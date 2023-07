Hinter der antarktischen Eiswand, von der einige sagen, dass sie existiert und die einen verlorenen Kontinent abschließt, scheinen sich einige wirklich seltsame Statuen und vielleicht sogar eine „verlorene“ Zivilisation zu befinden.

Sie mögen für uns in der uns vertrauten Welt „verloren“ sein, aber wenn man davon ausgeht, dass sie existieren, ist es zweifelhaft, ob sie sich überhaupt als verloren betrachten.

Es ist sogar möglich, dass sie während einer von zwei Expeditionen des verstorbenen Kapitäns Robert Falcon Scott in die Antarktis „gefunden“ wurden.

Zumindest deuten die Beweise darauf hin, wenn wir in dem diesem Bericht beigefügten Video über „Jenseits der Eiswand“ einige sehr ungewöhnliche Aufnahmen sehen.

Kapitän Scotts Schiff, die Terra Nova.

Scott und vier Begleiter erreichten den Südpol als Abschluss seiner zweiten Expedition in die Antarktis – bekannt als Terra Nova-Expedition, so der Titel seines Schiffes.

Aber das Faszinierendste für mich ist, dass er auf seiner Rückreise vom Südpol versteinerte Baumzweige fand.

Es gibt viele Wikipedia- und private Seiten im Internet über Scott und diese ist von einer davon

„Auf dem Rückweg vom Südpol im Jahr 1912 entdeckten Robert Falcon Scott und sein Team die zarten Linien von Pflanzenblättern, die in das harte Gestein der Antarktis eingepresst waren. Es handele sich um „wunderschön nachgezeichnete“ Fossilien, schrieb Scott. Trotz der Müdigkeit und der schwindenden Vorräte der Forscher sammelten sie Proben, ein Beweis dafür, dass die eisige Fläche um sie herum einst weitaus grüner gewesen war.

Als ihre Körper Monate später entdeckt wurden, wurden bei ihm auch die versteinerten Blätter von Glossopteris indica, einem prähistorischen Baum, der nicht mehr existiert, sowie das konservierte Holz eines Nadelbaums gefunden.“

Wissenschaftler haben seitdem eine Fülle versteinerter Pflanzenarten und sogar Skelette ausgestorbener Tiere entdeckt.

Ihre Erklärung für die Tatsache, dass diese Art von Leben dort einst weit verbreitet war, ist, dass der Kontinent viel wärmer war und es dennoch wie heute lange Perioden der Dunkelheit im Winter gab.

Aber was ist, wenn sie falsch liegen? Was wäre, wenn es eine Zeit gäbe, in der das gesamte Panet ein virtuelles Gewächshaus wäre, ohne eis- und schneebedeckte Regionen wie heute in der Arktis und Antarktis?

Was ist ihre Erklärung für die Existenz von Pyramiden in der Antarktis, deren Größe denen in Ägypten und auf der ganzen Welt ähnelt?

Ist es nicht logisch zu postulieren, dass unser Planet der Spielplatz – und tatsächlich der Schauplatz vieler Expeditionen von anderswo, von Wissenschaftlern von anderen Planeten im Universum war?

Warum sonst sehen wir überall auf der Welt Höhlenzeichnungen von Außerirdischen in der einen oder anderen Form?

Und wenn wir auch verstehen, dass das, was uns die „Autoritäten“ sagen, nur so viel ist, wie sie uns wissen lassen wollen, ist es dann nicht möglich, dass Scott auf Beweise für eine lebende menschliche Spezies gestoßen ist?

Du entscheidest.

Und das bringt uns zum Video.

Von alter außerirdischer Kunst bis hin zu Nazi-UFOs und von Captain Scott aufgenommenen Bildern (so heißt es) „Hinter der antarktischen Eiswand“ – plus einer geheimen US-Militärexpedition zur Überprüfung der Pyramiden der Antarktis.

