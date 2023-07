„Teile-und-herrsche“-Strategien, die sie gegen uns anwenden

Wie sie teilen und erobern!

In einer Welt, in der die Einheit eine immense Macht besitzt, ist ihre Strategie einfach, aber effektiv: Teile und herrsche.

Der beste Weg, die Kontrolle über die intelligentesten und mächtigsten Spezies auf dem Planeten zu erlangen, wäre, sie vollständig von der Liebe in sich selbst zu trennen.

Sobald sie alt genug sind, um zu verstehen, wer sie sind, zwingen Sie sie in ein System, das ihnen beibringt, dass es falsch ist, Sie selbst zu sein, wenn Sie sich von dem unterscheiden, was als normal akzeptiert wird.

Verwirren Sie sie über ihre eigene biologische Zusammensetzung, so dass sie denken, dass eine dauerhafte Veränderung ihres Körpers die Antwort auf Glück sei.

Sie verlangen von ihnen, dass sie täglich eine Einrichtung besuchen, in der sie sich nur auf die bereitgestellten Informationen konzentrieren können.

Sie lassen Sie vom 5. Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter diese Einrichtung besuchen und testen Sie sie wiederholt anhand der Informationen, damit sie zu ihrer Wahrheit werden.

Sie geben ihnen eine Erklärung für alles, damit sie nie die Möglichkeit haben, ihre eigenen Annahmen über die Welt zu treffen.

Sie schimpfen mit ihnen und demütigen Sie sie, wenn sie eine Meinung vertreten, die im Widerspruch zu der ihrer Autoritäten steht.

Erinnern Sie sie immer wieder daran, wie grausam ihre Vorfahren in der Vergangenheit zueinander waren, und teilen Sie mit, wie grausam sie nur in der Gegenwart zueinander sind.

Sie zeigen ihnen Tragödien in den Nachrichten, damit sie in Angst leben und das Schlimmste voneinander denken.

Sie überzeugen Sie davon, dass ihre Spezies früher ein ahnungsloses Wildtier war.

Sie lassen Sie denken, dass ihre Existenz so unglaublich zufällig ist, dass es ihnen an Sinn mangelt und sie Schwierigkeiten haben, einen Sinn für einen Schöpfer zu erkennen.

Sie sagen ihnen, dass ihresgleichen so schlau ist wie nie zuvor, damit sie die Integrität des Systems, in dem sie sich befinden, nicht in Frage stellen.

Sie geben ihnen Idole mit künstlicher Schönheit und nutzen Sie sie als Beispiele dafür, was es heißt, perfekt auszusehen, damit sie nie mit ihrem eigenen Aussehen zufrieden sind und nicht anders können, als sich untereinander zu vergleichen.

Sie erstellen süchtig machende digitale Plattformen, die sie nach Zahlen bewerten, sodass sie ihren Selbstwert auf der Anzahl ihrer Follower basieren und niemals zufrieden sind.

Sie bauen um sie herum eine Gesellschaft auf, in der diejenigen profitieren, die Geld haben, und diejenigen, die nicht scheitern.

Sie machen Geld zu ihrem Hauptaugenmerk, sie machen es aber so schwierig, es anzuhäufen, dass sie in einem ständigen Kampf verharren und gezwungen sind, den Großteil ihrer Zeit dem System zu widmen, das es so gemacht hat.

Sie besteuern sie auf jede erdenkliche Weise, aber sagen Sie ihnen, dass es zu ihrem eigenen Vorteil ist, damit sie nicht zweimal darüber nachdenken, es zu zahlen.

Sie nehmen die ganze Woche über viel Zeit und Energie, aber gönnen ihnen zwei Tage Zeit für sich selbst, damit sie das Gefühl haben, belohnt zu werden, und sich nicht wehren.

Sie fördern den Giftkonsum in jedem sozialen Umfeld, damit sie auch an diesen beiden Tagen von sich selbst und voneinander getrennt bleiben.

Sie füllen ihre Lebensmittel mit überschüssigem Zucker und süchtig machenden Chemikalien auf, aber machen sie billig, machen Werbung und machen diese leicht zugänglich, damit sie nie mit dem Konsum aufhören.

Wenn ihr Essen sie krank macht, verschreibt man ihnen Medikamente, die das Symptom nur überdecken, so dass sie jeden Tag davon abhängig werden.

Sie verlangen von ihnen so viel Geld für die Gesundheitsversorgung, dass sie in einem ständigen Teufelskreis aus Konsum, Medikamentengabe und Arbeit bleiben.

Sie verursachen Chaos unter ihnen und schieben es einer eigenen Gruppe in die Schuhe, sodass sie verurteilende Stereotypen bilden, wenden sie es auf so viele Arten gegeneinander an, dass sie, selbst wenn sie sich auf einer Seite verbinden würden, immer noch durch eine andere gespalten würden.

Hier sind ein paar weitere „Teile-und-herrsche“-Strategien, die sie gegen uns anwenden:

Schaffen Sie Konflikte zwischen verschiedenen Kulturen, indem Sie ihre Unterschiede nutzen, um sie dazu zu bringen, gegeneinander zu kämpfen.

Ermutigen Sie die Menschen, in der Politik entschieden die eine Seite zu unterstützen und die andere abzulehnen, sodass es für sie schwierig wird, eine gemeinsame Basis zu finden.

Sorgen Sie dafür, dass sich die Menschen nur auf sich selbst konzentrieren und sich nicht darum kümmern, starke Verbindungen zu anderen aufzubauen, was zu Einsamkeit führen kann.