Spektakulärer Lavaerguss: Kraterwand von Island-Vulkan kollabiert (Video)

Spektakulärer Kraterkollaps: An der Flanke des in der vergangenen Woche ausgebrochenen Island-Vulkans ist es zu einem gewaltigen Lavaerguss gekommen.

Eine Art Flutwelle gleißend heller Lavamassen hat sich in die Umgebung eines Vulkans auf Island ergossen. Live-Aufnahmen aus dem Vulkangebiet südwestlich von Reykjavik zeigen, wie am Mittwochmorgen plötzlich ein breites Stück der Kraterwand in sich zusammenstürzt.

Lava flutet Umgebung des Vulkans

Anschließend begräbt die fast 1200 Grad heiße Lava binnen weniger Sekunden eine große Fläche moosbewachsenen Geländes in der Umgebung des Vulkans unter sich.

Zusätzlich brechen dadurch Verbrennungsgase wie funkensprühende Fackeln durch den glutflüssigen Gesteinsbrei und schaffen eine dramatische Szenerie.

Schon gewusst?

Island liegt genau an der Grenze zweier sich bewegender Erdplatten. Daher ist die gesamte Insel vulkanisch hochaktiv.

Der Vulkanausbruch hatte Anfang vergangener Woche in unmittelbarer Nähe des Berges Litli-Hrútur auf der Reykjanes-Halbinsel begonnen. Seitdem sprudelt Lava aus der Erde und es hat sich der kleine Krater gebildet, dessen Wand jetzt kollabiert ist.

Es ist die dritte Eruption in der Region innerhalb von zweieinhalb Jahren. Eine lange Wanderstrecke in das Vulkangebiet wurde von den isländischen Behörden jüngst wieder freigegeben.

Es gelten jedoch eindringliche Warnungen vor der anspruchsvollen Wanderung und den Gefahren in der Umgebung der Lava.

