassen Danai und Deukalion entstanden, und nur die Arkadier lebten, von denen es heißt, dass sie auf Bergen wohnten und sich von Eicheln ernährten, bevor es einen Mond gab.“

Plutarch schrieb in The Roman Questions: „Es gab Arkadier aus Evanders Gefolgschaft, das sogenannte vorlunare Volk.“

In ähnlicher Weise schrieb Ovid: „Die Arkadier sollen ihr Land bereits vor der Geburt Jupiters besessen haben, und das Volk ist älter als der Mond.“

Hippolytus bezieht sich auf eine Legende, dass „Arkadien Pelasgus hervorbrachte, der älter war als der Mond.“ Lucian sagt in seiner Astrologie, dass „die Arkadier in ihrer Torheit behaupten, sie seien älter als der Mond.“

Censorinus spielt auch auf die Zeit in der Vergangenheit an, als es keinen Mond am Himmel gab.

Einige Anspielungen auf die Zeit vor dem Mond finden sich auch in der Heiligen Schrift. In Hiob 25:5 wird die Größe des Herrn gepriesen, der „in den Höhen Frieden schafft“, und die Zeit wird erwähnt, „ehe der Mond war und er nicht schien“.

Auch in Psalm 72:5 heißt es: „Du warst gefürchtet seit der Zeit der Sonne und vor der Zeit des Mondes, eine Generation von Generationen lang.“

Eine „Generation von Generationen“ bedeutet eine sehr lange Zeit. Natürlich nützt es nichts, diesem Psalm den Mythos aus dem ersten Kapitel der Genesis entgegenzustellen, eine Erzählung aus exotischen und späteren Quellen.

Die Erinnerung an eine Welt ohne Mond lebt in der mündlichen Überlieferung der Indianer weiter. Die Indianer des Bogota-Hochlandes in den östlichen Kordilleren Kolumbiens beziehen einige ihrer Stammeserinnerungen auf die Zeit vor dem Mond.

„In den frühesten Zeiten, als der Mond noch nicht am Himmel war“, sagen die Stammesangehörigen von Chibchas

Über Pelasgus und den Mond tauchen sehr seltsame Geschichten auf. Es ist wirklich seltsam, dass viele Autoren von einer Zeit ohne Mond sprechen. Wie könnte es sein? Waren sie alle verrückt oder gibt es wirklich etwas, das man untersuchen könnte?

Ich glaube, dass an diesen Geschichten tatsächlich etwas Wahres ist, sonst hätten sich diese Autoren nicht die Mühe gemacht, etwas darüber zu schreiben, schließlich gab es keinen griechischen Autor, der persönlich oder zum Ruhm Griechenlands etwas daraus gewonnen hätte.

Der Mond sieht für mich wie eine zerbrochene Sonne aus, seine Strahlung lässt Objekte unter seinem Licht etwas kühler werden und es gibt spekulativere Gedanken über seine Existenz.

Zum Beispiel spricht die Toltec-Tradition auch über die Sonne. Sie besagt, die alte Sonne wurde durch die neue Sonne ersetzt, die wir jetzt haben.

Ich weiß, viele New-Age-Theorien stellen es als eine Art Landkarte der Erde dar, ich stimme diesen Ideen nicht zu. Für mich sieht dieses Objekt wie eine Art Scheinwerfer aus und ich weiß nicht, warum es dort oben am Himmel ist.

Wenn es den Pelasgern auch ohne gut ginge, verstehe ich dann nicht, warum wir das nicht auch tun können?