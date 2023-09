Zeitungsbericht: Überwachungskamera filmt „Geisterfahrrad“ (Video)

Ein seltsamer Filmausschnitt aus England zeigt ein fahrerloses Fahrrad, das über eine Straße rollt, und einige vermuten, dass es von einem Geist angetrieben wurde, obwohl nicht alle davon überzeugt sind, dass der Vorfall paranormaler Natur war.

Berichten zufolge wurde die gruselige Szene letzte Woche von einer Überwachungskamera mit Blick auf eine mittelalterliche Straße in der Stadt York aufgenommen, die als „The Shambles“ bekannt ist und heute ein beliebter Marktplatz ist.

Im Filmmaterial kommt das leere Fahrrad aus einer Seitenstraße und überquert eine Kopfsteinpflasterstraße, bevor es gegen einen Bordstein stößt, wodurch es zu Boden kippt.

Ähnlich wie bei vielen potenziellen Geistervideos, die schließlich online gestellt werden, war die Reaktion auf die seltsame Szene weitgehend gemischt.

Da York als einer der am meisten heimgesuchten Orte in England gilt, vermuten viele Zuschauer, dass eine Art Geist für die unheimliche Fahrt des Fahrrads verantwortlich sei, und einige vermuten, dass es mit einer berüchtigten Erscheinung namens „Lost Boy“ in Verbindung stehen könnte, der mehrfach in der Stadt gesehen wurde.

Allerdings hat die Art und Weise, wie das Fahrrad plötzlich außerhalb der Kamera aus einer angrenzenden Straße auftaucht, skeptischere Beobachter zu der Annahme veranlasst, dass es einfach von einer Person geschoben worden sein könnte, in der Hoffnung, einen solchen „gespenstischen“ Moment zu erzeugen.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von dem verwirrenden Filmmaterial? Ist es paranormal oder nur ein cleverer Streich?

Video: