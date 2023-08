Die geheime Karte der Antarktis verrät die Koordinaten, wie man zur Hohlen Erde gelangt (Video)

Auf unserer Suche nach den Geheimnissen der Antarktis analysiert der russische Journalist Nikolai Subbotin die KGB-Dokumente aus der veröffentlichten Mappe „Orion“ über die Aktivitäten der Nazis in der Antarktis vor und während des Zweiten Weltkriegs.

Das Folgende ist ein übersetzter Auszug, der aus verschiedenen Berichten zu diesem Thema zusammengestellt wurde.

Diese Karte zeigt uns den Hauptkontinent auf dieser Hemisphäre, genannt Asgard. Auf dem Kontinent Asgard liegt im Zentrum die Stadt der Asen. Unten links erkennen wir deutlich Neu Schwabenland mit der Hauptstadt Neu Berlin.

Bildnachweis: imperialgermans.com

Diese Karte zeigt uns den Hauptkontinent dieser Hemisphäre namens Liberia. In der Mitte rechts liegen die Fera-Inseln. Unten ist die Stadt Shambala (Stadt der Götter) zu sehen.

Bildnachweis: Imperialgermans.com

Die tibetischen Mönche sagen immer noch, dass die Stadt Shambala wirklich existiert, aber nicht auf der Oberfläche unseres Planeten, sondern im Inneren des Planeten.

Hier wird also durch die Karte bestätigt, dass Shambala eine echte Stadt auf der Erde ist, im Inneren der Erdkruste.

Dieser Teil der Reichsdeutschen Karte beschreibt einen Unterwasserpfad, einschließlich eines ausführlichen Briefes mit Anweisungen zum Tauchen und zum Erreichen der inneren Welt von Agharta mit einem U-Boot.

Bild aus dem Video unten. Die vollständige detaillierte Karte und das Originalanweisungsschreiben finden Sie unter dem Link unten.

Der nächste Beweis für die Existenz einer inneren Erde ist ein Brief von Karl Unger, Besatzungsmitglied von U-209. Siehe Link unten, um den Originalbrief zu lesen.

Lieber alter Kamerad,

diese Nachricht wird Sie überraschen. Das U-Boot 209 hat die Erde hohl gemacht! Dr. Haushofer und Hess hatten recht. Dem gesamten Team geht es gut, aber sie können nicht zurückkehren. Wir sind keine Gefangenen. Ich bin mir sicher, dass diese Nachricht Dich erreichen wird, es ist der letzte Wink mit dem U 209. Wir sehen uns wieder, Kamerad. Ich mache mir Sorgen um diejenigen, die seit dem Tod des Führers ihr Leben auf der Erdoberfläche verbracht haben.

Gott segne unser Deutschland stets.

Mit freundlichen Grüßen,

Charles Unger

Bisher scheint es so, als hätten sie den Eingang zur inneren Erde gefunden. Darüber hinaus wurde von Hauptmann Ritscher ein geheimes Expeditionskorps der Nazis angeführt, das 1937–38 dort stationiert war. Die Truppe landete in der Nähe von Queen Maud Land und errichtete dort geheime Stützpunkte.

Es erklärt auch, warum deutsche UFO-Wissenschaftler, ausgewählte Personen und UFO-Testpiloten einschließlich ihrer Maschinen und UFO-Prototypen, wie die Haunebus 1, 2, 3 und 4 und das möglicherweise mit Hilfe der Außerirdischen gebaute Andromeda-Gerät, bei ihrer Flucht zu den Stützpunkten in der Antarktis vermisst wurden.

Nach einer eingehenden Analyse haben die Forscher die Koordinaten veröffentlicht, an denen sich der Korridor zur Inneren Welt von Agharta befindet.

Standort: 68°00’00.0″S 1°00’00.0″E

Wie Sie sehen können, befindet sich der Korridor zur Inneren Erde in der Lazarev-See, dem gleichen Ort, an dem das Meeresforschungsschiff der russischen Ostseeflotte, die Admiral Vladimirsky, letztes Jahr hydrografische Untersuchungen der Wasserzonen der Antarktis durchführte.

Den Forschern zufolge wüssten die Regierungen der USA und der Sowjetunion seit über 40 Jahren vom geheimen Agharta-Eingang zum Erdinneren und seinen Bewohnern sowie von den geheimen unterirdischen Nazi-Stützpunkten, wüssten aber nicht, wie sie damit umgehen sollen, und haben deshalb die Wahrheit unterdrückt.

Nun scheint es, dass diese unterirdischen Nazi-Stützpunkte immer noch existieren und noch in Betrieb sind. Darüber hinaus glauben sie, dass Hitlers letztes Bataillon mit den Wesen im Inneren der Erde zusammenarbeitet und dass sie in Aktion treten werden, wenn die Welt tief in einer Wirtschaftskrise steckt.

Basierend auf all diesen Informationen, wenn sie wahr sind, wird Schritt für Schritt klar, warum so viele bekannte Persönlichkeiten sowie US-amerikanische und russische Marinesoldaten die Arktis besuchen.

Links zu allen Originalbildern und Briefen sowie weitere Informationen der Quellen Hollow Earth Blog und Imperialgermans.

Englische Sprache:

Link zu allen Originalbildern und Briefen: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.imperialgermans.com%2FDE%2Fdocuments.html

Deutsche Sprache :

Link zu allen Originalbildern und Briefen: www.imperialgermans.com/DE/documents.html

Zusätzliche Informationen über Hollow Earth Blog.

http://hollowplanet.blogspot.co.id/2011/07/wwii-german-maps-of-antarctic-entrance.html

