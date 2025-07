Alchemie, Isaac Newton und der Geheimcode der Zahl Drei

Einer der einflussreichsten Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts war Isaac Newton. Newton begründete die Grundlagen der modernen Physik: die drei Bewegungsgesetze. Was viele jedoch nicht wissen, ist die Tatsache, dass Isaac Newton ein äußerst mystischer Mensch war und sich sehr für Alchemie interessierte.

In seinen Dokumenten über Philosophie, Astronomie und Mathematik fand er die Übersetzung eines antiken Dokuments namens „Smaragdtafel“, auch bekannt als Smaragdintafel oder Tabula Smaragdina, das Alchemisten seit Jahrhunderten fasziniert.

Man geht davon aus, dass diese Tafel eine von mehreren ist, die Informationen über die Praxis der Alchemie und die Geheimnisse des Universums enthielten.

Es heißt, die Smaragdtafeln enthielten das gesamte Wissen des Universums. Die uralte Weisheit der Transmutation, die Geheimnisse des Kosmos und der Langlebigkeit. Forschern zufolge wurden diese Tafeln vor Tausenden von Jahren in den Großen Pyramiden entdeckt.

Doch es war ein Satz auf einer der Tafeln, der meine Aufmerksamkeit erregte: „Drei ist das große Mysterium, kommt vom Großen.“ Im Grunde ist es also die Zahl Drei, die das Universum und den Kosmos verbindet.

Weisheit, Bewusstsein und Kraft entstehen alle aus dem Zusammenspiel der Zahl Drei.

Wenn jemand dieses Wissen erlangen würde, würde diese Person zum Meister des Lebens, zum Meister des Todes, zu einer Art übernatürlichem Wesen, einem Übermenschen, der praktisch alles tun könnte.

Lateinischer Text der Smaragdtafel, aus De Alchimia, Chrysogonus Polydorus, Nürnberg 1541

Newtons Übersetzung

Eine Übersetzung von Isaac Newton befindet sich unter seinen alchemistischen Schriften, die derzeit in der Bibliothek des King’s College der Universität Cambridge aufbewahrt werden.

Es ist wahr, ohne zu lügen, gewiss und absolut wahr.

Das, was unten ist, ist wie das, was oben ist, und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist, um die Wunder einer einzigen Sache zu vollbringen

Und wie alle Dinge aus dem Einen entstanden sind und durch die Vermittlung des Einen entstanden sind, so haben alle Dinge ihre Geburt aus diesem Einen durch Anpassung.

Die Sonne ist sein Vater, der Mond seine Mutter, der Wind hat es in seinem Bauch getragen, die Erde ist seine Amme.

Der Vater aller Vollkommenheit auf der ganzen Welt ist hier.

Seine Kraft oder Macht ist vollständig, wenn es in Erde umgewandelt wird.

Trenne die Erde vom Feuer, das Feine vom Groben, sanft und mit großem Fleiß.

Es steigt von der Erde zum Himmel auf und steigt wieder zur Erde herab und empfängt die Kraft der höheren und niedrigeren Dinge.

Auf diese Weise wirst du die Herrlichkeit der ganzen Welt erlangen & dadurch wird alle Dunkelheit von dir weichen.

Seine Kraft ist größer als jede andere Kraft. Denn es überwindet alles Subtile und durchdringt alles Feste.

So wurde die Welt erschaffen.

Daraus entstehen und entstehen bewundernswerte Anpassungen, deren Mittel (oder Prozess) hierin liegt. Daher werde ich Hermes Trismegist genannt, da ich die drei Teile der Philosophie der ganzen Welt habe

Was ich über die Funktionsweise der Sonne gesagt habe, ist vollbracht und beendet.