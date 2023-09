Was ist unsere wahre Geschichte, was sollen wir vergessen?

Es gab eine Zeit, in der gezielt und langsam eliminiert wurde, in der Menschen, die nicht passten, als psychisch krank abgestempelt, eingesperrt und in verrückten riesigen Einrichtungen gefoltert wurden.

Waren sie Zeitzeugen, die nie wieder sprechen konnten? Sollte die Gesellschaft vergessen werden? Wie konnte die Gesellschaft solche Gräueltaten und den anschließenden Völkermord und die Zerstörung während des Krieges zulassen?

Es gab eine fortschrittliche Gesellschaft, die alles verlor. Wir haben noch viele Gebäude übrig, so dass noch die Chance besteht, zu erkennen, dass es sich hier nicht um gewöhnlichen Barock oder Gotik handelt.

Doch die meisten Bauwerke und Gebäude „brannten nieder“ und wurden dann im Weltkrieg bombardiert. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden viele dieser Gebäude zu Irrenanstalten, in denen die Zahl der Patienten innerhalb weniger Jahre enorm anstieg, beispielsweise in den USA (die nur aus diesen schönen Gebäuden gebaut wurden) die Zahl der Patienten stieg bis 1904 auf 150.000.

In Deutschland gab es über 400 Anstalten. Einige Gebäude brannten mit all den „Patienten“ ab. Warum so viele Verrückte in einer Gesellschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts noch spektakuläre Weltausstellungen veranstaltete und in Luftschiffen reiste? Wussten die Leute etwas, das für immer unausgesprochen bleiben sollte?

Bestimmten historischen Karten zufolge waren die Polarregionen vor vier Jahrhunderten schnee- und eisfrei und voller Leben. Wie ist das möglich, wenn die moderne Wissenschaft sagt, dass es die Polarregionen schon seit Millionen von Jahren gibt?

Während die spanischen, portugiesischen und französischen Konquistadoren und Kolonialisten im 15. bis 17. Jahrhundert als erste Amerika und andere Länder, einschließlich der Arktis und Antarktis, ausbeuteten und verwüsteten.

Im Jahr 1750 begann in Großbritannien die von den „Eliten“ initiierte industrielle Revolution. Mit beeindruckenden Schiffen, Waffen und religiösem Eifer befuhren sie die Meere, um die Welt brutal zu erobern und auf den Kopf zu stellen.

Viele Nationen und Völker wurden unterworfen oder zerstört, und viele der verschiedenen einheimischen Tiere, die ausgerottet wurden, werden nie wieder gesehen werden.

Im Jahr 1950 kontrollierte das Angelsächsische Reich ein Viertel des Landes und Reichtums der Welt.

Die Ureinwohner Amerikas, Afrikas, Indiens, Asiens, Australiens und der Antarktis leisteten großen Widerstand, waren aber mit ihren Waffen nicht stark genug, um die Eindringlinge mit Feuerkraft abzuwehren, die von keinem Widerstand besiegt werden konnten.

Die Menschen haben sich entweder ergeben oder wurden getötet. Was in der Kolonialzeit geschah, ist eine moderne Version oder Fortsetzung dessen, was in der Antike geschah.

Die modernen Stämme Israels (Großbritannien, USA und Nordwesteuropa) und ihre anderen christlichen, jüdischen und islamischen Verwandten eroberten und zerstörten nicht nur viele Nationen und Menschen, sondern schlachteten auch viele seltene Kreaturen und Tiere ab, die sie als „satanisch“ betrachteten – wie Zentauren, Meerjungfrauen und Drachen.

Solche Kreaturen (die möglicherweise genetische Experimente waren), lebten vor allem in der Antarktis.

Die meisten heutigen Wüsten und Schneeregionen waren vor drei oder vier Jahrhunderten einst warm und voller Leben und Aktivität, bis die „Götter“ kamen und alles zerstörten.

Dies wurde zweifellos durch die leistungsstarke und hochentwickelte Technologie erreicht, die es hier schon immer gab.

Die Welt war ganz anders. Australien mit der vielleicht reichsten Vielfalt an einzigartigem Leben wurde ebenso wie die Sahara in eine Wüste bombardiert.

Die Arktis und die Antarktis sind zu nuklearen Winterwüsten geworden. Viele „alte“ und „mittelalterliche“ Gebäude auf der ganzen Welt wurden jedoch verlassen und später als Regierungsgebäude genutzt.

Die Zerstörung setzte sich mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg fort, die künstlich geschaffen wurden, um neue Ordnungen zu etablieren.

Dies waren die großen Resets, und der nächste, wenn er vollzogen werden kann, wird das Ende oder die vollständige Versklavung der Menschheit herbeiführen.

Selbst nach dem Ersten Weltkrieg gab es Spuren der alten Welt mit Zepplin-Luftschiffen und größtenteils freier Energie, aber der Zweite Weltkrieg hat alles aufgeräumt und den Weg für den modernen, von der Orwellschen Regierung abhängigen und versklavten Albtraum geebnet, in dem wir uns jetzt befinden.

Die Nachkriegszeit war nicht nur schlecht – es gab durchaus gute Zeiten und Vorteile, insbesondere für die westliche Gesellschaft, aber alles ging auf Kosten der ärmeren Nationen und der Volkswirtschaften der Dritten Welt.

Der Westen florierte materiell und finanziell, aber die gesamte Urbanisierung, das Finanzwesen, die Industrie und die Wissenschaft wurden schließlich zu Fallen für die Entmenschlichung des menschlichen Geistes, wie wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.

Die moderne Geschichte wird Ihnen das natürlich nicht lehren, aber die Beweise liegen direkt vor Ihnen.

Wir wurden von den Mächtigen dazu verleitet, moderne Märchen über Astronomie, Evolution, organisierte Religion, Wissenschaft, schädliche Politik und falsche Geschichte zu glauben, obwohl die alten Aufzeichnungen und Mythologien schon immer Recht hatten.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“