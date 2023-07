Warum haben Schwertwale begonnen Boote anzugreifen? (Video)

Forscher sind sich nicht sicher, warum Orcas, auch Killerwale genannt, plötzlich damit begonnen haben, Boote in der Nähe der Iberischen Halbinsel zu rammen und zu versenken.

Seit Beginn der Angriffe im Jahr 2020 wurden drei Boote von einer Gruppe Orcas versenkt und mehr als 250 beschädigt. Die Tiere scheinen gezielt auf die Ruder der Schiffe zu zielen.

Experten gehen davon aus, dass hinter den Begegnungen zwei mögliche Theorien stecken. Einige glauben, dass es sich um Rache handeln könnte, während andere sagen, es sei nur ein spielerisches Verhalten.

Laut dem Biologen Alfredo Lopez Fernandez. Eine Theorie besagt, dass die Killerwale eine neue Modeerscheinung erfunden haben. Ähnlich wie beim Menschen werden Orca-Trends oft von Jungtieren angeführt, sagt López. Alternativ können die Angriffe eine Reaktion auf eine schlechte Erfahrung mit einem Boot in der Vergangenheit sein.

Das Verhalten scheint sich durch soziales Lernen in der Bevölkerung zu verbreiten.

Live Science- Berichte:

Drei Schwertwale ( Orcinus orca ), auch Killerwale genannt, trafen in der Nacht des 4. Mai in der Straße von Gibraltar vor der Küste Spaniens die Yacht und durchbohrten das Ruder.

„Es gab zwei kleinere und einen größeren Orca“, sagte Skipper Werner Schaufelberger der deutschen Zeitschrift Yacht . „Die Kleinen rüttelten hinten am Ruder, während der Große immer wieder rückwärts schwamm und das Schiff mit voller Wucht von der Seite rammte.“

Schaufelberger sagte, er habe gesehen, wie die kleineren Orcas die größeren imitierten.

„Die beiden kleinen Orcas beobachteten die Technik des Größeren und mit einem leichten Anlauf knallten auch sie ins Boot.“

Die spanische Küstenwache rettete die Besatzung und schleppte das Boot nach Barbate, doch es sank an der Hafeneinfahrt.

Zwei Tage zuvor griff eine Gruppe von sechs Orcas ein anderes Segelboot an, das durch die Meerenge fuhr. Greg Blackburn, der an Bord des Schiffes war, sah zu, wie eine Orca-Mutter auftauchte und ihrem Kalb beibrachte, wie man ins Ruder stürmt. „Es war definitiv eine Form der Bildung, wie Unterricht“, sagte Blackburn gegenüber 9news .

Berichte über aggressive Begegnungen mit Orcas vor der iberischen Küste begannen im Mai 2020 und werden laut einer im Juni 2022 in der Zeitschrift Marine Mammal Science veröffentlichten Studie immer häufiger .

Die Angriffe richten sich offenbar hauptsächlich gegen Segelboote und folgen einem klaren Muster: Orcas nähern sich vom Heck, um das Ruder zu schlagen, verlieren dann aber das Interesse, sobald sie das Boot erfolgreich gestoppt haben.

„Seit 2020 gibt es kontinuierlich Berichte über Interaktionen an Orten, an denen Orcas gefunden werden, entweder in Galizien oder in der Meerenge“, sagte Co-Autor Alfredo López Fernandez , Biologe an der Universität Aveiro in Portugal und Vertreter der Grupo de Trabajo Orca Atlántica oder Atlantic Orca Working Group.

Die meisten Begegnungen seien harmlos verlaufen, sagte López Fernandez in einer E-Mail gegenüber WordsSideKick.com. „In mehr als 500 Interaktionsereignissen, die seit 2020 aufgezeichnet wurden, gab es drei gesunkene Schiffe. Wir schätzen, dass Schwertwale nur eines von hundert Schiffen berühren, die durch einen Ort fahren.“

Der Anstieg der Aggression gegenüber Booten sei ein neues Phänomen, sagte López Fernandez. Forscher glauben, dass ein traumatisches Ereignis eine Verhaltensänderung bei einem Orca ausgelöst haben könnte, die der Rest der Population nachzuahmen gelernt hat.

„Die Orcas machen das mit Absicht, natürlich kennen wir weder den Ursprung noch die Motivation, aber defensives Verhalten, das auf einem Trauma als Ursprung all dessen basiert, gewinnt für uns jeden Tag an Stärke“, sagte López Fernandez.

Experten vermuten, dass ein Orca-Weibchen, das sie White Gladis nennen, einen „kritischen Moment der Qual“ erlitt – eine Kollision mit einem Boot oder ein Einklemmen beim illegalen Fischfang –, der einen Verhaltenswechsel umlegte.

„Dieser traumatisierte Orca ist derjenige, der dieses Verhalten des physischen Kontakts mit dem Boot ausgelöst hat“, sagte López Fernandez.

Laut der Studie aus dem Jahr 2022 sind Orcas soziale Wesen, die Verhaltensweisen anderer leicht erlernen und reproduzieren können.

In den meisten gemeldeten Fällen haben sich Orcas direkt auf das Ruder eines Bootes gestürzt und es entweder gebissen, verbogen oder gebrochen.

„Wir interpretieren nicht, dass die Orcas die Jungen belehren, obwohl sich das Verhalten vertikal auf die Jungen ausgeweitet hat, einfach durch Nachahmung, und später horizontal unter ihnen, weil sie es für etwas Wichtiges in ihrem Leben halten“, sagte López Fernandez.

Orcas scheinen dieses Verhalten als vorteilhaft zu empfinden, trotz des Risikos, das sie eingehen, wenn sie gegen sich bewegende Bootsstrukturen prallen, fügte López Fernandez hinzu.

Seit Beginn der abnormalen Interaktionen im Jahr 2020 sind vier Orcas einer in iberischen Gewässern lebenden Subpopulation gestorben, obwohl ihr Tod nicht direkt mit Begegnungen mit Booten in Verbindung gebracht werden kann.

Das ungewöhnliche Verhalten könnte auch spielerisch sein oder das, was Forscher als „Modeerscheinung“ bezeichnen – ein Verhalten, das von ein oder zwei Personen initiiert und vorübergehend von anderen übernommen wird, bevor es aufgegeben wird.

„Sie sind unglaublich neugierige und verspielte Tiere, daher handelt es sich hier möglicherweise eher um eine spielerische als um eine aggressive Sache“, sagte Deborah Giles , Orca-Forscherin an der University of Washington und bei der gemeinnützigen Organisation Wild Orca, gegenüber WordsSideKick.com.

Da die Zahl der Vorfälle zunimmt, besteht sowohl für Seeleute als auch für die iberische Orca-Subpopulation, die auf der Roten Liste der IUCN als vom Aussterben bedroht gilt, zunehmende Besorgnis .

Bei der letzten Zählung im Jahr 2011 wurden der Studie aus dem Jahr 2022 zufolge nur 39 iberische Schwertwale erfasst. „Wenn diese Situation anhält oder sich verschärft, könnte sie zu einem echten Problem für die Sicherheit der Seeleute und zu einem Schutzproblem für diese gefährdete Subpopulation der Schwertwale werden“, schrieben die Forscher.

Video: