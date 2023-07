Was passiert am 17. Juli 2023? Energieauswirkungen auf die Erde, parasitäre Kräfte und die apokalyptische Vorhersage

Es gibt viele Vorhersagen über den 17. Juli, die von einer großen, von Menschen verursachten Katastrophe bis hin zu kosmischen Anomalien reichen, die das Leben der gesamten Menschheit verändern werden.

Es ist möglich, dass nichts passiert, und das alles löst nur Angst und Panik aus. Oder vielleicht passiert tatsächlich etwas, aber wir werden es nicht spüren.

Der erste, der über dieses Datum sprach, war Sediq Afghan. Vor sechs Monaten sagte er voraus, dass am 17. Juli etwas im Zusammenhang mit Uran passieren würde, das die Geschichte unserer Zivilisation verändern würde.

Wahrscheinlich ist der prognostische Mathematiker selbst nicht mehr froh, dass er das genaue Datum bekannt gegeben hat.

Je näher es ist, desto mehr Versionen und Annahmen und jeder Seher berichtet, dass er Informationen direkt von den Höheren Kräften erhält.

Wer ist Sediq Afghan?

Sediq Afghan ist ein seltsamer Mathematiker, der ursprünglich aus Afghanistan stammt. Es wird angenommen, dass er in einer speziellen Liste aufgeführt ist, der sogenannten „Liste des Erbes der Menschheit“.

An der Erstellung dieser Liste waren Organisationen wie die UNESCO und die UN beteiligt, die Objekte der materiellen und spirituellen Kultur sowie herausragende Persönlichkeiten umfasst.

Obwohl in vielen Quellen erwähnt wird, dass Sediq Afghan in der Liste des Erbes der Menschheit aufgeführt ist, konnte sein Name in den entsprechenden Listen nicht gefunden werden.

Sediq Afghan ist ein Mathematiker mit herausragenden Fähigkeiten und außergewöhnlichen Leistungen. Sein Interessengebiet umfasst Probleme wie die Ableitung einer Formel zur Lösung des inversen Newton-Binoms.

Neben der Mathematik interessiert er sich für Astrologie, Numerologie und die pythagoräische Zahlentheorie. Durch die Verbindung aller seiner Interessengebiete leitete Sediq eine Formel ab, die angeblich zukünftige Ereignisse vorhersagen kann.

Formel zur Vorhersage der Zukunft

Wie Gary Seldon, eine Figur aus der Founding-Romanreihe des legendären Science-Fiction-Autors Isaac Asimov, hat sich Sediq Afghan eine Formel ausgedacht, die angeblich die Zukunft vorhersagt.

Sediq glaubt, dass seine Formel eine unterschiedliche Vorhersagegenauigkeit aufweist:

● für Einzelpersonen bis zu 100 %;

● für Länder bis zu 80 %;

● für die ganze Welt bis zu 50 %.

Es wird angenommen, dass der afghanische Mathematiker dank seiner wunderbaren Formel bereits eine Reihe von Ereignissen vorhergesagt hat, darunter den Zusammenbruch der UdSSR, den Einsturz der Zwillingstürme und die Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl.

Darüber hinaus teilt Sediq Afgan bereitwillig seine Formel. Er glaubt, dass jeder, der von ihm trainiert wurde, die Zukunft vorhersagen kann. Der afghanische Mathematikkurs ist auf vielen Bildungsplattformen verfügbar.

Sediq Afghans Vorhersage für den 17. Juli 2023 und darüber hinaus

Die neue Vorhersage des Mathematikers besagt, dass am 17. Juli ein wichtiges Ereignis auf der Welt stattfinden wird.

An diesem Datum endet laut Sediq der Zyklus der Weltentwicklung von einem halben Jahrhundert. Der Wissenschaftler selbst neigt dazu, zu glauben, dass mit „nuklearer Erpressung“ zu rechnen sei.

Das nukleare Potenzial der Länder wird demonstriert, aber es wird nicht zu einer gegenseitigen Katastrophe kommen.

Sediq erwähnte auch, dass damit zu rechnen sei, dass Gesundheitsthemen wieder auf die Tagesordnung kämen. Darüber hinaus ist in naher Zukunft mit einem großen Machtwechsel im Westen zu rechnen.

Sediq stellt fest, dass 2023 das schwierigste Jahr sein wird. Danach wird es besser werden, und im Jahr 2025 werden einige Länder eine Blütezeit erleben.

Die Worte von Sediq Afghan ließen viele Internetnutzer nicht gleichgültig. Sie begannen aktiv zu erraten, welche Ereignisse am 17. Juli 2023 passieren könnten. Die drei besten Versionen waren:

Ein Ausbruch einer tödlichen neuen Krankheit. Der Angriff und der Einsturz des Eiffelturms. Große Naturkatastrophe in den USA.

Sollten wir der Vorhersage vertrauen?

Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Manche Menschen glauben überhaupt nicht an Vorhersagen, während andere einem strengen System folgen: Sie vertrauen einigen Arten von Vorhersagen und stehen anderen skeptisch gegenüber.

So glauben beispielsweise einige Mystiker, dass Vorhersagen, die ein genaues Datum enthalten, niemals wahr werden.

Generell ist die Identität von Sediq Afghan rätselhaft. Informationen über sein Leben und seine Leistungen variieren von Ressource zu Ressource.

Allerdings wird hier und da immer wieder sein Kurs zur Vorhersage der Zukunft erwähnt.

Der ganze Hype seit dem 17. Juli 2023 könnte also nur ein „Warm-up“ sein – eine interessante PR-Kampagne für ein Informationsprodukt.

Auch Zauberer in Mexiko schlagen Alarm

Mexikanische Zauberer schlagen Alarm: Ihr berühmter Seher Mhoni Sir hat bereits versprochen, dass Mexiko und der ganzen Welt im Jahr 2023 schwere Zeiten bevorstehen:

„Dies wird ein Jahr sein, in dem viele Säulen der Macht fallen werden. Mächtige und wichtige Leute werden in den Dreck fallen, nur der Präsident wird überleben. Die Menschen werden auf die Straße gehen und von den Behörden Frieden und Ordnung fordern“, sagte sie.

Was wird unserer Meinung nach am 17. Juli passieren?

Himmelskörper werden eine solche Position im Weltraum einnehmen, dass Strahlung, die Laserstrahlen ähnelt, auf die Erde gerichtet wird.

Sie sind meist blau oder bläulich gefärbt. Rot und Orange werden ebenfalls vorhanden sein, jedoch in geringerem Maße.

Diese Strahlungen verbrennen alles, was niederfrequenter Natur ist.

Was wird mit den Dunklen passieren?

Die Erde steht seit langem unter dem Einfluss parasitärer Zivilisationen. Unter dem Volk gibt es viele Vertreter der Mächte der Dunkelheit sowie deren Diener aus dem Volk. Wie wirken sich Hochfrequenzenergien auf sie aus?

Die Mächte der Dunkelheit müssen den Planeten verlassen, sie werden hohen Vibrationen nicht standhalten. Die Menschen, Diener der Dunkelheit, werden in zwei Gruppen aufgeteilt.

Wer sich bewusst für die dunklen Gastgeber entschieden hat, wird physisch gehen. Wenn die Seele ohne die Zustimmung der Person unterworfen wurde, wird sie gereinigt, von der dunklen Essenz befreit und von dunklen Wesen kontrolliert.

Die Seele wird ruhend bleiben, aber sie wird für die Mächte des Bösen blockiert, sie werden durch diese Person keinen Einfluss mehr auf den Planeten haben.

Es gibt auch viele Menschen auf der Erde, die noch nicht erwacht sind. Was wird mit ihnen passieren? Es hängt alles von ihrem Inhalt ab. Wenn mehr Energien mit niedriger Schwingung vorhanden sind, wird eine solche Person Probleme mit dem Wohlbefinden verspüren.

Werden weiterhin parasitäre Kräfte auf die Erde einwirken?

Dies wird ihnen nicht direkt möglich sein, sondern nur durch unerwachte Menschen, die einen hohen Anteil an niedrigen Schwingungen haben. Dies wird jedoch sehr schwierig sein, und zwar nur auf der Grundlage von Energien, die über dem Niveau des Ausbrennens liegen.

Die Erde bewegt sich auf ein neues Energieniveau, wodurch sie beginnt, sich zu reinigen und nach Licht zu streben.

Was werden leichte Seelen fühlen?

Viele von uns haben eine reine Seele, sind hell und haben die Energie hoher Schwingungen.

Nachdem hochfrequente Energien auf die Erde fallen, werden diese Menschen schnell eine neue Entwicklungsstufe erreichen. Sie werden eine Welle der Kraft und Unterstützung von oben spüren.

Jetzt ist es für sie sehr schwierig, weil sie in einer niederfrequenten Umgebung leben.

Solche Menschen nennt man Erleuchtete oder Erwachte. Es gibt immer mehr von ihnen, und sie werden nicht umsonst geboren.

Ihre Mission ist es, die Welt zu verändern und den Massen hohe Energien zugänglich zu machen.

Aber die jetzt Erwachten sind wie Pioniere. Nach der Energieeinwirkung wird es für sie viel einfacher sein.

Aber es gibt eine Nuance. Wenn die Seele hoch und rein ist, ein Mensch aber in Problemen steckt oder niedrige Energien in sich aufnimmt, dann erwartet ihn Unbehagen, je nachdem, wie viele schwere Schwingungen er in sich trägt.

Energien vom 17. Juli

Aus dem Weltraum kommt ein sehr starker Energieimpuls, der alles, was nicht dem erforderlichen Frequenzniveau entspricht, gnadenlos ausbrennt.

Die Menschheit lebt in einer niederfrequenten Welt und ist voller schwerer Energie. Wie kann man nicht unter den starken Auswirkungen hoher Frequenzen leiden?

Sie müssen bereit sein, sich mit der neuen Energie zu synchronisieren. Eigentlich ist es einfach. Du musst dich mit Glück, Freude und Liebe erfüllen. Spüren Sie die Lebensfreude. Erkenne, wie schön die Welt, die Natur, die Luft, das Wasser und die Erde sind.

Genießen Sie jede Minute, die Sie leben, empfinden Sie Liebe für Ihre Lieben, umarmen Sie sich und sagen Sie freundliche Worte.

Es scheint, dass dies elementare Dinge sind, aber die weitere Existenz der menschlichen Zivilisation auf der Erde hängt von ihnen ab.

Die kommenden Energien sind wie ein reinigender Strom – nichts kann sich vor ihnen verstecken und jeder wird bekommen, was er verdient.