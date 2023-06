Ist ein kritischer Punkt für den Polsprung erreicht? Ungewöhnliche militärische Bewegung – Schumann-Resonanzen außer Kontrolle (Video)

Ab dem Morgen des 17. Juni 2023 befand sich die gesamte Verschwörungswelt in einer Art Angst, die damit begann, dass der magnetische Nordpol eine kritische Abweichung von 40 Grad erreichte und nun die Pole jeden Moment wechseln können.

Seit mehreren Jahren versorgt der Gastgeber und Inhaber von maverickstar reloaded die Öffentlichkeit mit dramatischen Informationen über die tatsächliche Position des magnetischen Nordpols.

Dieser Typ war ein wenig besessen von der Idee eines Polsprungs und baute mit seinen Ersparnissen auf seiner Ranch eine Magnetometerstation nach Modellen aus dem frühen 20. Jahrhundert nach, die nicht sehr teuer war und keine Satelliten oder andere fantastische Ausrüstung erforderte.

Das Hauptthema seines Kanals ist die Wanderung des magnetischen Nordpols, der Berechnungen zufolge im letzten Jahrhundert um 40 Grad von seiner Position abweichen muss, woraufhin es zu einem abrupten Polaritätswechsel des Planeten kommt.

Nach ersten Berechnungen sollte der Pol im April 2023 die 40-Grad-Marke überschreiten, im Winter 2022 schwächte sich die Temperatur jedoch leicht ab und soll neuen Schätzungen zufolge bis Mitte Juni den gewünschten Punkt erreicht haben.

Der magnetische Nordpol weicht von seiner Position zu Beginn des letzten Jahrhunderts um 40 Grad ab, was viele Geophysiker als kritischen Punkt betrachten, bei dessen Erreichen es jederzeit zu einem Polwechsel kommen kann:

Dann stellte sich plötzlich heraus, dass zur gleichen Zeit am geografischen Südpol über der US-Polarstation ein grüner Laserstrahl am Himmel erschien und zahlreiche Militärpanzerwagen durch Amerika und Kanada fuhren.

Dieser Laserstrahl sieht eher nach einem großartigen wissenschaftlichen Experiment aus, über das es sogar in der Presse Erwähnungen gab.

Das Auftauchen eines Lasers am Südpol kam völlig unerwartet und die Installation der Ausrüstung erfolgte unter großer Geheimhaltung.

Verschwörungstheoretiker sind mit etwas anderem beschäftigt: Warum begann das Lidar (Light Detection and Ranging) Tag für Tag seine Arbeit, als der magnetische Nordpol seine kritische Position erreichte?

Darüber hinaus begann die Installation des Lidars an der Station genau in dem Moment, als mehr oder weniger klar war, wann der magnetische Nordpol einen kritischen Punkt erreichen würde. Es sieht so aus, als würden US-Geophysiker den Beginn des Polsprungs beobachten.

Die Atmosphäre und ihre oberen Schichten, die mit dem Sonnenwind in Kontakt stehen, werden als erste auf die Anomalie der magnetischen Aktivität im Kern des Planeten reagieren. Wenn sich im Kern etwas stark ändert, erkennt der Kompass dies möglicherweise nicht sofort, aber der magnetische Schild der Erde nimmt stark ab, viele geladene Teilchen erscheinen in den oberen Schichten der Atmosphäre und der Lidar wird sie nicht nur bemerken, sondern auch sorgfältig berechnen sie und geben keine Prognosen ab.

So können US-Geophysiker ihrer Regierung Zeit zum Manövrieren geben.

Eine andere Version der Einbeziehung dieses Lidars basiert ausschließlich auf Nibiru.

So wurde im Januar 2008 der neue Komplex der Amundsen-Scott-Südpolstation eröffnet, obwohl die Antarktis nicht Florida ist, es dort nichts zu entdecken gibt und es genügend alte Stationen gibt.

Aber aus irgendeinem Grund bauten sie ein gewaltiges neues Teleskop und brachten ein 10-Meter-Radioteleskop mit. Ein ferngesteuertes Infrarotgerät wurde ebenfalls auf einem nahegelegenen Bergrücken platziert. Dort soll angeblich das erste Video aus Nibiru gedreht worden sein, das 2009 im Netz kursierte.

Daher könnten dieser „Lidar“ und Nibiru irgendwie miteinander verbunden sein.

Wissenschaftler überwachen entweder seine Annäherung oder den Einfluss der Nibiru-Hülle auf die Atmosphäre, die den Planeten wie eine Wolke umgibt und vermutlich aus Goldpartikeln besteht, deren Extraktion beteiligt war Annunnaki in prähistorischen Zeiten.

Ungewöhnliche Militärbewegung in den USA und Kanada

Eines der indirekten Anzeichen für das Herannahen bestimmter alarmierender globaler Ereignisse ist die massive Truppen- und Mittelverschiebung des Militärs ernsthafter Länder.

Normalerweise verfolgt jeder die Bewegungen in den USA und in China, von wo aus die Informationen immer äußerst begrenzt sind, aber sie brechen immer noch durch, wenn es viele Truppen gibt.

Und jetzt fuhren, wie wachsame amerikanische Einheimische berichten, gepanzerte Fahrzeuge entlang der örtlichen Eisenbahnen:

Seit Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte, war die Bewegung von Panzerwagen auf US-Eisenbahnen immer ein gutes prognostisches Zeichen, aber hier ist definitiv etwas anders, da in Städten viel Eisen zu sehen ist und es aus eigener Kraft bewegt wird:

This was Philadelphia yesterday that they are strategically placing equipment all over the country and even in #Canada.

Da die USA und Europa derzeit Militärübungen durchführen, könnte man annehmen, dass dies alles irgendwie damit zusammenhängt.

Allerdings passiert das Gleiche auch in Kanada, obwohl Kanada nicht an den Übungen teilnimmt:

Spotted in #Montreal. There is a large military exercise by #NATO called Air Defender 2023 but that seems to be taking place in #Europe and #Canada declined to participate.

Spotted in #Montreal. There is a large military exercise by #NATO called Air Defender 2023 but that seems to be taking place in #Europe and #Canada declined to participate.

Warum ein solcher Einsatz, weiß vielleicht selbst das Pentagon nicht genau. Es gibt eine Theorie, dass dies eine Vorbereitung auf einen Polsprung oder eine andere Katastrophe ist.

Es gibt auch eine Version der Vorbereitungen für einen globalen Krieg.

Aber wenn man bedenkt, wie viel Geld das Militär für solche Manöver ausgibt, kommt auf jeden Fall etwas, das dieses Geld wert ist.

Schumann-Resonanzen sind wild geworden

Und nun, am Abend des 18. Juni, stellt sich heraus, dass auch bei den Schumann-Resonanzen einige seltsame Dinge passieren .

Ist ein kritischer Punkt für einen Polsprung erreicht? Ungewöhnliche militärische Bewegung in den USA und Kanada, während Schumann-Resonanzen außer Kontrolle geraten.

Die grafische Darstellung der Schumann-Wellen zeigt aus unbekanntem Grund keine Daten für den 17.-18. Juni. Das heißt, entweder geschah gleichzeitig ein unglaublicher Zusammenbruch zweier Quellen oder etwas mit Resonanzen, die die NASA den Ländern und Menschen nicht zeigen wollte.

Außerdem analysiert gcpdot.com recht genau die mentale Feldspannung des Planeten. Und gcpdot.com zeigt, dass die Leute wirklich verrückt spielen, was normalerweise als Vorgeschmack auf einige globale Ereignisse geschieht.

Schließlich gibt es noch einen Moment wie die Große Planetenkonstellation, die am 17. Juni begann – Saturn, Neptun, Jupiter, Merkur und Uranus reihten sich auf:

Ist ein kritischer Punkt für einen Polsprung erreicht? Ungewöhnliche militärische Bewegung in den USA und Kanada, während Schumann-Resonanzen außer Kontrolle geraten.

Vor diesem Hintergrund glauben wir nicht, dass bei den Schumann-Resonanzen ein instrumentelles Versagen vorliegt. Etwas Globales geschieht entweder bereits oder steht kurz davor.

