Orkan-Alarm in Deutschland: Sturmserie, Temperatursturz und Bodenfrost drohen zum Herbstanfang (Video)

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang rollt eine Sturmserie auf Europa zu. Gleich drei ehemalige Hurrikans beeinflussen an den kommenden Tagen unser Wetter. Die aktuelle Wettervorhersage finden Sie hier.

Turbulentes Wetter im Anmarsch! Eine Orkanserie wirbelt Europa an den kommenden zehn Tagen gewaltig durcheinander.

So steht Deutschland nicht nur der erste Herbststurm bevor, sondern es könnte nach einem Temperatursturz auch noch einmal richtig heiß werden.

Orkan-Alarm in Deutschland! Nordseeküste droht Herbststurm

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, sorgen atlantische Tiefausläufer für unbeständiges und stürmisches Wetter. Bereits am Dienstag drohen an der Nordsee einzelne Gewitter und Sturmböen.

In Nordfriesland seien sogar orkanartige Böen möglich. Bis zum Wochenende soll sich das Wetter leicht unbeständig zeigen. Im Westen und Nordwesten drohen einzelne Gewitter, an den Alpen ist Stark- und Dauerregen möglich.

Temperatursturz und bis zu 30 Grad! Zweigeteiltes Wetter in Deutschland

Während Ex-Hurrikan Lee im Westen und Nordwesten der Bundesrepublik die Temperaturen purzeln lässt und für Unwettergefahr sorgt, kommt es im Osten und Süden zu einem markanten Warmluftvorstoß. Hier könnte das Quecksilber an den kommenden Tagen noch einmal an der 30-Grad-Marke kratzen.

Doch ausgerechnet am kalendarischen Herbstanfang (23.09.2023) könnte es in Deutschland vor allem nachts so richtig kalt werden. In vielen Landesteilen könnte Bodenfrost möglich sein.

Ex-Hurrikans rasen auf Europa zu!

Ein Hochdruckgebiet soll die Sturmfront zum Wochenende zwar wieder auf den Atlantik schieben, doch mehrere ehemalige Hurrikans rasen auf den Kontinent zu.

Während Ex-Lee über den Britischen Inseln wütet, bewegt sich Ex-Hurrikan Margot auf Portugal zu und Ex-Nigel rast über den Nordatlantik.

