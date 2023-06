Engelssprache oder Alienbotschaft: Verbirgt sich in der Schumann-Resonanzen ein verschlüsseltes Muster? (Videos)

Der weltweite Hype um die Schumann-Resonanzen hält an, die Diskussion in den Sozialen Medien hält seit dem 17. Juni immer an, als auf den Beobachtungsmonitoren in Tomsk, Russland, diese seltsame Anomalie auftrat. (Seltsame Anomalie in der Schumann Resonanz!)

Auf den ersten Blick scheint es jedoch undenkbar, da die Kontaktpersonen, die sich mit dem Thema befasst haben, schreiben, dass es sich nicht nur um ein Bild handelt, sondern um eine Art göttlichen Engelsplan, den Hellseher seit langem erhalten.

One of these things is a lot like the other.

Image on right is an alleged “ Angelic Divine Blueprint“ and on the left is the #SchumannResonance today on planet Earth.

Thoughts? Explainantion? Coincidences? pic.twitter.com/4i0H97uPHW

— Lyra✨ (@Zero2Crow) June 18, 2023