Ein, zwei, drei Resets: Was ist unsere echte Geschichte?

Bestimmten historischen Karten zufolge waren die Polarregionen noch vor vier Jahrhunderten schnee- und eisfrei und voller Leben. Wie kann das sein, wenn die moderne Wissenschaft sagt, dass die Polarregionen Millionen von Jahren existierten?

Bild: Die Urbano Monte Flat-Weltkarte von 1587 zeigt eisfreie arktische und antarktische Gebiete voller unglaublichem Leben.

Während die spanischen, portugiesischen und französischen Konquistadoren und Kolonialisten im 15. bis 17. Jahrhundert die ersten waren, die Amerika sowie andere Länder, einschließlich der Arktis und Antarktis, ausbeuteten und verwüsteten, dauerte es bis zum 18. bis 20. Jahrhundert durch Großbritannien und Amerika begann der volle Angriff.

Im Jahr 1750 begann in Großbritannien die von Außerirdischen/Illuminati ausgelöste Industrielle Revolution, und das Land segelte mit beeindruckenden Schiffen, Waffen und religiösem Eifer über die Meere, um die Welt brutal unter Jahwe zu erobern und zu bekehren, und viele Nationen und Völker wurden unterworfen oder zerstört, und viele der Bestien der Sagen wurden besiegt und nie wieder gesehen.

Bis 1950 kontrollierte das angelsächsische Reich ein Viertel des Landes und Reichtums der Welt und erfüllte damit Jahwes Versprechen an Abraham, dass Ephraim (Großbritannien) und Manasse (Vereinigte Staaten) große Nationen werden würden, die die Welt regieren würden.

Und sie herrschten, aber es war eine gewalttätige Herrschaft, die viel Zerstörung und viele Leben kostete.

Die Ureinwohner Amerikas, Afrikas, Indiens, Asiens, Australiens und der Antarktis leisteten großen Widerstand, waren aber den Waffen und der Feuerkraft der Eindringlinge, die keinen Widerstand duldeten, nicht gewachsen.

Entweder bist du konvertiert oder wurdest abgeschlachtet. Was in der Kolonialzeit geschah, ist die moderne Version oder Fortsetzung dessen, was in der Antike geschah, als Jahwe den Hebräern bei der Eroberung der „heidnischen“ Nationen auf ihrer Wanderung durch die Sinai-Wüste in Richtung des Gelobten Landes (Neue Welt) half.

Aufgrund ihres Ungehorsams brauchte das alte Israel etwa 2520 Jahre (721 v. Chr. bis 1800 n. Chr.), um dieses Versprechen zu erfüllen, nachdem es von den Babyloniern und Assyrern überfallen und in nordwestlicher Richtung durch Europa und schließlich nach Nordamerika verschleppt worden war.

Die modernen Stämme Israels (Großbritannien, USA und Nordwesteuropa) und ihre anderen christlichen, jüdischen und islamischen Verwandten eroberten und zerstörten nicht nur viele Nationen und Völker, sondern auch viele seltene Kreaturen und Tiere, die sie als „satanisch“ betrachteten -wie die Zentauren, Meerjungfrauen und Drachen kamen ebenfalls ums Leben.

Solche Kreaturen (bei denen es sich möglicherweise um genetische Experimente handelte) existierten bis etwa 1900 n. Chr., und viele existieren noch heute, meist unter der Erde. Insbesondere die Antarktis war reich an ihnen.

Die arktischen Gebiete, die schnee- und eisfrei und besiedelt waren und durch Flüsse in vier Abschnitte unterteilt waren, sind heute Winterwüsten



Die Landbrücke Argentinien-Chile/Antarktis, auf der jetzt keine Riesen und verschiedene Kreaturen mehr zu sehen sind



Die seltsamen Völker und Kreaturen von 1587 laut Montes Karte, die später von den Christen zerstört oder in den Untergrund vertrieben wurden

Antarktischer Drache



Asiatischer Dschinn



Asiatischer Mantikor – Gesicht einer Frau, Körper eines Löwen und Schwanz eines Skorpions



Mongolisches Einhorn



Antarktischer Zentaur



Wassermänner und Wasserfrauen – südlicher Indischer Ozean



Die meisten heutigen Wüsten und Schneeregionen waren einst warm und voller Leben und Aktivität, und zwar schon vor drei oder vier Jahrhunderten, bis die „Götter“ kamen und alles ruinierten.

Dies wurde zweifellos mit leistungsstarker und hochentwickelter Technologie erreicht, die es schon immer gab und über die Jahwe zweifellos verfügte.

Vor der letzten großen Resets im frühen 19. Jahrhundert, die mit der Schlammflut endete, sah die Welt ganz anders aus.

Es gab riesige Bäume, Menschen und mythologische Kreaturen, die alle von unseren technischen Göttern und Außerirdischen ausgelöscht wurden. Die Erde wurde abgebaut und hinterließ hässliche Steinbrüche wie den Grand Canyon und riesige Berge giftiger Chemieabfälle, die wir heute Vulkane nennen.

Einige dieser Steinbrüche wurden schnell mit Gras und viel kleineren Bäumen bedeckt.

Australien, mit der vielleicht reichsten Vielfalt an einzigartigem Leben wurde ebenso wie die Sahara in eine Wüste bombardiert, und die Arktis und die Antarktis wurden zu nuklearen Winterwüsten.

Viele der „alten“ und „mittelalterlichen“ Gebäude, die von den Tataren und anderen auf der ganzen Welt geschaffen wurden, blieben jedoch stehen und wurden später als Regierungsgebäude genutzt.

Die Riesenmenschen wurden getötet und eine neue, kürzere und weniger intelligente Sorte genetisch eingeführt.

Die Zerstörung setzte sich mit den Weltkriegen I und II fort, die von der Kabale künstlich herbeigeführt wurden, um ihre Neue Weltordnung weiter voranzutreiben.

Dabei handelte es sich um große Resets, und ein dritter Schritt wird, wenn er vollzogen werden darf, das Ende oder die völlige Sklaverei der Menschheit herbeiführen.

Selbst nach dem Ersten Weltkrieg gab es Spuren der Alten Welt mit den Zeppelin-Luftschiffen und weitgehend Freier Energie, aber der Zweite Weltkrieg hat alles aufgeräumt und den Weg für den modernen, von der Orwellschen Regierung abhängigen und versklavten Albtraum geebnet, in dem wir uns jetzt befinden.

Sicher, die Nachkriegszeit war nicht nur schlecht – es gab durchaus gute Zeiten und Vorteile, insbesondere für die westliche Gesellschaft, aber alles war auf Kosten der ärmeren Länder und Volkswirtschaften der Dritten Welt.

Der Westen florierte materiell und finanziell, aber die gesamte Urbanisierung, Finanzen, Industrie,

Die moderne Geschichte lehrt Sie das natürlich nicht, aber der Beweis liegt direkt vor Ihnen.

Wir wurden von den Mächtigen dazu verleitet, an die modernen Märchen von Astronomie, Evolution, organisierter Religion, gekapter Wissenschaft, schädlicher Politik und falscher Geschichte zu glauben, obwohl die alten Aufzeichnungen und Mythologien schon immer Recht hatten.

Der Mensch ist mit jedem Reset körperlich immer kleiner und dümmer geworden und nun will er uns in gedanken- und herzlose Maschinen verwandeln.

Die Neue Weltordnung ist satanisch und will diesen Planeten irgendwann von allen Menschen befreien.

Glücklicherweise gibt es gute Fraktionen von „Göttern“, die, wie in den Tagen der großen Sintflut vor langer Zeit, zumindest einige von uns retten werden.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“