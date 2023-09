Rätselhafte Quantenphysik: Die nicht physikalischen Eigenschaften der menschlichen DNA

Vladimir Poponin ist ein bekannter russischer Wissenschaftler, der 1995 zusammen mit seinen Kollegen, darunter dem Biophysiker Peter Gariaev, während ihrer Zeit an der Russischen Akademie der Wissenschaften ein sehr interessantes Experiment durchführte.

In ihrer wissenschaftlichen Abhandlung „Der Vakuum-DNA-Phantomeffekt in vitro und seine mögliche rationale Erklärung“ (Nanobiology; 1995), stellt Poponin fest:

„Wir glauben, dass diese Entdeckung eine enorme Bedeutung für die Erklärung und das tiefere Verständnis der Mechanismen hat. Sie liegen subtilen Energiephänomenen zugrunde, einschließlich vieler der beobachteten alternativen Heilungsphänomene.“

Warum hat er das so wahrgenommen? Dazu werden wir noch kommen.

Poponin und Gariaev testeten das Verhalten der DNA an Photonen, kleinen winzigen Teilchen, in dem „Quantum“, aus dem unsere Welt besteht. Sie gaben die Photonen in Reagenzgläser die speziell entwickelt wurden, um ein Vakuum zu simulieren – genau wie das Vakuum im Weltraum.

Ohne Luft im Innern führten sie die Photonen so ein, wie sie es wollten, um zu sehen, was sie bewirkten und wie sie sich verhielten. Die Photonen verteilten sich völlig ungeordnet und zufällig über den gesamten Behälter. Das war natürlich das, was das Forscherteam erwartet hatte.

Als Nächstes wurden Proben menschlicher DNA in das Röhrchen mit den Photonen gegeben, und was dann geschah, ist das wirklich Rätselhafte. Die Photonen reagierten auf die DNA, änderten ihr Muster und bildeten eine bestimmte Anordnung.

In Gegenwart von lebendem Material, der menschlichen DNA, organisierten sich die Photonen! Das bedeutet, dass die DNA eindeutig einen direkten Einfluss auf die Photonen hatte.

Dies ist eines von vielen Beispielen für die Hypothese, dass etwas in uns einen direkten Einfluss auf die physische Materie außerhalb von uns hat.

Dieses Experiment wurde wiederholt und bestätigt, und es wurde weiter beobachtet, dass die menschliche DNA einen direkten Einfluss auf den Quanten-„Stoff“ hat, aus dem unsere Welt aufgebaut ist. Faszinierend, um es vorsichtig auszudrücken.

Die nächste große Überraschung

Die nächste große Überraschung wurde beobachtet, als die Forscher die DNA aus dem Behälter entfernten. Die Wissenschaftler nahmen an, dass die Photonen einfach in ihren ursprünglichen Streuzustand zurückkehren würden, aber das geschah nicht.

Stattdessen blieben die Photonen geordnet, als ob die DNA noch in der Röhre wäre. Poponin beschrieb das Verhalten des Lichts als „überraschend und kontra-intuitiv“.

Die Forscher stellten eine Hypothese auf und waren „gezwungen, die Arbeitshypothese zu akzeptieren, dass eine neue Feldstruktur angeregt wird.“

Wird da etwas zurückgelassen? Etwas in nicht-physikalischer Form?

Dieses Experiment zeigt uns, dass die DNS mit dem „Stoff“ kommuniziert, aus dem unsere Welt besteht, und dass es eine Art unsichtbares Feld gibt, das existiert. Vielleicht ist die DNA ein Ort der Speicherung und der Kommunikation mit der Vergangenheit? Mit der Zukunft? Zu anderen im Universum, die sozusagen ihre Spuren hinterlassen haben? Wer weiß das schon.

Quantenphysik und Bewußtsein

Richard Feynman, Nobelpreisträger des 20. Jahrhunderts, sagte einmal in Bezug auf die Quantenmechanik: „Wir haben uns entschieden ein Phänomen zu untersuchen, das unmöglich, absolut unmöglich, auf irgendeine klassische Weise zu erklären ist und das in sich das Herz der Quantenmechanik trägt. In Wirklichkeit beinhaltet es das einzige Mysterium“.

Ein weiteres großartiges Zitat, das einem immer dann in den Sinn kommt, wenn die Wissenschaft in die geheimnisvolle Welt der Quantenphysik eintaucht:

„Es scheint eine tiefe Besorgnis darüber zu bestehen, dass die Erforschung eines Phänomens, das mit Aberglauben, Spiritismus und Magie in Verbindung gebracht wird, der gesamten Wissenschaft schadet. Der Schutz vor dieser Möglichkeit scheint manchmal wichtiger zu sein als die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung oder der Schutz der akademischen Freiheit. Aber das könnte sich ändern.“ – Cassandra Vieten, PhD und Präsidentin/CEO des Institute of Noetic Sciences

Der Grund, warum die im obigen Zitat erwähnte Assoziation mit Aberglauben, Spiritismus und Magie besteht, wenn es um die Untersuchung bestimmter Phänomene geht, liegt einfach darin, dass das beobachtete Phänomen unerklärlich ist.

Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern: Nur weil etwas unerklärlich ist, bedeutet das nicht, dass es nicht real ist, sondern nur, dass wir es noch nicht vollständig verstehen.

Die akademische Welt hat eine lange Geschichte der Ablehnung von Phänomenen, die eindeutig real, aber einfach unerklärlich sind. Die Quantenphysik hat eindeutig eine starke Verbindung zum Bewusstsein und zu metaphysischen Phänomenen.

Max Planck, ein Physiker, der die Quantentheorie begründete, betrachtete das Bewusstsein als „fundamental“ und die Materie als „vom Bewusstsein abgeleitet“.

Er sagte, dass „wir nicht hinter das Bewusstsein kommen können. Alles, wovon wir sprechen, alles, was wir als existierend betrachten, setzt Bewusstsein voraus“. Dies wurde durch mehrere Experimente, wie das Quanten-Doppelspaltexperiment, ganz klar nachgewiesen.

Ein in der Fachzeitschrift Physics Essays veröffentlichter Artikel von Dr. Dean Radin erklärt, wie dieses Experiment mehrfach verwendet wurde, um die Rolle des Bewusstseins bei der Gestaltung der physikalischen Realität zu untersuchen.

In diesem Experiment wurde ein optisches Doppelspaltsystem verwendet, um die mögliche Rolle des Bewusstseins beim Zusammenbruch der Quantenwellenfunktion zu testen. Photonen wurden durch zwei Schlitze geschossen, und zwar auf verschiedene Weise.

Die Studie ergab, dass Faktoren, die mit dem Bewusstsein in Verbindung gebracht werden, in „signifikanter“ Weise mit Störungen des Doppelspalt-Interferenzmusters korrelieren. Bei diesem Experiment werden winzige Materieteilchen (Photonen, Elektronen oder beliebige Objekte von atomarer Größe) auf einen Bildschirm mit zwei Schlitzen geschossen.

Auf der anderen Seite des Bildschirms zeichnet eine Hightech-Videokamera auf, wo jedes Photon landet. Wenn die Wissenschaftler einen Schlitz schließen, zeigt die Kamera das erwartete Muster, wie im Video unten zu sehen.

Wenn jedoch beide Schlitze geöffnet werden, entsteht ein „Interferenzmuster“ – die Photonen beginnen, sich wie Wellen zu verhalten.

Wenn Sie eine visuelle Demonstration des Quanten-Doppelspaltexperiments sehen möchten, finden Sie hier eine großartige kleine Animation.

Der Punkt ist, dass das Bewusstsein das Verhalten der Teilchen verändert.

„Beobachtungen stören nicht nur das, was gemessen werden soll, sie erzeugen es. Wir zwingen das Elektron dazu, eine bestimmte Position einzunehmen. Wir selbst produzieren die Ergebnisse der Messung.“

Die oben zitierte Studie weist darauf hin, dass „Faktoren, die mit Bewusstsein assoziiert werden, wie Meditationserfahrung, elektrokortikale Marker für fokussierte Aufmerksamkeit und psychologische Faktoren, einschließlich Offenheit und Absorption, in signifikanter Weise mit Störungen des Doppelspalt-Interferenzmusters korrelierten. Die Ergebnisse scheinen mit einer bewusstseinsbezogenen Interpretation des Quantenmessungsproblems übereinzustimmen.“

Fazit

Die DNA ist faszinierend, und sie ist wahrscheinlich der am wenigsten verstandene Teil unserer Biologie.

Es gibt definitiv interessante metaphysische, nicht-materielle Aspekte unserer DNS, und Veränderungen unserer DNS können allein durch unsere Gedanken, Gefühle und Emotionen ausgelöst werden. HeartMath-Forscher haben gezeigt, dass physische Aspekte der DNA-Stränge durch menschliche Absichten beeinflusst werden können.

Der Artikel „Modulation of DNA Conformation by Heart-Focused Intention – McCraty, Atkinson, Tomasino, 2003“ (Veränderung der DNA-Konformation durch eine auf das Herz gerichtete Intention), beschreibt Experimente, die zu solchen Ergebnissen führten.

Wir haben noch so viel mehr über die menschliche DNA und die DNA im Allgemeinen zu lernen und zu entdecken. Ich glaube, dass es interdimensionale Aspekte gibt, aber das ist ein tiefes Thema, das weit über die Diskussion über den Phantom-DNA-Effekt hinausgeht.

Dieser Artikel kratzt nicht einmal an der Oberfläche, wenn es um Studien im Bereich des Bewusstseins und der nicht-materiellen Wissenschaft geht. Es ist gut zu wissen, dass sich immer mehr Menschen der nicht-materiellen Wissenschaft bewusst werden.

Wenn du dich für dieses Thema interessierst, empfehle ich dir, dich mit Quantenphysik und Parapsychologie zu befassen.