Ein geheimes CIA-Buch aus dem Jahr 1965 sagt einen modernen Polsprung voraus (Video)

Wie die Volksweisheit sagt, gibt es nichts Neues unter dem Mond und alles Neue ist längst vergessenes Altes.

Und nun haben Verschwörungstheoretiker dieser wunderbaren Regel folgend ein Buch aus dem Jahr 1965 ausgegraben, in dem ausführlich über den Polsprung, seine Ursache und den Zeitpunkt des nächsten Polsprungs gesprochen wird.

Der Autor des Buches ist Thomas Chan, es trägt den Titel „Die wahre Geschichte von Adam und Eva“.

Wie der Autor des Videos sagt, wurde das 1965 veröffentlichte Buch von der CIA aus dem Verkauf genommen und als geheim eingestuft, und die CIA hat es erst kürzlich auf ihrer Website mit freigegebenen Dokumenten veröffentlicht .

Nur 50 Seiten des Buches wurden veröffentlicht, und etwa 150 weitere blieben das wichtigste Staatsgeheimnis Amerikas, in dem die Welt hinter den Kulissen ihre dunklen Pläne vergleicht.

Die Geschichte erwies sich natürlich als interessant und überraschend, aber im wirklichen Leben ist alles etwas anders, da sie die moderne Geologie auf den Kopf stellt und es uns ermöglicht zu verstehen, wann sich die Pole verschieben und warum.

Thomas Chan (Chan ist sein Pseudonym) war ein Ingenieur bei McDonnell Douglas, der an Anti-Schwerkraft-, Magnetfeld- und Raketenleitsystemen arbeitete. Selbstverständlich wurde einer solchen Person von der CIA eine Sicherheitsfreigabe auf hoher Ebene erteilt, und auch ihr kleines Buch wurde geheim.

Dr. Chan machte sich äußerst gern schnell Notizen über Ideen, die ihm in den Sinn kamen, und zeichnete überall Kritzeleien, auch auf seinen Kühlschrank.

Er zeichnete auch etwas in den Rand einer der Kopien seiner Schöpfung, also beschlagnahmten die Männer in Schwarz dieses Buch und legten es in einen Safe, damit niemand sonst die Kritzeleien des großen Ingenieurs sehen konnte.

Die restlichen Exemplare des Buches sind in jeder ausreichend großen Bibliothek frei verfügbar und das Folgende wird dort geschrieben.

Darin heißt es, dass die Geschichten der Geologen über einen flüssigen Mantel die Wahnvorstellungen schwachsinniger Menschen seien, die sehr wenig von elektrischen Kräften verstehen.

Dr. Chan verstand als Geheimingenieur bei McDonnell Douglas, der an diesen Feldern und der Antigravitation arbeitete, viel mehr über das Thema. Und seiner Meinung nach ist die Erde im Inneren ziemlich fest, nur der Kern ist flüssig.

Diese Härte wird durch eine spezielle Struktur aus magnetischen und elektrischen Feldern gewährleistet, die in einem Experiment angeordnet werden können – sie verwandeln den Mantel in einen riesigen Kristall. Und wenn der Mantel flüssig wäre, dann würde sich die Lithosphäre auf dem Mantel drehen, wie auf einem Lager.

Allerdings kommt es alle 500 oder sogar 5000 Jahre einmal zu einer Störung der Struktur der Magnetfelder des Kerns.

Und wenn diese Felder im Normalbetrieb die Rolle der Verstärkung spielen, dann verschwindet diese Verstärkung an manchen Stellen. Dies gilt insbesondere für die äußerste Schicht des Mantels, die am weitesten vom Kern und seinen Feldern entfernt ist.

In diesem glorreichen Moment, wenn die Magnetfelder unterbrochen werden und der Mantel direkt unter der Lithosphäre flüssig wird, wie Magma, das aus einem Vulkan fließt, verliert die Lithosphäre die Verbindung mit der Hauptmasse des Planeten und beginnt unter dem Einfluss der Zentrifugalkraft darauf zu gleiten.

Dies liegt daran, dass es auf dem Planeten nie ein Massengleichgewicht gibt: Nach jeder Verschiebung der Lithosphäre beginnt das Wasser an den neuen Polen zu gefrieren, und die Krustenverschiebung scheint dieses Gleichgewichtsproblem zu lösen.

Neue Pole kommen zum Äquator, das Eis schmilzt dort und für einige Zeit stellt sich das Gleichgewicht wieder her.

In der offiziellen Geologie gibt es keine solche Theorie, aber es scheint uns, dass Chan viel mehr über Elektrizität wusste als viele heute. Höchstwahrscheinlich ist alles so, wie Chan schreibt.

In Dr. Chans Buch von 1965 sind es tatsächlich 50 Seiten – die CIA spricht diesbezüglich nur die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Im Jahr 1993, in seinen letzten Jahren, beschloss Dr. Chan, eine Fortsetzung des Buches zu schreiben.

Und mit der Fortsetzung gab es nur Geheimnisse – die Agenten haben etwas von dort mitgenommen, weil der Ingenieur zu viel über seine Arbeit bei McDonnell Douglas, über Antigravitation und die Außerirdischen, die diese Technologie nutzen, gesprochen hat. Es bleibt jedoch etwas im aktualisierten Buch.

Wie Dr. Chan 1993 schreibt, ist mit den Magnetfeldern des Planeten alles schief gelaufen und die Magnetpole bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Kilometern pro Jahr, während diese Geschwindigkeit jetzt etwa 50 Kilometer pro Jahr beträgt.

Mit zehn Kilometern pro Jahr sei die Sache nicht erledigt, so der Ingenieur, die Bewegung der Pole werde sich deutlich beschleunigen.

Und irgendwann wird das magnetische System des Planeten so stark schwächer, dass die dünne Schicht des Oberflächenmantels direkt unter der Lithosphäre mehrere Dutzend Stunden lang flüssig wird – sie verliert ihre verstärkenden Felder und dann verschiebt sich die Lithosphäre.

Im Jahr 1993 ging Dr. Chan davon aus, dass die Magnetfelder so stark schwächer werden würden, dass es um das Jahr 2000 herum zu einer Verschiebung kommen würde. Damit lag er falsch. Aber was sind 20 Jahre geologisch gesehen? Das sind Mikrosekunden.

In der Hauptsache täuschte er sich nicht – dass die Feldverstärkung des Mantels schwächer werden würde. Und jetzt kann es jeden Tag zu einer Verschiebung der Lithosphäre kommen – nur eine einzige starke Sonneneruption reicht aus, um das magnetische System der Erde zu zerstören.

Warum mussten „sie“ diese Informationen redigieren?

Weil wir unsere wahre Geschichte nicht kennen sollen. Wir dürfen die Realität von nichts kennen, denn das würde uns Macht geben.

Wir dürfen nicht wissen, dass wir in einem Plasmauniversum leben, worüber auch Thomas in seinem Buch spricht. Nachdem das Buch von der CIA freigegeben wurde, wurden alle wichtigen Teile entfernt.

Die Geschichte von Adam und Eva handelt von den Theorien der „verlorenen Zeit“ und der „Geschichtsfälschung“ und legt nahe, dass es vor uns viele technologisch fortgeschrittene antike Zivilisationen gab.

„Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass wir die sechste fortgeschrittene Zivilisation auf dieser Erde sind, die jedes Mal durch eine Katastrophe zerstört wird.“

Wenn dies geschieht, verwandelt sich der Mantel, der unser Land in seiner aktuellen Position hält, in Gelee, was dazu führt, dass sich das Land um 90 Grad bewegt, während das Wasser auf dem Land an Ort und Stelle bleibt.

Es ist, als würde man einen Gegenstand in ein Glas Wasser fallen lassen und das Glas dann im Kreis drehen: Das Wasser bleibt an Ort und Stelle, während sich die Welt um es herum bewegt.

Die Welt, wie wir sie kennen, wird also in wenigen Tagen ausgelöscht und 40 Tage lang im Ozean versunken (dies wird in der Geschichte von Gilgamesch oder Noah und der Arche beschrieben), bis die Pole ihre Verschiebung vollenden, woraufhin der Nordpol entsteht zum Südpol und umgekehrt wird.

Wir glauben, dass der Rest der Geschichte, die bearbeitet wurde, von Überlebenden handelt, die gezwungen sind, in Höhlen zu leben und auf Kannibalismus zurückgreifen, um zu überleben.

Aus diesem Grund erzählen die Azteken und nordamerikanischen Indianer Geschichten von einem weißen Mann, der sie besuchte, ihnen Samen zum Wachsen gab und ihnen das Ernten beibrachte.

Wir glauben auch, dass die Machthaber dies wissen und es geheim halten wollen, wohlwissend, dass es sonst zu Massenunruhen kommen kann und sie ihr „Haustier“ nicht gehorsam halten können.

Das Buch ist auf jeden Fall eine interessante Lektüre, hier ist ein Link zur unbearbeiteten Version des Buches.

Video: