Die himmlischen Götter: Wer sind die Anunnaki wirklich?

Anunnaki sind unter vielen Namen bekannt, wie zum Beispiel: Aesier, Vanier, Elvin-Rasse, Anunashi, Anunnaki, Die Leuchtenden, Nephelines, Die Himmelsgötter usw.

Alle diese Namen sind eigentlich keine Namen, nach denen sie sich selbst nannten, sondern eine Beschreibung welche Leute sie dafür gaben, wie sie aussahen oder zu sein schienen. Von Gorgi Shepentulevski

Anu (akkadisch: AN, Anu‹m› oder Ilu) oder An (sumerisch: AN, von „Himmel“, „Himmel“) ist die göttliche Personifizierung des Himmels, der höchste Gott und Vorfahr aller Gottheiten im alten Mesopotamien Religion.

Anu war die höchste Quelle aller Autorität, für die anderen Götter und für alle sterblichen Herrscher, und in einem Text wird er als derjenige beschrieben, „der das gesamte Universum enthält“.

Anu bildet zusammen mit seinen Söhnen Enlil und Enki die höchste göttliche Triade. Zur Zeit der frühesten schriftlichen Aufzeichnungen wurde Anu nur noch selten verehrt und die Verehrung galt stattdessen seinem Sohn Enlil, aber in der gesamten mesopotamischen Geschichte hieß es immer, die höchste Gottheit im Pantheon besitze das Anûtu, was „Himmlische Macht“ bedeutet.

In den Mythen spielt Anu vor allem die Rolle des Vorfahren der Anunnaki, der Hauptgottheiten der sumerischen Religion. Sein wichtigstes Kultzentrum war der Eanna-Tempel in der Stadt Uruk, aber in der akkadischen Zeit war seine Autorität in Uruk größtenteils an die Göttin Inanna, die Königin des Himmels, abgetreten worden.

Bei der Dogon Tradition ist Anu als Nomo Ogo bekannt. Die Dogons sagen in ihrer Tradition auch, dass Anunnaki nichts aß, als Anunnaki bei ihnen blieb, um sie zu zivilisieren, ihnen beizubringen, wie man Obst und Gemüse anbaut, wie man Häuser baut, wie man Baumaterial vorbereitet und wie man schreibt und spricht , sie waren Atmer (Ernährung durch Atem, keine feste Nahrung). Die Dogons sagen auch, dass die Anunnaki eine menschliche Sprache sprachen.

In der chinesischen Tradition ist Anu als Gang Gung bekannt.

Der Himmelsgott Babylons hieß Anu.

Auf sumerischen Tontafeln, die sich auf Anu und seine 12 Kinder (8 Männer und 4 Frauen) beziehen, steht: „Anunashi“. In der Region Bitola Mazedonien wird dieses Wort immer noch verwendet und bedeutet „Anu ist einer von uns“.

Eine andere mögliche Bedeutung könnte von der „Nanotechnologie“ stammen. Da es sich bei den Anunnaki um eine technologisch hochentwickelte Rasse handelte, nutzten sie die Nanotechnologie, wofür sie bekannt wurden.

Der genaueste Bericht darüber, wer Anunaki sind, findet sich im Mittleren Text von Rosetta Stone!

Seitdem der Mitteltext in „Runen des Steins von Rosetta“ von zwei mazedonischen Gelehrten entziffert wurde, wissen wir nun genau, wer die Anunnaki sind, zusammen mit vielen anderen Runentexten aus Canopus. Dies bildete auch das mazedonische Pantheon der Götter.

Der erste Text des Rosetta-Steins ist in Hieroglyphen geschrieben, die für die besonderen Bedürfnisse neu geklonter Menschen erfunden wurden.

Der zweite Text ist altmazedonisch und in Runen verfasst. Es handelt sich um einen Erlass der mazedonisch-tatarischen Herrscher des Reiches.

Der dritte Text ist das neue mazedonische Koine, das für ältere Klone unter Verwendung eines 100 % alten mazedonischen Lexikons erfunden wurde, damit die herrschende Klasse ihn leicht verstehen kann. Später wurde das neue mazedonische Koine von den Griechen übernommen und in der heutigen Welt in phonetische Schrift umgewandelt.

Der mittlere altmazedonische Text ist der wichtigste von allen, da er eine genaue Beschreibung der Anunnaki und ihrer Namen in Runen mit „Linien und Strichen“ enthält.

Aus Gründen des Verständnisses werde ich hier jedoch das Gegenstück in der phonetischen Transkription verwenden.

Gott Anu – BoGo

Gott Anu ist in Rosetta-Stein als „BoGo“ geschrieben, was den höchsten himmlischen Gott bedeutet, den Einzigen, den Mächtigsten über alle anderen, wie er von den Mazedoniern der Ära Alexanders des Großen Tataren genannt wurde.

„BoGo“ bedeutete „Schöpfer der menschlichen Seelen“. Im Christentum ist „BoGo“ der Vater, der Vater, der erschafft. Auf Englisch übersetzt bedeutet BoGo: „Höchster führender Schöpfer der Seelen, höchster himmlischer Herr“.

Zuerst erschuf BoGo (Anu) BoVoo (was Wasser bedeutet) als das wichtigste Element für die Entstehung der Lebensformen in Kohlenstoff. Anschließend schuf BoGo das Element Kohlenstoff.

Dann erschuf der höchste himmlische Gott Anu – „BoGo“ die Göttin „BoMoo“, die „die große irdische Mutter“ ist. „BoMoo“ ist eigentlich das genetische Material in physischer Form als Vorläufer für die bevorstehende Schöpfung der Menschheit.

Später wird BoMoo die Heilige Dreifaltigkeit tragen: die menschliche Seele, den Heiligen Geist und den physischen Körper der mazedonischen Schöpfung. BoGo (Anu), der Schöpfer, war in der Lage, die Heilige Dreifaltigkeit in einer physischen Körperform namens „Menschenschöpfung“ zusammenzukleben.

Dies sind die 16 Gottheiten aus dem mazedonischen Pantheon der Götter, wie sie im Rosetta-Stein geschrieben sind:

BoGooMoo – Göttin der großen irdischen Mutter.

BoGoVoo – Gott, der das Wasser erschaffen hat.

BoGooSe – Der Gott, der alles beobachtet und für das Menschheitsprojekt verantwortlich ist.

BoGooLToIMoINaZeeBe – Gott des Sommers.

BoGooSee – Göttin des Sonnenlichts.

BoGooZe – Gott der Sonne.

BoGooZee – Göttin des Mondes.

BoGooЖee – Göttin der Lebensenergie.

BoGooVe – Gott der Meisterhandwerker.

BoGooVo – Gott des süßen Flusswassers, Enki, der Süßwasserzauberer.

BoGooHo – Göttin der Alphabetisierung.

BoGooЏo – Gott der Tiere.

BoGooKa – Gott der Gesundheit und des Wohlbefindens.

BoGooSa – Gott der Landwirtschaft und des Pflanzenbaus.

BoGooЃa – Gott des Krieges, oberster Militäroffizier.

BoGooУж – Gof der Reinkarnation. (Уж bedeutet Schlange, das Symbol, bei dem die Schlange ihren Schwanz frisst, der ewige Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt).

Diese 16 Götter von Anunaki sind im Rosetta-Stein geschrieben und als solche sind sie die genaueste Erklärung dafür, wer die Anunnaki sind, was niemand leugnen oder verfälschen kann.

Die 16 Götter des mazedonischen Pantheons wurden in der 16-zackigen Sonne dargestellt, die die Nationalflagge des mazedonischen Tartaria-Reiches war. Der Grund, warum Alexander diese 16-Punkte-Sonnenflagge trug, war, der Welt zu zeigen, dass er der Auserwählte aller 16 Götter ist, um die Welt zu regieren, und dass ihm diese 16 Götter bei allen Hindernissen, auf die er auf seiner Mission gestoßen wäre, zu Hilfe gekommen wären.

In diesem Sinne war Alexander der unbestrittene Herrscher der Welt, ungeachtet etwaiger Widerstände vor Ort.

Da Alexander von diesen 16 Göttern, die die Kohlenstoff-Lebensformen der Menschheit auf der Erde erschufen, zum Herrscher gewählt wurde, verlor er auf seinem epischen Feldzug, der die Welt in einem Imperium vereinte, nie eine Schlacht.

Potenzielle Gegner aus den örtlichen Königreichen, die sich nicht in das Reich integrieren wollten, knieten vor ihm nieder, sobald sie die 16-zackige Sonnenfahne sahen, die Alexander trug.

Die Geschichten über viele Schlachten Alexanders, insbesondere gegen Persien, sind allesamt Lügen und Erfindungen.

Nichts ist wahr, denn Persien existierte in der atlantischen Zeitlinie, die vor der tatarischen Zeitlinie zerstört wurde, und Darius war Alexanders enger Verwandter aus derselben mazedonischen Blutlinie…

