Die elektromagnetischen Kräfte der Großen Pyramide

Die Große Pyramide von Gizeh war einst mit einem weißen, polierten Kalkstein und oben mit einem Deckstein bedeckt.

Die Steine ​​passten so perfekt zusammen, dass sie der Pyramide glatte und makellose Seiten verliehen. Aus diesem Grund reflektierten die riesigen Strukturen die Sonne deutlich wie ein Spiegel.

Dadurch war das Innere der Pyramidenstruktur perfekt isoliert. Für die Innenflächen der Pyramide wurde Dolomitmaterial verwendet.

Es ist bekannt, dass Dolomit die elektrische Leitfähigkeit direkt proportional zum auf ihn ausgeübten Druck erhöht: Hoher Druck erzeugt mehr elektrischen Strom.

Die Gänge und unterirdischen Tunnel der Pyramide sind mit Granit ausgekleidet, der leicht radioaktiv ist. Granit enthält eine große Menge Quarzkristall mit Metall und ist ein bekannter Leiter piezoelektrischer Energie.

Piezoelektrizität entsteht durch Druck auf Quarz, wie Quarzarmbanduhren beweisen, die sich einfach durch Schütteln aufladen lassen.

Der Granit ionisierte die Luft im Inneren der Pyramide und löste eine chemische Reaktion aus, die wiederum die Leitfähigkeit der Elektrizität erhöhte.

Wenn solche Elektronen die Möglichkeit haben, Teile des Gesteins durch einen Metalldraht zu umgehen, können sie ziemlich große Ströme fließen lassen.

Jeder Elektrotechniker wird Ihnen sagen, dass ein Behälter, der als Energiekondensator oder Batterie dient, vollständig aus demselben Material bestehen muss, damit das Magnetfeld nicht unterbrochen wird.

Die vermeintlichen Sarkophage wurden daher irgendwie mit einer solchen Präzision in die Struktur eingebaut, dass sie auf Zehntausendstel Zoll genau flach waren.

Jede Batterie, von der in großen Kraftwerken verwendeten Batterie bis hin zu den kleinsten Pelletbatterien in Armbanduhren, benötigt ein Metall wie Kupfer, um eine chemische Reaktion auszulösen, die als Potenzialdifferenz bezeichnet wird.

Sie können einen elektrischen Strom durch den Kupferdraht leiten und die Spule erzeugt ein Magnetfeld mit kurzer Reichweite. Fügen Sie eine zweite Spule hinzu und die Leistung wird von einer Spule auf die andere übertragen.

Ein fensterloser Raum mit Kupferverkabelung könnte an einer Wand ein höheres Potenzial erzeugen, das Energie auf ein niedrigeres Potenzial an der anderen Wand überträgt und dann elektromagnetische Energie in den engen Raum der sogenannten „Königinkammer“ abgibt.

Wenn also Wasser die Energiequelle wäre, würde es sich auf der Grundlage des Prinzips der Kapillarwirkung durch den Kalkstein bewegen, was auftritt, wenn eine kleine Fläche einer Substanz, die nass wird, in die gesamte Fläche dieser Substanz absorbiert wird.

Ein vom Boden der Pyramide nach unten führender Tunnel könnte mit dem Grundwasserleiter verbunden gewesen sein und das Wasser durch eine Reihe von Tunneln nach oben in die Pyramide geleitet haben.

Somit könnte Wasser, das in der Nähe oder unter der Pyramide fließt, beim Durchdringen des Kalksteins absorbiert worden sein und sogar bis zur Spitze der Struktur geflossen sein.

Der Quarz und die Tunnel der Pyramiden wären Spannungen oder Vibrationen ausgesetzt, die piezoelektrische Energie erzeugen.

Die hohe Geschwindigkeit der Kraft und der Druck des aufsteigenden Wassers wären vergleichbar mit dem Füllen einer Spritze, wobei in der Struktur der darin enthaltenen Materialien elektromagnetische Energie erzeugt und nach oben zur jetzt fehlenden Kappe geleitet würde.

Die Große Pyramide befindet sich genau an dem Punkt, der die elektromagnetischen Kräfte auf der Erde verstärkt, wo die Tellurströme am stärksten sind.

Am Boden der Pyramide befindet sich ein elektromagnetisches Feld, das durch diese chemischen Reaktionen in die oberen Schichten aufsteigen würde.