Wenn Gedanken dies mit Wasser tun können – stellen Sie sich vor, was Sie mit uns tun können

Wenn Sie vor 10 Jahren jemandem gesagt hätten, dass das menschliche Bewusstsein allein einen direkten Einfluss auf unsere physische Welt haben kann, würde er Sie wahrscheinlich als verrückt ansehen.

Heute ist jedoch eine andere Geschichte. In den letzten Jahren hat sich die Mainstream-Wissenschaft der Tatsache bewusst gemacht, dass das Bewusstsein tatsächlich korreliert und einen direkten Einfluss auf das haben kann, was wir unsere physisch-materielle Welt nennen.

In den letzten vier Jahrzehnten wurde in Experimenten untersucht, ob allein die menschliche Absicht die Eigenschaften von Wasser beeinflusst.

Diese Frage war für die alternative Medizinforschung von Interesse, da der menschliche Körper zu etwa 70 % aus Wasser besteht.

Das Interesse an diesem Thema ist kürzlich von mehreren Forschern wiederbelebt worden, die vermuten, dass absichtlich beeinflusstes Wasser durch die Untersuchung von Eiskristallen nachgewiesen werden kann, die aus Proben dieses Wassers gebildet werden.

Wissenschaftler haben die Hypothese aufgestellt und gezeigt, dass absichtlich beeinflusstes Wasser tatsächlich die physikalische Bildung der beobachteten Eiskristalle aus diesem Wasser beeinflussen kann.

Konsistente Ergebnisse deuten häufig darauf hin, dass positive Absichten dazu neigen, symmetrische, wohlgeformte, ästhetisch ansprechende Kristalle hervorzubringen, und negative Absichten dazu neigen, asymmetrische, schlecht geformte und unattraktive Kristalle hervorzubringen.

Das Experiment, das ich in diesem Artikel verwende, wurde von Dean Radin, Ph.D., durchgeführt, der leitender Wissenschaftler am IONS und außerordentliche Fakultät im Fachbereich Psychologie der Sonoma State University ist.

Das Experiment wurde durchgeführt, um zu messen, wie die Absicht allein die Bildung von Wasserkristallen beeinflusst.

Co-Ermittler waren Masaru Emoto, ein japanischer Energiewissenschaftler und Autor, sowie einige andere Forscher und Wissenschaftler.

Das Experiment prüfte die Hypothese, dass Wasser, das entfernten Absichten ausgesetzt ist, die ästhetische Bewertung der aus diesem Wasser gebildeten Eiskristalle beeinflusst.

Im Wesentlichen wurde getestet, ob Absichten die physikalische Struktur von Wasser beeinflussen können (wie bereits erwähnt).

Über einen Zeitraum von drei Tagen konzentrierten sich rund 2.000 Menschen in Österreich und Deutschland auf Wasserproben, die in einem elektromagnetisch abgeschirmten Raum in Kalifornien platziert wurden.

Andere Proben befanden sich außerhalb des abgeschirmten Raums, sodass sie als Fernkontrolle dienen konnten. Ein Techniker hat Eistropfen fotografiert, die sich aus mehreren Wasserproben unter unterschiedlichen Behandlungsbedingungen gebildet haben.

Jedes Bild wurde von über 2.500 unabhängigen Gutachtern auf seine ästhetische Schönheit hin beurteilt und die Ergebnisse der Daten wurden von Personen analysiert, die hinsichtlich der Behandlungsbedingungen blind waren.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Test mit einer Reihe früherer Studien übereinstimmte, die darauf hindeuteten, dass Absicht möglicherweise die Struktur von Wasser beeinflussen kann.

Eine der zuvor erwähnten Studien wurde in den 90er Jahren von Masaru Emoto durchgeführt, einem Mitteilnehmer der in diesem Artikel verwendeten Studie.

Er kam auf die Idee, Wasser einzufrieren und mit einem Mikroskop zu beobachten.

Zunächst beobachtete er Kristalle aus Leitungswasser, Flusswasser und Seewasser. Aus dem Leitungswasser konnte er keine ästhetisch ansprechenden Kristalle mit einzigartigem Design gewinnen, nicht einmal aus Flüssen oder Seen, die große Städte umgaben.

Wasser aus Flüssen und Seen außerhalb der Entwicklung erzeugte jedoch Kristalle, von denen jeder seine eigene Einzigartigkeit hatte und sehr ästhetisch ansprechend war.

Die Ergebnisse dieser früheren Studie (unter anderem) zeigten auch, dass sich die Form und die physikalische Struktur von Wasserkristallen veränderten, nachdem man gute Worte gesagt, gute Musik gespielt und das Wasser gezeigt, gespielt oder reine Gebete dargebracht hatte.

Auch bei der umgekehrten Situation wurden deformierte Kristalle beobachtet. Sie können hier Fotos anfordern und einige davon sogar ansehen.

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Film What The Bleep Do We Know , einem Film aus dem Jahr 2004, der eine Reihe von Faktoren kombiniert, die einen Zusammenhang zwischen Quantenphysik und Bewusstsein postulieren.

Der Film zeigt eine Reihe prominenter Wissenschaftler, Forscher und mehr und wurde mit mehreren unabhängigen Filmpreisen ausgezeichnet. Im Film werden Absichten zur Veränderung der Wasserstruktur anhand von Emotos Forschungen erwähnt.

Wenn Gedanken das mit Wasser machen können, stellen Sie sich vor, was sie mit uns machen können? Unser Körper besteht zu etwa 70 Prozent hauptsächlich aus Wasser.

Wenn positive Emotionen, Worte und Gefühle die physikalische Struktur von Wasser verändern können, bedeutet das, dass „Selbstgespräche“ einen direkten Einfluss auf die Biologie Ihres Wesens haben.

Zahlreiche über diese hinausgehende Studien zeigen, dass unsere Gedanken, Gefühle und Emotionen, also die Dinge, die wir nicht sehen können, die Haupttreiber unserer biologischen Systeme sind.

Das Institut für Herzmathematik, zusammen mit vielen anderen, haben dies immer wieder bewiesen. Selbst in der Quantenphysik besteht Materie auf ihrer kleinsten beobachtbaren Ebene lediglich aus Energietaschen, die mit einer bestimmten Frequenz schwingen.

Alles, was wir sind, sind Wesen aus Energie, Frequenz und Schwingung. Um die physische Struktur mithilfe des Bewusstseins zu verändern, müssen wir verstehen, dass unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle direkt mit der Frequenz korrelieren, mit der die Materie (unser Wesen) schwingt.

Wenn Sie die Schwingungsfrequenz der Materie ändern, ändern Sie die physische Realität.

„Wenn Sie die Geheimnisse des Universums kennenlernen wollen, denken Sie in Bezug auf Energie, Frequenz und Schwingung“ – Nikola Tesla

„Wenn Sie wüssten, wie mächtig Ihre Gedanken sind, würden Sie nie einen schlechten Gedanken denken“ – Unbekannt

Wenn Sie also das nächste Mal negative Emotionen verspüren oder negative Gedanken verspüren, denken Sie einfach daran, dass Sie einen physischen Einfluss auf Ihr biologisches System haben. Ihre Zellen, alles, was Ihren physischen Körper ausmacht, reagiert ständig auf Sie. Sei also nett zu dir selbst, gib dir etwas Liebe.

Leider erhält die Wissenschaft in diesem Bereich in der Mainstream-Welt nur sehr wenig Beachtung und Aufmerksamkeit.