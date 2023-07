Georgia Guidestones: Ein Jahr später bleibt das Rätsel um die Explosion bestehen (Video)

Am Donnerstag jährt sich der erschütternde Bombenanschlag auf die Georgia Guidestones im Elberton County zum ersten Mal.

Die Person, die für den seltsamen und vermutlich willkürlichen Zerstörungsakt verantwortlich ist, wurde von der Polizei noch immer nicht identifiziert oder gefasst.

Am frühen Morgen des 6. Juli 2022 wurde auf Sicherheitsaufnahmen eine Person gefilmt, die sich schnell mit einem Gegenstand dem umstrittenen Wahrzeichen näherte und zu einer silbernen Limousine davonsprintete.

Wenige Augenblicke später zeichneten weitere Kameras die Explosion auf, die bestätigten, dass es sich bei dem von der Person platzierten Objekt tatsächlich um eine Bombe handelte.

Später am Tag wurden die restlichen Teile aus Sicherheitsgründen abgerissen und abtransportiert .

Bevor die Steinkonstruktion vollständig entfernt wurde, war sie in den 42 Jahren ihres Bestehens bereits mehrfach vandalisiert worden.

Die hinterlassenen seltsamen Botschaften erregten in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und lösten auch eine Vielzahl von Online-Verschwörungstheorien aus.

Was waren die Georgia Guidestones?

Die sechs umstrittenen Platten, aus denen das Denkmal bestand, wiederholten „10 Richtlinien“ in acht verschiedenen Sprachen, die als Botschaften an die Menschheit im Falle eines postapokalyptischen Ereignisses dienten.

Einige der Richtlinien lauten, „die Menschheit unter 500.000.000 in ständigem Gleichgewicht mit der Natur zu halten“ und „die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache zu vereinen“. Bevölkerungsreduktion.

Die Leitsteine ​​waren mehreren Kontroversen ausgesetzt. Zuletzt nannte der damalige republikanische Gouverneurskandidat von Georgia, Kandiss Taylor, die Steine ​​„teuflisch “ .

God is God all by Himself. He can do ANYTHING He wants to do. That includes striking down Satanic Guidestones.

— Kandiss Taylor (@KandissTaylor) July 6, 2022