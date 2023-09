ATMOSPHÄRISCHE ENERGIE in der Medizin

Eine der größten Errungenschaften unter vielen war die atmosphärische Energietechnologie.

Wir werden es als AET bezeichnen, um den Lesevorgang zu vereinfachen. Es gab viele Arten und entsprechend viele praktische Anwendungen.

Wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Technologie in allen Bereichen des menschlichen Lebens auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Die letzten praktischen Anwendungen von AET wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerstört. Als eine Art historische Ironie begann die Wiederbelebung von AET in der UdSSR später im 20. Jahrhundert.

Joseph Stalin betrachtete sich als unabhängigen Führer, der Ideen gegenüberstellte

Kommunismus an den Rest der kapitalistischen Welt. Dies veranlasste ihn, das verbotene Erbe seiner Vorfahren als treibende Kraft hinter seiner Ideologie und seinen Gedanken zu nutzen. Nach Stalins Tod im Jahr 1953 wurde das AET endgültig zerstört.

Die heutige moderne Gesellschaft nutzt keine einzige praktische Anwendung dieser Technologie.

Die medizinischen Leistungen waren im Vergleich zur modernen Medizin auf einem anderen Niveau. Der Hauptgrund dafür war, dass die damaligen Mediziner über Wissen und Erfahrung in der Beeinflussung des spirituellen Körpers (Aura) verfügten, was in der Folge zur Heilung des physischen Körpers führte. Dabei kam erneut AET (Atmospheric Energy Technology) zum Einsatz.

Die Menschen der Antike konnten sich von allen bis dahin bekannten Krankheiten heilen.

Narkologische (durch Drogenmissbrauch bedingte) und onkologische Erkrankungen waren unbekannt. Der Mensch konnte sein Blut mit Hilfe der Sonne und Teleskopen anreichern, die ihm effektive Lebensquellen lieferten. Sogar exotische medizinische Techniken wie Eugenik wurden eingesetzt (nicht missbraucht).

Es gab verschiedene Formen der Arbeit mit dem spirituellen Körper des Menschen. Am weitesten verbreitet war die Unterbringung von Patienten in speziellen Gebäuden, in denen sich ein bestimmtes ätherisches Feld befand.

Das ätherische Feld wurde mithilfe spezieller Geräte in Kombination mit Musik, Weihrauch und anderen Methoden erzeugt.

Die Behandlung kann individuell oder kollektiv erfolgen. Aus unbekannten Gründen begannen diese Behandlungsformen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verschwinden, und bald darauf tauchten die ersten Erwähnungen onkologischer Erkrankungen auf.

Trotz vieler historischer Fakten über globale Pandemien, die Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt das Leben kosteten, gab es relativ einfache technologische Mittel, um sie zu bekämpfen.

Diese Geräte befanden sich in der Nähe der Eingänge von Wohn- und Gemeinschaftsgebäuden. Ein einfaches Gerät erzeugte mithilfe von AET ein ätherisches Feld.

Man betrachtete Viren als nichts anderes als eine Art Softwarealgorithmus, der dem menschlichen spirituellen Körper schadet. Viren verbreiten sich mit Menschen, die andere stören oder einen sicheren Raum durchqueren.

Es ähnelte in gewisser Weise dem Verhalten von Mobiltelefonen in den frühen Tagen der Bluetooth-Technologie, als man sich einen Virus „anstecken“ konnte, indem man sich einem „infizierten“ Telefon näherte.

Nachdem eine Person das Gerät am Eingang des Gebäudes passiert hatte, wurde ihr spiritueller Körper auf die gleiche Weise gereinigt, wie Magnetbänder in Tonbandgeräten des 20. Jahrhunderts verwendet wurden.

Es war der Vorläufer des Desinfektionsgeräts des 21. Jahrhunderts, erforderte jedoch keinen Einsatz von Antiseptika.

Diese Einrichtungen wurden im Sanskrit „seni“ genannt. Heutzutage hat sich dieses Wort in viele Formen verwandelt, vom praktischen „sanitär“ bis zum geheimnisvolleren „Heiligkeit“.

In wohlhabenden Haushalten könnte dieses Gerät aufwändiger aussehen als in normalen Haushalten.

Nach der Zerstörung des AET wurden diese Geräte zu allgemeinen architektonischen Merkmalen.

Im 20. Jahrhundert wurden sie als Versuch eingesetzt, verlorene Heilungssimulationstechniken zur Schaffung des ätherischen Feldes nachzubilden. Doch mit der Zeit wurde es als Betrug wahrgenommen und verschwand später ganz.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“