Alarmierende Peer-Review-Studie: Elon Musks SpaceX-Raketen bohren gewaltige Löcher in die Ionosphäre

Am 5. Juli 2023 gaben Astronomen verschiedener Institutionen bekannt, dass sie in ihrer neuen Studie „unbeabsichtigte elektromagnetische Strahlung“ entdeckt haben, die von der Bordelektronik der umstrittenen Starlink-Satelliten ausgeht.

Sie sagten, dass diese messbare Emission von den Satelliten – die zu den riesigen Satellitenkonstellationen von SpaceX gehören – bereits die Wissenschaft der Radioastronomie beeinträchtigen könnte.

Die Wissenschaftler arbeiteten unter der Schirmherrschaft des Zentrums der Internationalen Astronomischen Union (IAU) für den Schutz des dunklen und ruhigen Himmels vor Störungen durch Satellitenkonstellationen (CPS). Die Wissenschaftler bestätigten den Strahlungsaustritt bei Beobachtungen mit dem LOFAR-Teleskop, einer Niederfrequenz-Radiostation in den Niederlanden.

Die von Experten begutachtete Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics hat die Studie am 12. Mai 2023 zur Veröffentlichung angenommen.

Ich bin ziemlich stolz auf meine Antwort an diesen Elon-Fanboy in einem Reddit-Thread über die Auswirkungen von Megakonstellationen auf die Radioastronomie pic.twitter.com/GNZppDoJ5c -Yvette Cendes (@whereisyvette) July 11, 2023

Musks SpaceX Starlink-Satelliten

Für die Studie beobachteten die Wissenschaftler 68 Starlink-Satelliten. Die Forscher konzentrierten sich zwar auf die Starlink-Satelliten, weil sie die Kategorie der von Menschenhand geschaffenen Objekte in der Erdumlaufbahn dominieren, doch sie erkennen an, dass es auch andere große Satellitenkonstellationen gibt. In ihrer Erklärung heißt es:

Die Autoren gehen davon aus, dass sie ähnliche unbeabsichtigte Emissionen von anderen erdnahen Satelliten aufspüren werden, und es sind bereits weitere Messungen geplant, die sich auf andere Satellitenkonstellationen konzentrieren.

Der Hauptautorder der IAU Federico Di Vruno sagte:

Diese Studie ist der jüngste Versuch, die Auswirkungen von Satellitenkonstellationen auf die Radioastronomie besser zu verstehen. In früheren Workshops zum Thema „Dunkler und stiller Himmel“ wurden Theorien über diese Strahlung aufgestellt, und unsere Beobachtungen bestätigen, dass sie messbar ist.

Dem Himmel lauschen

Radioastronomen spüren schwache Radiosignale am Himmel auf, um mehr über sterbende Sterne, das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie und vieles mehr zu erfahren. Auf der Erde hatten die Radioastronomen schon immer mit von Menschen verursachten Radiosignalen zu kämpfen und haben daher ihre Teleskope oft an Orten gebaut, die weit von Störungen entfernt sind. Es gibt sogar Pläne, ein Radioteleskop in einem Krater auf der anderen Seite des Mondes zu bauen.

Es wird jedoch immer deutlicher, dass Radioteleskope auf der Erde zunehmend mit dem Problem der Satelliteninterferenz konfrontiert sind. Während alle astronomischen Observatorien mit dem Problem von Satelliten zu kämpfen haben, die das Sichtfeld ihrer Instrumente kreuzen, ist das Problem für Radioastronomen besonders akut.

Das Radiosignal eines Satelliten ist viel, viel stärker als die schwachen Hintergrundquellen, die Radioastronomen untersuchen. Und ein Satellit muss nicht direkt vor dem zu untersuchenden Objekt vorbeifliegen, um Störungen zu verursachen. Auch Satellitenquellen in der „peripheren Sicht“ eines Radioteleskops stören.

Aber das ist noch nicht alles. Die Astronomen erklärten:

Da sich viele Tausende von Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn befinden, wird jedes Radioteleskop zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Satelliten im Blickfeld haben, die Signale ausstrahlen. Man geht davon aus, dass die Satellitenkonstellationen in erster Linie für die geplanten Kommunikationsübertragungen zur und von der Erde sorgen werden.

Außerdem beobachten Radioteleskope nicht nur schwache Lichter in der Nacht. Sie schauen rund um die Uhr auf den Himmel. Satelliten sind also zu jeder Stunde des Tages ein Problem, nicht nur in der Dämmerung.

Und jetzt hat man bestätigt, dass von Satelliten messbare elektromagnetische Strahlung ausgeht.

Wie kann man verhindern, dass Satelliten Strahlung aussenden?

Auf der Erde regeln Gesetze, wie stark die Strahlung eines Geräts ein anderes in der Nähe stören darf. Für Satelliten gilt diese Art von Strahlung jedoch nicht, da sie keinen internationalen Gesetzen unterliegt. Cees Bassa, ein Mitautor von ASTRON, sagte:

Mit LOFAR haben wir von 47 der 68 beobachteten Satelliten Strahlung zwischen 110 und 188 MHz entdeckt. Dieser Frequenzbereich umfasst ein geschütztes Band zwischen 150,05 und 153 MHz, das von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) speziell für die Radioastronomie zugewiesen wurde.

Im Weltraum verstoßen die Satellitenbesitzer also nicht gegen Gesetze. Die Astronomen sagten jedoch, dass sie gerne mit den Satellitenbetreibern und den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten würden, um diese Auswirkungen anzugehen. In der Tat arbeiten die Astronomen bereits mit SpaceX zusammen. Das Raumfahrtunternehmen hat für seine nächste Satellitengeneration einige Vorrichtungen zur Schadensbegrenzung eingeführt. Co-Autor Gyula Józsa vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie und der Rhodes University sagte:

Wir glauben, dass das frühzeitige Erkennen dieser Situation der Astronomie und den Betreibern großer Konstellationen die Möglichkeit gibt, proaktiv an technischen Abhilfemaßnahmen zu arbeiten, und zwar parallel zu den notwendigen Diskussionen zur Entwicklung geeigneter Vorschriften.

Die Zukunft der wachsenden Satellitenkonstellationen

Nach Angaben des IAU-Zentrums für den Schutz des Dunklen und Ruhigen Himmels, umkreisen derzeit 4 276 Satelliten in operationellen Konstellationen die Erde. Das mag zwar viel klingen, aber es gibt 427 171 geplante Satelliten in dieser Konstellation. Das Problem wird also nur noch größer werden. Benjamin Winkel vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie sagte:

Unsere Simulationen zeigen, dass dieser Effekt umso wichtiger wird, je größer die Konstellation ist, da sich die Strahlung aller Satelliten summiert. Das macht uns nicht nur wegen der bestehenden Konstellationen Sorgen, sondern noch mehr wegen der geplanten … und auch wegen des Fehlens einer klaren Regelung, die die Funkastronomie-Bänder vor unbeabsichtigter Strahlung schützt.

Es bleibt zu hoffen, dass die aufkeimende Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Satellitenbetreibern ein großer Schritt in Richtung eines dunkleren und ruhigeren Himmels sein wird.

Das Fazit: Eine neue Studie bestätigt, dass 68 Satelliten Radiowellen aussenden, die die Beobachtung des Universums durch Radioastronomen beeinträchtigen könnten. Die Astronomen sind beunruhigt.

Quelle: Earth Sky