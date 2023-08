Virales Video entfacht Reptiliengestaltwandler-Verschwörungstheorien auf American-Airlines-Flug

Ein aktuelles virales Video hat das Internet im Sturm erobert, in dem eine Frau auf einem American-Airlines-Flug erstaunliche Behauptungen über einen Mitpassagier aufstellt.

Der Vorfall ereignete sich am Dallas-Fort Worth International Airport, kurz vor dem geplanten Abflug des Flugzeugs. Das Video, das ursprünglich am 2. Juli 2023 von @texaskansasnnn auf Tiktok gepostet wurde, gewann schnell an Dynamik.

Allerdings hat der Benutzer sein Konto inzwischen auf privat gesetzt. Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie die sichtlich verzweifelte Frau leidenschaftlich und voller Obszönitäten ihre Gedanken zum Ausdruck bringt, während sie den Gang entlang geht, um auszusteigen.

On an American Airlines #airplane woman says she saw a #shapeshifter she caused a 3 hour delay after an encounter with the man demanding to get off the plane. Passengers claimed to have seen her at the bar drinking before while others says she seems totally fine while on board.… pic.twitter.com/s3ouclQIp0

— YouWontBelieveMe (@YWBMofficial) July 7, 2023