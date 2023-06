Vor der Kamera gefilmt: BlackRock-Manager gibt zu, dass das Unternehmen „die Welt kontrolliert“ (Video)

Serge Varlay, der leitende Angestellte des Finanzriesen BlackRock, wurde Opfer einer „versteckten Kamera“ und machte eine Reihe von Zugeständnissen über die Funktionsweise des politischen Systems der USA.

Insbesondere beschreibt der Personalvermittler Serge Varlay in einer Reihe heimlich aufgezeichneter Treffen, wie BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, in der Lage ist, „die Welt zu bewegen“ und dass es einfacher ist, sich zu täuschen, wenn „die Leute nicht denken“.

Laut Varlay können US-Senatoren für einen Betrag von höchstens 10.000 Dollar „abgekauft“ werden.

„Senatoren sind billig – Du kannst ihn für 10.000 haben, Sie können einen Senator kaufen“, sagte er und fügte hinzu:

„Man kann dieses Bündel Geld nehmen und Leute kaufen. Ich arbeite für eine Firma namens BlackRock. Es kommt nicht darauf an, wer der Präsident ist, sondern wer das Portemonnaie des Präsidenten kontrolliert. Sie können Ihre Kandidaten kaufen. Erstens sind da die Senatoren, diese Leute sind billig.“

BREAKING: @BlackRock Recruiter Who “Decides People’s Fate” Spills Info on Company’s World Impact

“It’s not who the president is- it’s who’s controlling the wallet of the president”

“You got $10K? You can buy a senator“

“War is real f***ing good for business” #BlackRockExposed pic.twitter.com/DZIy1DuZKF

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) June 20, 2023