Planet Nibiru ist kein sumerisches Märchen, sondern der Beweis einer universellen Katastrophe

Vor mehr als 6.000 Jahren entstand die sumerische Zivilisation, die alle Anzeichen einer hochentwickelten Zivilisation aufwies. Sie nutzten das ternäre Zählsystem und kannten die Fibonacci-Zahlen. Die sumerischen Texte enthalten Informationen über den Ursprung, die Entwicklung und den Aufbau des Sonnensystems.

Im Bild des Sonnensystems platzieren die Sumerer einen unbekannten großen Planeten zwischen Mars und Jupiter – den 12. Planeten im sumerischen System.

Die Sumerer nannten diesen geheimnisvollen Planeten Nibiru, was „durchquerender Planet“ bedeutet. Die Umlaufbahn dieses Planeten – eine stark verlängerte Ellipse – durchquert das Sonnensystem einmal alle 3600 Jahre.

Der nächste Durchgang von Nibiru durch das Sonnensystem wird zwischen 2100 und 2158 erwartet.

Den Sumerern zufolge wurde der Planet Nibiru von bewussten Wesen bewohnt – den Anunaki. Ihre Lebensdauer betrug 360.000 Erdenjahre. Sie waren echte Giganten: Frauen mit einer Körpergröße von 3 bis 3,60 Meter und Männer mit einer Körpergröße von 3,90 bis 4,80 Meter.

Nibiru ist ein entfernter und unerforschter Riesenplanet, der sich in keinem System befindet und sich frei durch den Weltraum bewegt.

Sein aktueller Standort bleibt unbekannt, ebenso wie das Sonnen- oder Sternensystem, in dem es entstanden sein könnte. Offensichtlich bleibt der Planet selbst unerforscht, sogar sein Aussehen.

Dieser Planet passierte 1500 v. Chr. unseren Planeten und berührte den Rand der Schutzschicht unseres Systems.

Die Passage war zu nah und mit ihr gelangten verschiedene Weltraumschrotte in die Atmosphärenschicht der Erde, die bei der Annäherung von Nibiru und der Erde wie ein Trichter angesaugt wurde.

Möglicherweise kam es in dieser Zeit zu einem Meteoriteneinschlag, der überall auf der Erde Spuren hinterließ.

Es gibt eine Beschreibung dieses Vorfalls in der Bibel. Jeder kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra.

Dann erhielt Lot eine Warnung, dass er dringend seinen Wohnort verlassen müsse.

Während des Fluges blieb seine Frau stehen und drehte sich um, verwandelte sich aber sofort in eine Salzsäule.

Was ist passiert? Warum verwandelte sie sich in ein Salzsalz, angeblich durch den Zorn Gottes?

Und zu dieser Zeit passierte der Planet Nibiru die Erdumlaufbahn. Ein riesiger Weltraumblock, dessen Hauptmineralzusammensetzung verschiedene Salze waren, wurde in die atmosphärische Schicht unseres Planeten gezogen, ohne vollständig auszubrennen, und fiel an die Oberfläche.

Durch den Aufprall zerstreuten sich die Salzpartikel zu feinem Staub und bedeckten alles um sich herum mit einer dichten Schicht. Menschen, Tiere, Pflanzen verwandelten sich in Salzsäulen.

Der Fall eines Salzmeteoriten erzeugte eine Vertiefung im Boden, in die Wasser floss und einen See (Meer) bildete. Nach heutiger Geolokalisierung ist dies das salzige Tote Meer.

Das Meer entstand durch ein Mega-Erdbeben, das in der Bibel als Strafe für die Sünden der Bewohner der Städte Sodom und Gomorra beschrieben wird.

Sumerischer Zeuge der biblischen Katastrophe

Ende März 2008 veröffentlichten der Raketenantriebsspezialist Alan Bond und Mark Hempsell, der an der Universität Bristol (Großbritannien) Astronautik lehrt, ein Buch, in dem der Tod von Sodom und Gomorra eindeutig mit einem Einschlag aus dem Weltraum in Verbindung gebracht wurde.

Sie behaupteten, sie hätten es auf einer alten Tontafel gelesen – einem Artefakt aus dem British Museum, bekannt als „Planisphere“.

Eine Tafel – eine Art Scheibe mit Zeichnungen und Keilschrift – wurde vom Archäologen Henry Layard bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in den Ruinen der Bibliothek des Königspalastes in Ninive – der alten Hauptstadt des assyrischen Staates – gefunden.

Hempsell und Bond versichern, dass die Aussagen des Mannes, der Augenzeuge dieser prähistorischen Katastrophe, vielleicht der größten in der Geschichte der Menschheit, wurde, in Keilschrift aufgezeichnet sind.

Der sumerische Astronom sprach über den sich schnell nähernden Feuerball, beschrieb seine Flugbahn und die Lage der Sternbilder am Himmel.

Basierend auf den Daten der Planisphäre und mit Hilfe eines Computerprogramms erstellten Hempsell und Bond ein Bild des prähistorischen Sternenhimmels.

Und sie fanden heraus, dass der Asteroid in den frühen Morgenstunden des 29. Juni 3123 v. Chr. einschlug. Das Datum passt – wenn auch mit Abstand – in den von US-Archäologen skizzierten Zeitrahmen.

Doch der Asteroid stürzte nicht auf Sodom und Gomorra, sondern auf die Tiroler Region der heutigen österreichischen Alpen.

Laut Wissenschaftlern geschah Folgendes: Die glühenden Bruchstücke des explodierten Himmelskörpers rasten dahin, verbrannten und zerstörten alles, was sich ihnen in den Weg stellte, bis hin zum „Land Jordanien“. Es reichte aus, die dort befindlichen Städte Sodom und Gomorra einzuäschern.

Diagramm des Einschlags aus dem Weltraum, zusammengestellt von modernen Astronomen.

Wissenschaftler betonen, dass die katastrophalen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Einsturz eines Asteroiden nicht nur in der Bibel, sondern auch in vielen antiken Mythen erwähnt werden.

Zum Beispiel im berühmtesten – über Phaeton, der dem feurigen Streitwagen seines Vaters Helios nicht gewachsen war und vom Himmel fiel.

Totes Meer

Die mineralogische Zusammensetzung des Salzes des Toten Meeres unterscheidet sich deutlich von der Zusammensetzung des Salzes anderer Meere.

Es enthält etwa 50,8 % Magnesiumchlorid, 14,4 % Calciumchlorid, 30,4 % Natriumchlorid und 4,4 % Kaliumchlorid. Das Salz enthält wenig Sulfate, aber relativ viel Bromide.

Dadurch konnte sich das Tote Meer in einen einzigartigen, von der Natur geschaffenen Heilkurort verwandeln, der Millionen von Touristen aus der ganzen Welt anzieht.

Neben der einzigartigen Salzzusammensetzung ist das Tote Meer auch für seinen Heilschlamm bekannt, der aus dem Grund dieses Sees gewonnen wird. Der Schwefelschlamm des Toten Meeres ist stark mineralisiert (bis zu 300 g/l) und hat einen hohen Gehalt an Brom, Jod und hormonähnlichen Substanzen.

Auch die berühmten Qumran-Manuskripte wurden in der Nähe des Toten Meeres gefunden.

Dabei handelt es sich um mehr als 600 Manuskripte, die belegen, dass die jüdische Sekte der Essener bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. Grundsätze vertrat, die den Geboten des Evangeliums überraschend ähnlich waren.

Die ersten Schriftrollen mit Manuskripten aus Qumran wurden 1947 zufällig von einem Beduinenjungen gefunden. Die biblischen Städte Sodom und Gomorra lagen in der Gegend des Toten Meeres.

Im nördlichen Teil des Toten Meeres entdeckte ein Echolot am Meeresboden in einer Tiefe von fast 1300 Fuß einige Strukturen mit regelmäßiger geometrischer Form – vermutlich die Überreste einer antiken Siedlung.