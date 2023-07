Elvis „erhielt telepathische Visionen von Außerirdischen, die seinen Ruhm vorhersagten“

Elvis Presleys zukünftiger Ruhm wurde laut Larry Geller, dem spirituellen Berater des Königs, von Außerirdischen mit ihm geteilt.

Elvis Presley war von Spiritualität und dem Paranormalen fasziniert und las stundenlang stapelweise Bücher zu diesen Themen oben in seinem Schlafzimmer in Graceland.

Immer auf der Suche nach dem Transzendenten jenseits der Leere seines Ruhms und Reichtums, glaubte der Star laut Mitgliedern der Memphis Mafia auch an UFOs und Außerirdische.

Sein Cousin Billy Smith, der Elvis kannte, bevor er berühmt wurde, sagte kürzlich auf seinem YouTube-Kanal Elvis Fans Matter: „Ich glaube, er hat [an Außerirdische geglaubt]. Er war wirklich an ihnen interessiert.

Er hat viel darüber gesprochen, wie groß das Universum ist und dass wir die einzigen sein könnten, die Gott erschaffen hat. Gott ist nicht begrenzt.“

Unterdessen hat Elvis‘ spiritueller Berater und Friseur Larry Geller zuvor die angeblichen Erfahrungen des Königs mit UFOs geteilt.

Laut BBC teilte der Sänger telepathische Visionen, die er mit Außerirdischen erlebte, als er gerade 8 Jahre alt war.

Einer von ihnen zeigte einen zukünftigen Elvis in seinem weißen Overall, aber er wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was das bedeutete.

Bei einer anderen Gelegenheit sagte Geller, er und Elvis hätten bei einer Fahrt durch die Wüste helle Objekte am Himmel gesehen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt über Graceland schwebten.

Anscheinend befand sich am Himmel ein UFO, das der Vater des Königs, Vernon Presley, sah, als sein Sohn geboren wurde.

Das Memphis-Mafia-Mitglied sagte: „Sein Vater erzählte uns, dass er während der Geburt um 2 Uhr morgens rausgegangen sei, um eine Zigarette zu rauchen, und als er in den Himmel über ihrer kleinen Hütte schaute, sah er das seltsamste blaue Licht.“

Er wusste sofort, dass etwas Besonderes passierte.“