Das UFO-Entführungsopfer Calvin Parker ist tot (Video)

Calvin Parker war zusammen mit Hickson Parker Opfer einer der bekanntesten UFO-Entführungen überhaupt, die sich in Pascagoula abspielte.

(Titelbild: Dies ist eine Veranschaulichung dessen, was Calvin Parker und Charles Hickson beschrieben haben, als sie in der Nacht der angeblichen Entführung durch Außerirdische sahen. (WLOX))

Nun starb er, wie ein Freund seiner Familie mitteilte, am 24. August 2023 nach einem langen Kampf gegen seinen Nierenkrebs. Umgeben von seinen Lieben – darunter auch seiner Frau Waynette – fand er zuhause seinen Tod, wiw WLOX.com mitteilte.

Es war die Nacht des 11. Oktober 1973, als an am Ufer des Pascagoula Rivers etwas geschah, was sie den Rest ihres Lebens lang zu erklären versuchte. Sowohl Hickson als auch Parker schrieben Bücher darüber.

Hickson und Parker fischten in jener Nacht in der Nähe der Ingalls Shipyard, als sie – ihren eigenen Angaben zufolge – ein großes UFO erblickten, das hinter ihnen schwebte. In diesem Objekt befanden sich drei Wesen. Jene waren es, die Hicksons und Parker zu ihrem Raumschiff gebracht hatten, um sie zu untersuchen.

Das ganze Prozedere sollten etwas 30 Minuten lang dauern, bis die Wesen die beiden Fischer wieder zum Flussufer zurückbrachten, bevor das UFO wieder startete.

Beim Versuch, den Vorfall Beamten der Keesler Air Force Base zu melden, wurden die beiden Freunde an das Büro des Sheriffs in Jackon County verweisen. Die dortigen Ermittler hatten erstellten eine Kassettenaufnahme, auf der zu hören war, wie die beiden Männer über ihre Begegnung mit den Außerirdischen sprachen.

Nach dieser mysteriösen Geschichte, bestanden sowohl Parker als auch Hickson einen Lügendetektortest und auch unter Hyponose wurden sie befragt. Die Ermittler gaben zu Protokoll, dass due Geschichte des Paares nie ins Wanken geraten war.

Dessen ungeachteten sollte es nicht ausblieben, dass die beiden Männer von vielen Personen verspottet und angezweifelt wurden. Das hielt die Mit-Zeuging Maria Blari 45 Jahre davon ab, sich zu melden.

Sie war in der Nacht der Sichtung mit ihrem Mann Jerry auf einem Boot unterwegst, um vor der Küste zu arbeiten. Während Jerry schlief, sah Maria ein seltsames blaues Licht, das hin und her strich. Zinächst dachte sie sich nichts dabei, bis sie in den nächsten Tagen von der Geschichte der beiden Fischer hörte. Jerry riet ihr, nichts über den Vorfall zu berichten, da die Leute sie sont für verrückt halten würden, wie Jerry Blair 45 Jahre nach dem Vorfall sagte.

Das Outing geschah dann 2019 im Rahmen eines Medienberichts. Als Motivation gab Maria an, die Geschichte von Hickson und Parker zu bestätigen.

Noch im gleichen Jahr erreichtete die Stadt Pasacoula, die Jackson County Historical Society und die Main Street Pasagouala eine historische Wegmarkierung, die die Ereignisse dieser seltsamen Nacht beschriebt.

Hickson starb bereits im Jahr 1911. Ihm war nicht mehr vergönnt, die Wegmarkierung sehen zu können, die die – wie WLOC schreibt – den „am besten dokumentierten Fall einer Entführung durch Außerirdische” beschreibt.

Parker kannte die Wegmarkierung noch und berichtete gegenüber WLOX News, wie viel es ihm bedeutete, nach all den Jahren der Verhöhnung endlich anerkannt zu werden.

„Es ist emotional für mich. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, weil ich sonst in Tränen ausbrechen würde“, sagte Parker 2019. „Ich wünschte, ich könnte nach meinem Tod direkt hier unter dieser Gedenktafel begraben werden, das würde es am besten erklären.“ Es ist eine große Ehre“,

