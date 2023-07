Auf dem Mond wurde ein massiver Block aus antikem Granit entdeckt, der auf eine bisher unbekannte Art von Vulkanismus auf diesem Himmelskörper hinweist.

Diese tief vergrabene riesige Masse aus erstarrtem Magma, bekannt als Batholith, wurde laut Analyse vor etwa 3,5 Milliarden Jahren abgelagert.

Obwohl solche Granitformationen auf der Erde häufig vorkommen, sind sie in anderen Teilen des Sonnensystems selten, da für ihre Bildung bestimmte Bedingungen erforderlich sind.

Im Gegensatz zur Erde gibt es auf dem Mond kein flüssiges Wasser und auch keine Plattentektonik zur Bildung von Granit. Auf der anderen Seite des Mondes, unter einer vulkanischen Region in der Nähe des Nordpols, wurde jedoch eine anomale Hitze festgestellt, die von den Mikrowelleninstrumenten der chinesischen Satelliten Chanye-1 und Chanye-2 ​​aufgezeichnet wurde.

Die Forscher fanden heraus, dass diese Hitze aus der Tiefe des Mondes, unterhalb des Vulkans Compton Belkovich, stammt und vermutlich auf den radioaktiven Zerfall von Elementen in der Granitmatrix zurückzuführen ist.

Wissenschaftler behaupten, dass die Granitmatrix auf dem Mond viel größer ist als erwartet, was auf das Vorhandensein eines ausgedehnten Systems von Magmakanälen auf diesem Himmelskörper hinweist.

Das große System aus Granitformationen auf dem Mond erfordert besondere Bedingungen wie eine große Mantelwolke, eine ungewöhnlich feuchte Tasche oder das Vorhandensein von radiogenem Material, um die notwendige Wärme zu erzeugen.

Alle diese Informationen sind sehr umstritten, insbesondere der Verweis auf alte chinesische Geräte des Modells von etwa 2005.

Sie würden sich auch auf chinesische Astrologen beziehen, da Wissenschaftler in Arizona offenbar nichts über das US- Mondprogramm wissen .

Aber das ist nicht die Hauptsache. NASA-Wissenschaftler waren plötzlich begeistert und veröffentlichten die Geschichte der Anomalien auf dem Mond, die Astronomen seit 1540 beobachteten .

Das Archiv wurde spätestens 1968 erstellt, erschien aber erst jetzt in Zahlen. Und überall wird über Vulkanismus geschrieben, wodurch die Illusion entsteht, der Mond sei eine feste Caldera.

Dieses Interesse der NASA und der ESA an Mondvulkanen erscheint seltsam, insbesondere angesichts der noch seltsameren Beobachtungen des Mondes, die im Winter 2023 und im frühen Frühling gemacht wurden:

Interesting. My son took this pic and video at 7:30am today. He opened the window… it wasn’t a reflection in the glass. #twomoons pic.twitter.com/LxvuG6CpEX

— Petunia Pixie (@petuniapixie) January 10, 2023