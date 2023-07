Jetstream hält Sommer in Schach – Rekorde brechende Hitzewelle in Europa, wirklich? (Video)

Am Freitag wird es endlich mal wieder warm in Deutschland. Die Werte klettern auf 22 bis 28 Grad. Aber leider hält sich das Sommerwetter nur kurz: Schon ab Samstag es schon wieder vorbei und zum Start der neuen Woche wird es gleich wieder ungemütlich bei uns.

Jetstream hält den Sommer fern

Doch wo ist der Sommer nur hin? Wir befinden uns derzeit in einer klassischen Westwindlage. Allerdings liegt der Jetstream sehr weit südlich für die Jahreszeit.

Das heißt, dass Sommerluft vorerst nur dann zu uns kommen kann, wenn der Jet etwas ausschlägt. Das hat er aktuell gemacht und pustet gerade die Hitzewelle in Südeuropa weg.

Für uns bedeutet das: Ein bis maximal zwei Tage wieder Sommertemperaturen, ehe es erneut abwärts geht mit den Werten.

Russlandhoch zu weit im Osten

Man kann auch sagen, dass uns der Hochdruck momentan im Stich lässt. Das Russlandhoch ist sehr weit im Osten. Das heißt, dass aus der Schwarzmeerregion Warmluft in Richtung Moskau und Nordpolarmeer geschickt wird. Deshalb ist es am Polarkreis derzeit wärmer als in Passau.

Die Hoffnung ist aber, dass das Russlandhoch sich in den kommenden Wochen wieder etwas weiter in Richtung Skandinavien bewegt. Dann würden wir in den Zustrom warmer Mittelmeerluft gelangen und der Sommer käme zurück nach Deutschland.

Kältephase hält noch an

Bei der Sommerprognose hatte sich bereits angedeutet, dass wir in Deutschland dieses Jahr keinen extrem heißen Sommer erleben werden. Die aktuelle Kältephase ist allerdings in ihrer Stärke und auch Dauer ungewöhnlich.

Der August startet 5 bis 12 Grad zu kalt. Diese Abweichung ist nicht permanent, aber es kommt kühler Regen, der nichts mehr mit Sommerregen zu tun hat. Er passt eher in den Herbst.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass der kalte Sommer noch mindestens zwei Wochen andauern wird.

Sommerwetter im August

Ab Mitte August, ungefähr ab dem 14.08., könnte sich das Wettermuster ändern. Das zeigt zumindest das europäische Wettermodell in seinen Wochenvorhersagen.

Das US-Modell ist allerdings defensiver und zeigt die Erwärmung etwas später. Aber der Spätsommer wird kommen. Leider dauert es aber noch etwas.

Rekorde brechende Hitzewelle in Europa?

Der größte Teil der so genannten Berichterstattung über die Hitzewelle in Europa scheint sich um Temperaturvorhersagen zu drehen und nicht um tatsächliche Temperaturen, zusammen mit Behauptungen über „Rekorde“ und Bildern von Menschen, die die Sonne genießen. Die sachliche Berichterstattung scheint Urlaub gemacht zu haben!

Nehmen Sie den obigen Artikel des Telegraph, der am 18. Juli veröffentlicht wurde. Er beginnt so:

Rom gehörte zu den Regionen in Europa, die am Dienstag Temperaturrekorde aufstellten. In ganz Italien wurden Protokolle im Stil von Covid eingeführt, um die Krankenhäuser vor der beispiellosen Hitzewelle zu schützen.

In der italienischen Hauptstadt wurde ein neuer Rekord aufgestellt, als die örtliche Wetterbehörde Höchstwerte von 41,8 °C verzeichnete, womit der bisherige Rekord vom Juni letzten Jahres um 1 °C übertroffen wurde.

Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation könnten die Thermometer auf Sardinien und Sizilien bis auf 48 °C klettern, während die Temperaturen in Rom und Madrid jeweils die mittleren bis hohen 40 °C erreichen könnten.

Im dürregeplagten Spanien werden in Katalonien und auf den Balearen Höchsttemperaturen von 44 °C erwartet, während sich das Land in den letzten Zügen des Wahlkampfs vor der Abstimmung am Sonntag befindet.

Schauen wir uns einige dieser Behauptungen genauer an:

In der italienischen Hauptstadt wurde ein neuer Rekord aufgestellt, als die örtliche Wetterbehörde Höchsttemperaturen von 41,8 °C registrierte und damit den bisherigen Rekord vom Juni letzten Jahres um 1 °C übertraf.

Zunächst einmal lag der bisherige Rekord nicht bei 40,8 °C, wie angedeutet. Im Jahr 2005 wurde auf der Ponte di Nona eine Temperatur von 42,0°C gemessen:

In dieser Woche erreichte die Temperatur am Flughafen Rom Urbe nur 40 °C:

Temperatur in Sardinien und Sizilien könnte 48°C erreichen.

Und Schweine könnten fliegen!

In Alghero an der Nordküste Sardiniens wurden nur 40 Grad erreicht, was weit unter dem Rekordwert von 41,8 Grad aus dem Jahr 1983 liegt.

Natürlich gibt es Orte weiter südlich auf Sardinien, die von Natur aus viel heißer sind, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es dort in dieser Woche heißer war als in der Vergangenheit. Die BBC ist besonders gut darin, irgendein obskures kleines Dorf mit einer hohen Temperatur zu finden, ohne eine historische Perspektive zum Vergleich zu bieten.

Und Sizilien? Catania, die größte Stadt der Insel, erreichte am Mittwoch 39 °C. Der Rekord liegt bei 44,4 Grad Celsius, aufgestellt im Jahr 1988.

Die Temperaturen in Rom und Madrid konnten beide die mittleren bis hohen 40 °C erreichen.

Wie wir gesehen haben, ist Rom nie über 41,8 °C hinausgekommen.

In Madrid erreichten die Temperaturen nur 39 °C, was für die Hauptstadt des Landes nichts Ungewöhnliches ist:

Im von der Dürre geplagten Spanien sollten die Temperaturen in Katalonien Höchstwerte von 44°C erreichen.

Dies ist wahrscheinlich die absurdeste Vorhersage von allen, stiegen doch die Temperaturen in Barcelona nicht über 30°C!

In dieser Woche war es in weiten Teilen Europas heiß, teilweise sehr heiß.

Aber ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass die Hitzewelle in irgendeiner Weise beispiellos war, geschweige denn das angedeutete Inferno.

