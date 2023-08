Die chinesische „Klonkrieg“-Industrie und Rasputins vorhersage zur „menschlichen Alchemie“ (Video)

Eine Gruppe von Wissenschaftlern des Instituts für Biomedizinische Technik und Technologie in Suzhou, China, ist fest davon überzeugt, dass sie eine künstliche Gebärmutter entwickelt haben , die über die nötige Fähigkeit verfügt, einen menschlichen Embryo auszutragen, ohne dass eine Frau erforderlich ist.

Das Gerät verfügt über Künstliche Intelligenz, die für die Überwachung des Wachstums des Fötus verantwortlich ist und auch seine Sicherheit während der Schwangerschaft gewährleistet.

In einem in der chinesischen Fachzeitschrift Journal of Biomedical Engineering veröffentlichten Artikel weisen die Forscher darauf hin, dass die Gebärmutter bereits funktioniert, obwohl sie bisher nur bei Mäusen eingesetzt wurde.

Diese künstliche Gebärmutter wird als „Langzeit-Embryonenkulturgerät“ bezeichnet, in dem sich die Embryonen dank der Zufuhr von Nährstoffen und Sauerstoff entwickeln.

Dieses System verfügt über ein optisches Gerät, das Embryonen verfolgen und wichtige Informationen über ihr Wachstum liefern kann. Es wird auch durch Künstliche Intelligenz gesteuert, die Veränderungen im Zustand erkennt und die für die ordnungsgemäße Entwicklung des Fötus erforderlichen Werte anpasst.

Andererseits können Embryonen anhand ihrer Gesundheit und ihres Entwicklungspotenzials klassifiziert werden. Sollte der Embryo ein ernstes Problem darstellen, ist das Programm dafür verantwortlich, den Wartungsspezialisten zu benachrichtigen, damit die Situation gelöst werden kann.

Wissenschaftler haben diese Innovation noch nicht in die Praxis umgesetzt, argumentieren jedoch, dass „eine künstliche Gebärmutter dieser Art Frauen davor bewahren könnte, ihre Embryonen neun Monate lang im Körper tragen zu müssen.“

Es gibt noch viele ungeklärte Fragen zu den physiologischen Abläufen der normalen Entwicklung menschlicher Embryonen. Gesetze verbieten Experimente mit menschlichen Embryonen, aber diese „Erfindung“ könnte ein Durchbruch für die Zukunft der Mutterschaft in China sein, wo die Geburtenrate die niedrigste seit Jahrzehnten ist.

Die chinesischen Wissenschaftler fügen hinzu: „Diese Technologie wird nicht nur dazu beitragen, den Ursprung des Lebens und die menschliche Embryonalentwicklung besser zu verstehen, sondern auch einen theoretischen Rahmen für die Behandlung angeborener Anomalien und anderer wichtiger Probleme der reproduktiven Gesundheit bieten.“

Die gleichen Experimente und Entwicklungen werden zumindest auch in den USA und Israel durchgeführt. Offenbar erwiesen sich die Chinesen einfach als schneller oder geschickter.

Meilensteine ​​der Klongeschichte

1955 patentierte Emanuel M. Greenberg eine künstliche Gebärmutter.

Im Jahr 2017 führte eine Forschergruppe am Kinderkrankenhaus von Philadelphia ein Experiment zur Aufzucht vier Monate alter Lammembryonen in einem ektopischen Lebenserhaltungssystem durch.

28 Tage lang befanden sich die Föten der Lämmer in versiegelten Beuteln mit angereicherter Kochsalzlösung. An den Nabelschnüren der Föten wurden Vorrichtungen angebracht, um das Blut zu filtern und mit Sauerstoff und Nährstoffen zu sättigen. Die Föten der Lämmer zeigten eine normale Entwicklung.

Im Jahr 2021 gelang es einem Team von Wissenschaftlern des Weizmann Institute of Science in Israel, Mausembryonen vom 5. bis 11. Tag der Entwicklung (die normale Tragzeit einer Maus beträgt 19 Tage) in einem mit Nährstoffen gefüllten Inkubator zu züchten, wie ein veröffentlichter Artikel in der Zeitschrift Nature zeigt.

Somit wurden die inneren Organe des Embryos zum ersten Mal gebildet, als sich der Embryo in einer künstlichen Umgebung befand. Nach 11 Tagen Entwicklungszeit wurden die Embryonen zu groß, um ohne die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen durch die Plazenta zu überleben, und starben.

Laut dem Leiter der Gruppe, Professor Jakub Hanna, gelang es den Wissenschaftlern nach der Veröffentlichung des Artikels in Nature, einen Schritt weiter zu gehen und die Embryonen, die am ersten Tag nach der Empfängnis in den Brutkasten gelegt wurden, auf nach den 11. Tag zu züchten…

Klone, die besten Doppelgänger und Rasputins Vorhersagen über zukünftige Monster

Gentechnik , Klonpanzer, Cyborgs und künstliche Intelligenz sind alles Themen, die die menschliche Zivilisation eines Tages, wenn sie das bevorstehende apokalyptische Szenario überlebt, noch erleben wird.

Wir berücksichtigen noch nicht einmal die große Zahl ethischer Probleme, die gelöst werden müssen.

Wir wissen bereits, wie es enden wird: Es wird einen chinesischen Boba Fett geben, der in einer Menge von einer Million Stück gedruckt wird, der nach den Köpfen der kleinen Jabba Huts suchen wird, die China lieben, und dann wird er beginnen, daraus Hundefutter in Dosen herzustellen.

Eine Hoffnung besteht darin, dass die Britisch-Amerikaner Darth Vader früher klonen und er das Problem mit den Klonkriegen irgendwie auf seine übliche Weise lösen wird, aber erinnern wir uns auch an Grigory Rasputins prophetische Hinweise zu diesem Thema:

„Es werden Monster geboren werden, die weder Menschen noch Tiere sein werden“, sagte Rasputin voraus. Und viele Menschen, die kein Mal (Nabelschnur) an Ihrem Körper, aber ein Mal an Ihrer Seele haben werden. Und dann wird die Zeit kommen, in der Du ein Monster von Monstern in der Wiege findest – einen Mann ohne Seele.“

„Unverantwortliche menschliche Alchemie wird Ameisen schließlich in riesige Monster verwandeln, die Häuser und ganze Länder zerstören werden, und Feuer und Wasser werden gegen sie machtlos sein. Irgendwann wirst Du fliegende Frösche sehen, und Schmetterlinge werden zu Drachen, und Bienen werden wie Schlangen über den Boden kriechen.“

Video: