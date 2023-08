Geheimnisvolle Eisbrocken fallen auf das Haus in USA und einen Golfplatz in Australien (Videos)

In zwei Geschichten, die einen vielleicht mit besorgtem Blick nach oben werfen, wurden kürzlich sowohl ein Wohnhaus in Massachusetts (USA) als auch ein Golfplatz in Australien von mysteriösen und ziemlich großen Eisbrocken getroffen, die aus unerklärlichen Gründen vom Himmel stürzten.

Der erste der beiden Vorfälle ereignete sich Berichten zufolge am vergangenen Sonntagabend im Haus von Jeff Ilg und Amelia Rainville in Shirley, Massachusetts.

Nachdem das Paar seine Söhne zu Bett gebracht hatte, wurden sie durch das Geräusch einer scheinbaren Explosion auf ihrem Dach erschüttert.

Zunächst gingen sie davon aus, dass ein Blitz dafür verantwortlich sei, doch als sie nach draußen gingen, um nachzusehen, waren sie verständlicherweise verwirrt und entdeckten überall auf ihrem Rasen große Eisstücke.

Ilg schüttelte den Kopf über das, was sie sahen, leuchtete mit einer Taschenlampe auf das Dach und entdeckte ein riesiges Loch.

Als er sich anschließend auf den Dachboden des Hauses wagte, waren weitere Eisstücke auf dem Boden verstreut. Da der Himmel in dieser Nacht klar war und die Möglichkeit, dass es sich bei dem Vorfall um einen Scherz gehandelt haben könnte, unwahrscheinlich erscheint, mussten sie zu dem Schluss kommen, dass das gefrorene Objekt durch ein über ihrem Haus geflogenes Flugzeug eingetroffen ist, was das Szenario ist, das derzeit von der der Federal Aviation Administration untersucht wird.

Rückblickend auf das „wilde“ Ereignis wunderte sich Ilg: „Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist, dass wir besser im Lotto spielen.“

Auch wenn er vielleicht glaubt, dass dies der Fall ist, möchte Ilg vielleicht mit dem Kauf einer Schar von Rubbellosen zurückhalten, da sich nur wenige Tage später auf der anderen Seite des Planeten ein unheimlich ähnliches Ereignis abspielte.

Dieser besondere Vorfall kam am Dienstagmorgen ans Licht, als Mitarbeiter eines Golfplatzes in der australischen Stadt Ravenswood Berichten zufolge einen riesigen Eisbrocken entdeckten, der scheinbar vom Himmel gefallen war und auf dem fünften Grün landete.

Wie im amerikanischen Fall am Sonntag wird angenommen, dass die Quelle der „frostigen Bombe“ ein Flugzeug war.

Während man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die beiden Vorfälle, die sich nur wenige Tage auseinander ereigneten, lediglich eine Frage des Zufalls sind, könnte es ratsam sein, in den nächsten Tagen auf fallendes Eis zu achten…

