Erlebt die Menschheit aktuell eine kollektive dunkle Nacht der Seele? Wie man in den Herzraum gelangt

Viele Leser haben vielleicht schon von den Konzepten unserer Schatten, Projektionen, der dunklen Nacht der Seele und Egregoren gehört, aber nicht jeder versteht wirklich, was diese Konzepte wirklich bedeuten, sei es auf einer persönlichen Ebene, und – was noch wichtiger ist – im Zusammenhang mit unserer aktuellen planetarischen Situation, auf der Ebene der Menschheit. Lassen Sie uns diese Konzepte eines nach dem anderen durchgehen.

Der berühmte Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung bezeichnete den Schatten als einen psychologischen Archetyp. Er sagte, dass Archetypen das kollektive Unbewusste der Gesellschaft darstellen und dass sie allen Menschen aller Kulturen und zu allen Zeiten gemeinsam sind.

Ein Archetyp ist die Persona. Sie besteht aus typischen Verhaltensmustern, die gewöhnlich mit dem Beruf einer Person verbunden sind. Sie ist eine Maske. Sie ist die Art und Weise, wie wir uns in der Öffentlichkeit darstellen. Die Funktion besteht darin, unerwünschte Aspekte von uns zu verbergen; wir verbergen sie sogar vor uns selbst und erschaffen so unseren Schatten.

Der Schatten besteht aus verdrängten Gedanken, Instinkten, Wünschen und Schwächen. Es ist der Teil von uns selbst, den wir als inakzeptabel empfinden. Die Schatteneigenschaften sind das Schlimmste, was wir mit der Menschheit teilen.

Der dunkle Teil des Schattens ist das, was wir als böse empfinden. Ein Beispiel für die dunkle Seite wird im zweiten Star-Wars-Film gezeigt, als Luke Skywalker eine Höhle auf Yodas Planeten Dagobah betritt und dort auf Darth Vader trifft und gegen ihn kämpft, der nicht wirklich da ist, sondern eine Projektion von Lukes Schatten darstellt. Die dunkle Seite hat eine ungeheure Verführungskraft, die sich darin zeigte, dass sie viele Deutsche dazu brachte, Hitler zu folgen.

Aber wir können auch helle Schatten haben, den guten Teil. Das sind Eigenschaften wie Großzügigkeit, Kreativität, Einfühlungsvermögen, Vertrauen und Führungsqualitäten. Wir können diese Eigenschaften in anderen Menschen sehen. Das bedeutet, dass wir sie auf andere Menschen projizieren, aber nicht erkennen, dass auch wir diese Qualitäten haben, da sie im Schatten verborgen sind, bis wir sie sichtbar machen und sie erkennen.

Wir können sie durch die negativen (und positiven) Eigenschaften, die wir auf andere projizieren, aufdecken. Es ist wichtig für die Selbsterkenntnis, unseren Schatten zu entdecken und ihn zu akzeptieren.

Der Weg zur Entdeckung unserer Schatten führt über die Beobachtung unserer Projektionen. Wenn wir in unserem Leben ständig Menschen mit bestimmten Eigenschaften begegnen, müssen wir analysieren, ob sie uns als Spiegel dienen, weil wir unseren Schatten auf sie projizieren. Wenn Sie zum Beispiel ständig ungeduldigen Menschen begegnen, zeigt Ihnen das Ihren Schatten.

In der Dunkelheit verbirgt sich Ihre eigene Ungeduld. Der Weg zur Heilung des Schattens besteht darin, ihn zu erkennen, ihn zu akzeptieren und ihn mit Licht/Liebe zu erfüllen. Licht löst den Schatten auf. Schamanen haben ein Sprichwort: „Nichts, was sich im Dunkeln verstecken muss, hat eine eigene, authentische Kraft“. Wenn du also deinen Schatten ins Bewusstsein bringst, ihn akzeptierst und ihn mit deiner Liebe erleuchtest, wird er sich auflösen.

Die dunkle Nacht der Seele ist die Zeit, in der der Sinn des Lebens, den der Verstand bis dahin als festes Konzept hatte, zusammenbricht. Nichts macht mehr Sinn und nichts hat einen Zweck. Oft wird dieser Zustand durch ein schwerwiegendes äußeres Ereignis ausgelöst, wie den Tod eines geliebten Menschen, den Verlust aller materiellen Dinge, z. B. durch Konkurs, Scheidung, Invalidität nach einem Unfall, eine Naturkatastrophe oder böswillige staatliche Eingriffe. Zu den Symptomen gehören Traurigkeit, Orientierungslosigkeit, Leere, Schlafstörungen und keine Freude mehr an irgendetwas.

Die dunkle Nacht der Seele kann das größte Geschenk des Lebens sein, getarnt als der schlimmste Albtraum, denn wenn man diese Dunkelheit überstanden hat, tritt man mit einem anderen Bewusstsein hervor. Das Leben bekommt eine neue Bedeutung; man wird mit einer Lebendigkeit wiedergeboren, die man vorher nicht kannte. Die Prioritäten verlagern sich oft auf ein spirituelleres Leben. Der Ferrari, den man verloren hat, hat nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher.

Die Menschen fühlen sich viel mehr mit dem Geist, dem Einssein, verbunden. Es ist eine Art Tod des Egos und eine Wiedergeburt. Die Menschen blicken dann oft zurück und sind dankbar, dass sie durch die dunkle Nacht gegangen sind, um ein spirituelles Erwachen herbeizuführen. Ich bin ein paar Mal durch eine brutale dunkle Nacht der Seele gegangen, in der ich alles verloren habe und dann sehr krank wurde. Ich bin auf der anderen Seite mit einer erweiterten Perspektive aufgetaucht und habe begonnen, den Weg zu gehen, für den ich hergekommen bin. Ich möchte das um nichts in der Welt missen.

Es hat mich wieder mit meinem höheren Selbst verbunden und mich dazu gebracht, schamanische Praktiken und Reconnective Healing zu erlernen, die mich schließlich meinen Lebenssinn finden ließen, indem ich mich mit dem Geist verbunden fühlte, mit der Einheit von allem, was ist. Dies geht einher mit einem unerschütterlichen Wissen über Themen, Ereignisse, Beziehungen und Ergebnisse und bringt viele Synchronizitäten mit sich, die den Weg nach vorne erhellen.

Ich weiß in meinem Herzen, dass wir aus dieser Dunkelheit herauskommen und uns und unseren Planeten schließlich in einen wunderbaren Ort der Freiheit, Gerechtigkeit, Freude und Fülle verwandeln werden. Wenn ihr dies lest, könnt ihr sicher sein, dass ihr zu diesem Zeitpunkt aus einem bestimmten Grund hier seid. Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie nach innen, verbinden Sie sich mit Ihrem Herzen und Sie werden es finden. Am Ende dieses Artikels finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie in den Herzraum gehen können.

Ein Egregore ist eine autonome psychische Entität, die keine eigenständige Existenz hat. Sie entsteht durch eine kollektive Gruppe von Menschen, die bestimmte Überzeugungen haben und ihr durch ihre Emotionen, die durch ihre Überzeugungen ausgelöst werden, Macht geben. Sie erhält ihre Existenzberechtigung auch durch die Hingabe, Rituale und Opfer der Gruppe. Angst ist eine wichtige Quelle für Egregores. Wenn die Menschen ihm genug davon geben, verselbstständigt es sich und wird alles tun, um weiterhin von den Menschen Macht zu erhalten.

Sie verhalten sich wie ein Parasit, ein Geistesvirus oder Wetiko, ein Begriff, der vom Stamm der Cree-Indianer verwendet und von Mark Levy und David Icke erklärt wird. Mark Stavish hat ein ausführliches Buch über Egregores geschrieben (ISBN 978-1-62055-577-4), in dem er erklärt, wie sie entstehen, wie man sie identifizieren und sich von ihnen befreien kann.

Wenn wir unsere gegenwärtige Situation auf dem Planeten betrachten, können wir den Spiegel, der der Menschheit vorgehalten wird, als die psychopathischen, bösen Menschen identifizieren – die Sekte, die die Dinge auf dem Planeten leitet. Wir projizieren unsere kollektiven Schatten auf sie. Um unsere Schatten zu heilen, müssen wir uns dieser Schatten bewusst werden, sie als zu uns gehörig akzeptieren und ihnen unsere Liebe entgegenbringen, um sie aufzulösen.

Wir gehen auch durch eine kollektive dunkle Nacht der Seele, ausgelöst durch das Trauma der letzten drei Jahre seit 2020. Einige von uns haben sie bereits überstanden und sind erwacht. Sie finden einen neuen Sinn in ihrem Leben, der nicht in der Anhäufung materieller Dinge besteht, sondern darin, dem Erwachen und dem Evolutionsprozess, der jetzt stattfindet, zu dienen und zu helfen. Sie sind kleine Inseln des Lichts rund um die Erde, die sich gegenseitig finden, zusammenarbeiten und neue Wege finden, ein Leben auf der Grundlage des Herzens zu führen. Ein größerer Teil der Menschheit befindet sich immer noch in der dunklen Nacht der Seele und leidet unter dem Verlust jeglicher Bedeutung des Lebens, die ihr Verstand bisher hatte.

Dies ist ein Kollektiv, das den bösen Kult aufrechterhält und ihm Macht verleiht (meist ohne es zu merken). Es ist, als ob sie mit ihrem Glauben, ihren Ängsten, ihrer Traurigkeit, ihrer Hingabe und ihrem Gehorsam eine Egregore aufrechterhalten. Der Kult lebt von niedrig schwingenden Emotionen, vor allem von der Angst. Deshalb erzeugen sie Angst, aber auch Elend und Traurigkeit. Es gibt nur eine Kraft, die diese Emotionen auflösen und ihnen den Nährboden entziehen kann: die bedingungslose Liebe.

Wir können unseren Mitmenschen, die sich noch in der dunklen Nacht der Seele befinden, helfen, indem wir ihnen bedingungslose Liebe entgegenbringen. Das bedeutet nicht, dass wir unangemessenes Verhalten oder ihre Handlungen akzeptieren müssen. Wir können aber trotzdem bedingungslose Liebe für sie empfinden. Wie das Wort schon sagt, ist es bedingungslose Liebe.

Das bedeutet, dass unsere Liebe nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Für viele ist es nicht leicht, sich vorzustellen, jemanden zu lieben, der uns und anderen gegenüber gemein ist. Aber wir kommen alle aus einer Quelle. Wir sind alle durch ein Bewusstsein miteinander verbunden. Wenn wir anderen begegnen, treffen wir einfach dasselbe Bewusstsein in einem anderen Körper als dem unseren.

Um aus der Dunkelheit herauszukommen, brauchen sie Zeit, um über ihr Leben nachzudenken. Wenn wir jemanden kennen, der das durchmacht, können wir ihm vielleicht einige Aufgaben abnehmen, damit er mehr Zeit zum Nachdenken hat. Wir können ihnen vorschlagen oder beibringen, beunruhigende Situationen mit einer anderen Energie zu betrachten. Das allein kann dazu führen, dass sich die Situation in eine Situation verwandelt, die leichter zu bewältigen ist. Vor allem aber können wir mit gutem Beispiel vorangehen.

Um Unkraut aus dem Garten zu entfernen, müssen wir alle zuerst unseren eigenen Garten jäten. Wir können den ersten Schritt zur Entwicklung von Reinheit, Güte und Tugend tun, indem wir die Gebote des rechten Handelns, der rechten Rede und des rechten Lebenswandels befolgen. Wir können uns nützlich machen, leise sprechen, unser Licht und unsere Liebe leuchten lassen. Je mehr von uns die dunkle Nacht der Seele überwinden und beginnen, ein Leben in einem Zustand bedingungsloser Liebe zu führen, desto schneller wird sich der Kult Egregore auflösen.

Ich habe kürzlich Insiderwissen von jemandem erhalten, der in einer Sektenfamilie war. Diese Person erklärte, dass die oberste Ebene der Sektenleute ein sehr hoch entwickeltes Bewusstsein hat, einschließlich Fähigkeiten wie Telepathie, das bei ihnen bleibt, bis ihr „Karma abläuft“ aufgrund der bösen Taten, die sie begehen.

Dieses Böse – oft der Teufel genannt – hat die gleichen Fähigkeiten wie der Schöpfer, außer dass es tatsächlich erschaffen kann. Sie können die Schöpfung entstellen und haben große Freude daran, sie zu zerstören. Die einzige Macht, der sie nicht trotzen können, ist die bedingungslose Liebe. Wenn genug von uns lernen, ein Leben in einem Zustand dieser Liebe zu führen, wird sich der Kult auflösen.

Wie David Icke schon sagte, müssen wir keine Lösungen finden, sondern die Ursache des Problems beseitigen. Das ist auch die Art und Weise, wie ich Medizin praktiziert habe. Es ging nie darum, die Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursache zu finden und zu beseitigen. Die Ursache für unsere derzeitige Situation ist letztlich das Fehlen von Liebe. Liebe löst unsere Schatten auf, Liebe hilft uns, aus der dunklen Nacht der Seele herauszukommen, und Liebe löst das Egregore, den Kult, auf. Also lasst uns einander lieben!

Wie man in den Herzraum gelangt

Suchen Sie sich einen ruhigen, bequemen Platz. Schließen Sie Ihre Augen und machen Sie die folgende Atemübung, um Ihren Geist, Ihren Körper und Ihre Gefühle zu beruhigen:

Atmen Sie auf 4 gezählt ein, halten Sie die Luft auf 2 bis 4 an (je nachdem, was für Sie angenehm ist), atmen Sie auf 4 aus und halten Sie die Luft auf 2 bis 4 an. Wiederholen Sie dies ein paar Minuten lang. Dies setzt Ihr Kampf- oder Fluchtsystem zurück und sagt Ihrem Körper, dass Sie in Sicherheit sind.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Herz. Es hilft, Ihre Herzgegend leicht zu berühren. Rufen Sie dann positive Gefühle wie Dankbarkeit hervor. Wir alle haben etwas, wofür wir dankbar sein können. Das wird dich über dein Herz mit dem Einssein verbinden. Spüren Sie die sich ausdehnende Liebe, die Sie durchströmt.

In diesem Raum können Sie Ihrem Herzen auch Fragen stellen. Die Antworten werden schnell und kurz sein und keine Wenns und Abers und anderes Gedankengeschwätz beinhalten. Antworten, die aus dem Herzen kommen, sind wahr und fühlen sich weitreichend an.

In diesem Zustand der Verbundenheit können Sie auch visualisieren, was Sie in Ihrem Leben manifestieren wollen und ihm so mehr Kraft verleihen.

Ich möchte Gregg Braden und dem Heart Math Institute für die Vermittlung dieser Technik danken.

Quelle