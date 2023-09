TV-Bericht: Transparentes UFO schwebt den ganzen Tag über der Stadt! Sherif mischt sich ein (Video)

Der UFO-Forscher Scott C. Waring schreibt:

„Ich habe vor ein paar Tagen ein ähnliches transparentes UFO über Indiana gemeldet, und jetzt ist es in Illinois?

Wow, dieses Ding macht da draußen in den Farmstaaten etwas. Möglicherweise werden die Nutztiere gescannt, um zu sehen, wie viel der den Nutztieren injizierten Medikamente und Steroide eines Tages von Menschen injiziert werden, was möglicherweise Auswirkungen auf die Zukunft und Richtung der Menschheit haben wird.“

In den TV Nachrichten heißt es:

„Zeugen beschrieben das Objekt als einen weißen oder durchscheinenden Ballon, möglicherweise mit etwas roter Beleuchtung und einer Kastenstruktur darunter.

„Rocky sagt, es sei genau da oben, und er zeigt darauf und tatsächlich, da war es – und es hat sich nicht ewig bewegt“, sagte Franks.

Die Polizei sagte, das Objekt sei für einen Moment mit bloßem Auge sichtbar gewesen, habe sich aber schließlich weiter entfernt und müsse es mit optischen Zielfernrohren untersuchen.

Das Bild unten ist eine Ansicht des Zielfernrohrs, gefolgt von einer Nahaufnahme des ungewöhnlichen Objekts.

Yahoo News berichtet:

Die Polizei einer Stadt in Illinois versucht, ein mysteriöses weißes oder durchscheinendes Objekt zu identifizieren, das tagsüber am Himmel fliegt.

Bruce Franks, Polizeichef von Prophetstown, sagte, er sei am Mittwoch außer Dienst, als er einen Anruf von einem Mitarbeiter von Todd’s Tire and Auto erhielt, wo sich eine Menschenmenge versammelt hatte, um ein mysteriöses Objekt am Himmel zu beobachten.

Zeugen beschrieben das Objekt als einen weißen oder durchscheinenden Ballon, der an einer Kastenkonstruktion befestigt war, und einige Beobachter sagten, es handele sich anscheinend um rotes Licht.

Franks sagte, das Objekt sei einige Zeit stationär am Himmel gewesen.

Beamter Boyd Van Dellen sagte, die Polizei versuche immer noch, das Objekt zu identifizieren, glaube aber nicht, dass es aus dem Weltraum oder aus China stamme.

Der Nationale Wetterdienst gab an, in letzter Zeit keine Ballons in der Gegend gestartet zu haben. Van Dellen sagte, die Organisation habe vermutet, dass es sich möglicherweise um einen von einer anderen Einrichtung gestarteten Forschungsballon handele.

Er sagte, der örtliche Flughafen sei über das Objekt informiert worden, für den Fall, dass es eine Gefahr für den örtlichen Flugverkehr darstelle.

Video: