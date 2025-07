Die Orion-Korrelation: 3 faszinierende antike Strukturen, die mit Orion verbunden sind

Aus unerfindlichen Gründen war das Sternbild Orion für antike Kulturen weltweit von großer Bedeutung. Manche bezeichnen die Orion-Korrelation sogar als globales Phänomen, da diese Sternenanordnung von unseren Vorfahren auf Monumenten in der gesamten antiken Welt, von Ägypten bis Mexiko, präzise dargestellt wurde.

Aus unbekanntem Grund war dieses Sternbild für unsere Vorfahren das Zentrum des Himmels.

Während es auf der ganzen Welt zahlreiche Bauwerke gibt, die astronomisch ausgerichtet sind, gibt es einige Monumente, die buchstäblich den Himmel nachahmen.

Aber was ist ORION ? Astronomen bezeichnen ihn üblicherweise als M42, und genau dort werden Sterne geboren. Das Sternbild Orion ist eine der markantesten Sternformationen am Nachthimmel und wird seit Jahrtausenden, vielleicht sogar schon vor der Entstehung der Geschichtsschreibung, von alten Kulturen weltweit verehrt.

Das Sternbild wurde im 8. Jahrhundert v. Chr. nach dem griechischen Halbgott Orion benannt. Verbunden bilden die Sterne Kopf, Schultern, Gürtel und Füße eines Mannes. Der griechischen Mythologie zufolge war Orion ein Riese mit übermenschlichen Fähigkeiten, ein mächtiger Jäger, der Tiere mit einer unzerbrechlichen Bronzekeule tötete.

Als der griechische Held schließlich getötet wurde, wurde er für alle Ewigkeit zu den Sternen verbannt . Sein Vater war Poseidon.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf Orion und warum es für unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren so wichtig war. Vielleicht stammten die „Götter“ selbst in ferner Vergangenheit aus Orion?

Das Gizeh-Plateau und Orion

Die Große Pyramide von Gizeh und ihre Nebenbauten faszinieren Forscher, Historiker und Archäologen seit Jahrhunderten.

Diese majestätischen Bauwerke sind mit keinem anderen Monument auf der Erde vergleichbar. Interessanterweise scheinen die drei Pyramiden von Gizeh eng mit dem Sternbild Orion verbunden zu sein.

Die Zivilisation des alten Ägypten war fest davon überzeugt, dass Wesen in Menschengestalt von Sirius und Orion auf die Erde gekommen waren (wobei Osiris und Isis gemeint waren) und dass sie der Mythologie zufolge buchstäblich die Menschheit ins Leben riefen.

Dies ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum die Erbauer der Pyramiden beschlossen, das Sternbild Orion auf der Oberfläche des Planeten nachzubilden. Betrachtet man die drei Hauptsterne des Sternbilds Orion und die drei Hauptpyramiden von Gizeh von oben, fällt eine faszinierende Ähnlichkeit zwischen beiden auf.

Darüber hinaus kam es laut Goro Adachi um 10.500 v. Chr. zu einer außergewöhnlichen Reihe von Ausrichtungen.

Orion erreichte seinen tiefsten Punkt am Meridian seines 26.000-jährigen Präzessionszyklus. (Die Präzession verschiebt Orion und andere Sterne langsam auf und ab entlang des Meridians, der imaginären Nord-Süd-Linie am Himmel, an der die Sterne ihre höchsten Tageshöhen erreichen.)

Zur Frühlingstagundnachtgleiche wurde die Große Sphinx, die direkt nach Osten blickte, Zeugin des Aufgangs ihrer beiden himmlischen Gegenstücke – der Sonne und des Löwen.

Zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs zur Tagundnachtgleiche (ca. 10.500 v. Chr.):

Orion befand sich genau auf dem Meridian.

Am südlichen Himmel war die Milchstraße nahezu senkrecht und so positioniert, dass sie wie eine Verlängerung des Nils aussah. Orion befand sich direkt rechts vom Himmelsfluss und ähnelte damit stark der Konfiguration der Pyramiden von Gizeh und des Nils.

Teotihuacan und das Sternbild Orion

Reist man jedoch um die halbe Welt, stößt man in der antiken Stadt Teotihuacan auf ein weiteres faszinierendes Phänomen: Experten zufolge ist der gesamte Stadtgrundriss von Teotihuacan astronomisch ausgerichtet.

Sie ist durchgehend 15 bis 25 Grad östlich des wahren Nordens ausgerichtet und die Vorderwand der Sonnenpyramide steht genau senkrecht auf dem Punkt am Horizont, an dem die Sonne zur Tagundnachtgleiche untergeht.

Die Pyramiden von Teotihuacán sind so angelegt, dass sie unser Sonnensystem und den Oriongürtel repräsentieren. Der antiken Mythologie zufolge handelt es sich um einen Schöpfungspunkt. Die Geschichte erzählt, dass im Jahr 3114 v. Chr. die Götter zu einer Versammlung vom Himmel auf die Erde kamen, und diese Versammlung fand in Teotihuacán statt .

Die drei Hopi Mesas sind perfekt auf das Sternbild Orion ausgerichtet

Die alten Hopi und Orion

Wenn wir von Teotihuacan weiter nach Norden in die heutigen Vereinigten Staaten reisen, erreichen wir schließlich das heilige Land der Hopi .

Die Hopi sind ein indianischer Stamm , dessen Kosmologie, Monumente und Landschaft eng mit dem Sternbild Orion verbunden sind. Wie andere antike Zivilisationen weltweit, von Afrika bis Europa, errichteten auch die Hopi ihre heiligen Stätten in Anlehnung an das Sternbild Orion .

Hoch über der Wüste Arizonas erstreckt sich ihr über 600.000 Hektar großes Reservat mit zwölf Dörfern. Forschungen zufolge sind sowohl die Landschaft der Hopi als auch ihre Mythologie um Orion zentriert.

Wenn wir die gesamte Sternenformation des Sternbilds Orion betrachten und sie mit den antiken Hopi-Städten in der Umgebung des Colorado River und des Grand Canyon vergleichen, werden wir eine verblüffende Ähnlichkeit feststellen: Das Land imitiert die Sterne von oben.

Sie sagen, es sei ein Ort, an dem sie Kontakt mit den Göttern aufnehmen können, und einigen Forschern zufolge stellen die drei Mesas nicht nur die Sterne im Oriongürtel dar, sondern wenn sie mit anderen Hopi-Wahrzeichen im gesamten Südwesten verbunden werden, bilden die kollektiven Stätten das gesamte Sternbild Orion ab.