Warum die unlichten Kräfte alles versuchen, um den Wandel aufzuhalten

– und was du jetzt tun kannst.

Jetzt in dieser Zeit brauchen wir genau die Menschen, die mit einem klaren Ja den Wandel sowohl in ihrem Leben sowie auch in der Welt kreieren möchten.

Wenn du ein echtes JA in dir trägst, wird deine Schöpferkraft in dir wach! Und dann kann dich keine unlichte Kraft mehr aufhalten!

Ja, es gibt sie die unlichten Kräfte in dieser Welt.

So wie es kalt und warm und hell und dunkel gibt, existieren lichte und unlichte Kräfte.

Die unlichten Kräfte versuchen den Wandel aufzuhalten, in dem sie unsere Kraft und die Kraft unserer Mama Erde klein halten. Die Kraftzentren der Erde ebenso, wie unser Bewusstsein.

Wir Menschen werden in unserer Welt permanent beschäftigt und damit vom Wesentlichen (=vom Wandel) abgelenkt. Mit einem überfüllten und schwächenden Alltag:

Viele Menschen arbeiten in Jobs, die nicht ihrer Bestimmung entsprechen.

Die Kinder gehen in Schulen, in denen sie viele Lügen lernen und die sie NICHT in ihrem Bewusstsein und Kraft stärken.

Wir ernähren uns gegen unsere Natur.

Wir sitzen an Bildschirmen, Handys und Co. anstatt in der Natur zu sein.

Wir leben in Trennung anstatt in echter Verbindung: So viele Scheidungen, Unfrieden in der eigenen Familie, usw.

Spiritualität wird als kurzweiliges Hobby gesehen, anstatt zu erkennen ,worum es wirklich geht : Wir sind spirituelle Wesen und der spirituelle Weg ist der Leitfaden in unsere Kraft.

Fast jeder Mensch hat Trauma erlebt und viel Schmerz aus der Ahnenlinie mitgebracht.

All dieses und noch viel mehr hält uns von unserer Kraft – unserem Licht – fern.

Wir überleben in einer erkrankten von unlichten Kräften geführten Welt.

Und erkennen es so oft nicht einmal.

Bis wir den Ruf hören.

Den Ruf des Universums

Den Ruf der Wahrhaftigkeit.

Den Ruf der Seele.

Wenn das JA stark genug in dir ist, dass du es beginnst permanent in dir zu fühlen, erwacht deine Schöpferkraft.

Dann machst du dich auf die Suche und begegnest anderen Menschen, die ebenfalls ein klares JA in sich tragen.

So entstehen dann Felder des Lichts: Euer Licht bündelt sich!

Und erweckt dann die Schlange des Lichts in Mama Erde!

Dafür bist du hier.

Dafür sind wir hier.