„Ungewöhnliche“ wellenförmige Wolken über Cocoa Beach, Melbourne

Anwohner von Melbourne bis Cocoa Beach entdeckten ungewöhnliche wellenartige Wolkenformationen.

Nein, es ist nicht das Ende der Welt.

Wenn Sie stattdessen das Glück hatten, am Mittwoch bei Sonnenaufgang aufzustehen und nach oben zu schauen, hätten Sie möglicherweise die ungewöhnlichen, fast glückseligen perlgrauen Wolkenformationen entdeckt, die über den Morgenhimmel drapierten.

Die traumhaften Wolken wurden von Anwohnern an der gesamten Space Coast gesehen, von denjenigen, die in Melbourne in der Morgenluft nach draußen gingen, bis hin zu Joggern, die in Cocoa Beach entlang der Küste liefen.

Die chaotisch aussehenden Formationen sind als Asperitas-Wolken bekannt und für ihre klar definierten, kräuselnden, wellenartigen Muster entlang der Unterseite bekannt.

„Sie können sehr ungewöhnlich sein“, sagte Cassie Leahy, Meteorologin beim National Weather Service in Melbourne.

Zwei Meteorologen machten Fotos von den Formationen. Die Fotos wurden im Twitter-Feed des Wetterdienstes gepostet, der in diesem Jahr über eine Reihe außergewöhnlicher Wetterereignisse für Brevard berichtete, von einem kleinen Tornado über South Patrick Shores bis hin zu einer Hagelflut, die Eisberge in West Melbourne hinterließ.

Die Asperitas-Wolken seien in ihrer Unterscheidung relativ neu und wurden erstmals 2009 von Wetterbeamten klassifiziert, sagte Leahy.

„Sie sind ziemlich selten“, sagte sie. „Sie können turbulent sein und wenn sie sich neigen, können sie wie eine Welle aussehen, wie das Meer.“

Die Wolken sind auch ein Zeichen für Turbulenzen in der Atmosphäre, die sich mit dem Wind bewegen. Leahy sagte, es habe nordwestlich von Melbourne Stürme gegeben.