Gold ist das Elixier des Lebens!

Ist GOLD das Elixier der Jugend und das Element des unsterblichen Lebens? AURUM, allein dieser Name bedeutet etwas anderes als nur physischen Reichtum.

Unser genetisches Gedächtnis weckt unsere Liebe zu Gold. Es scheint ein Meer seltener und wertvoller Elemente auf der Welt zu geben, aber Gold hat immer Menschen jeden Alters angezogen. Alchemisten versuchten zum Beispiel gängige Metalle in Gold zu verwandeln, obwohl reines Eisen oft teurer war.

Warum lieben die meisten Menschen Gold so sehr? Du sagst, Gold ist Geld und Macht, aber kein Gold ist Leben über alles.

Hyperborea war voller Gold. Gold war an den Kuppeln von Gebäuden, an Türen, Tischen, an Kleidung. Möbel, Wände und Kleidung wurden mit verschiedenen Edelsteinen verziert.

Gold ist wohl nicht nur für Menschen wichtig. Er ist ein einzigartiges Metall. Bis heute ist der König, der Gold hat. Gold verliert nie seinen Wert.

Die Bewohner der Länder neben der Erde namens Anunnaki brauchten Gold. Es ist unwahrscheinlich, dass sich so eine mächtige Rasse einfach in goldene Ringe verkleiden oder Gold als Finanzquelle verwenden möchte. Gold war und ist wohl die Lebensbasis für sie.

Es gibt eine interessante Theorie, die behauptet, es gäbe eine bestimmte Substanz namens „zukunftspulver“ – einen besonderen atomaren Zustand von Gold in Form von weißem Pulver, das mit der Fähigkeit ausgestattet war, Energie, Raum und Zeit zu teleportieren, zu schweben und generell verlängerte es sein Leben, heilte jegliche Krankheiten, gab Lebewesen enorme Chancen, mit anderen Worten, machte sie sehr klug und entwickelt.

Monoatomisches Gold kennen wir, das zwar ziemlich allgemein erhältlich ist, aber laut der Beschreibung hat es nicht so eine wundersame Kraft. Was wussten Hyperborianer und andere Wesen über Gold, das wir heute nicht wissen?

Eins ist sicher, Gold ist immer noch das wertvollste Element zu jeder Zeit.

Tipp: Kolloidales Gold Konzentration 10 ppm

Kolloidales Gold in höchster Reinheit. Dieses kolloidale Gold wird professionell produziert. Dabei kommen die bekannten Markengeräte von Colloidmaster zum Einsatz, wodurch Gold-Dispersionen in höchster Qualität angeboten werden können. Zur Herstellung wird reines Feingold verwendet.

10 ppm entspricht 10 mg Gold pro 1 Liter Wasser!