Wovor hat das System Angst?

Sie haben Angst vor dem Weisen. Wer im Fluss der Zeitlosigkeit schwimmt und den Weg des Erwachens beschreitet, gelangt in die Erleuchtung und bringt Licht in die Dunkelheit.

Der Narr hat Angst. Derjenige, der Löcher ins Absurde bohrt und die Wahrheit mit Lachen ans Licht bringt.

Durch die Kraft seines Lächelns erinnern wir uns daran, warum wir hier sind, und öffnen uns, über unsere Ängste hinaus zu spielen.

SIE HABEN ANGST VOR DEM KRIEGER. Jemand, der bereit ist, das ultimative Opfer zu bringen und für die Wahrung der kollektiven Freiheit zu kämpfen und Schutz zu bieten, um Veränderungen einzuleiten.

SIE HABEN ANGST VOR DEM ANONYMEN. Wer nicht an Identitätskonstrukte gebunden ist und keinem Meister dient, stärkt nur unsere Verbindung zu dem, was in uns steckt.

DER ERZÄHLER MACHT ANGST. Derjenige, der die Welt jenseits aller Dogmen lebt und eine neue Geschichte darüber erzählt, wer wir sein können.

SIE HABEN ANGST VOR DIR. Eines, das ihre Geheimnisse enthüllt und ein neues Paradigma unendlicher Möglichkeiten erforscht.

Dank Ihrer radikalen Verantwortung fällt Ihnen das System zu Füßen. Entschlossen, authentisch zu sein, entdecken Sie jetzt, was es bedeutet, frei zu sein.

„Sie haben Angst vor der Liebe. Weil sie eine Welt erschafft, die sie nicht kontrollieren können.“ – George Orwell –