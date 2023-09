Was kocht in der Wetterküche? Gibt es einen Zusammenhang zwischen „Klimaerwärmung“ und HAARP?

HAARP ist ein Forschungsprojekt zur Untersuchung der Wechselwirkung der Ionosphäre mit starker elektromagnetischer Strahlung. Das Projekt wurde im Frühjahr 1997 in Gakona, Alaska, gestartet.

Im Gegensatz zu Radiosendern, von denen viele über 1-MW-Sender, aber schwach gerichtete Antennen verfügen, verwenden HAARP und ähnliche Systeme stark gerichtete Sendeantennen, meist Phased-Array-Antennen, die in der Lage sind, fast die gesamte abgestrahlte Energie in einen schmalen Strahl und damit auf einen kleinen Bereich im Raum zu bündeln.

Weltweit gibt es etwa 23 solcher Stationen: vier in den USA, zwei in Großbritannien und sogar drei in Norwegen. Man geht davon aus, dass es deutlich mehr HAARP-Sender gibt, die Internet-Community hat es nur noch nicht geschafft, alle davon zu entdecken.

Es ist kein Geheimnis, dass die schrecklichen Brände, die sich in letzter Zeit auf der ganzen Welt (Kalifornien, Griechenland, Hawaii) ereigneten, von vielen als von Menschen verursacht angesehen werden.

Zeugen behaupten, dass das Feuer vom Himmel kam , sogar im Meer treibende Boote fingen Feuer.

Nun, was für ein Waldbrand könnte ein solches Bild erzeugen, wenn Autos verbrannt würden, während sie auf einer Steinbrüstung am Meer standen, und an einem nahegelegenen Baum nur das Laub verbrannt wurde, während der Stamm intakt blieb?

Diese Bilder lassen ernsthafte Zweifel an der natürlichen Ursache solcher Brände aufkommen.

Natürlich werden Brände neben den Strahlen vom Himmel oft auch durch „irdischere“ Mittel ausgelöst – Flammen werfende Drohnen und Helikopter – auch im Internet gibt es jede Menge solcher Aufnahmen.

Doch Drohnen und Helikopter können es nicht erledigen, dass die gesamte Stadt Lahaina auf der Insel Maui über Nacht so niederbrennt. Ein „Feuer vom Himmel“ oder ein „Feuerregen“ – sieht glaubwürdiger aus. Es gibt zahlreiche Videobeweise für seltsame Lichter am Himmel über der brennenden Insel.

Was war es also? Oder war vielleicht eine Art HAARP-Installation am Himmel über Maui in Betrieb? Kann dieses Szenario ausgeschlossen werden?

Über Erdbeben

Sie begannen auch unglaublich häufig aufzutreten , und wiederum viele Menschen empfinden ihr Auftreten als merkwürdig. Beispielsweise beobachteten die Menschen vor dem jüngsten verheerenden Erdbeben in der Türkei auch seltsame Lichter und ungewöhnliche Wolken am Himmel.

Ähnliche Lichter wurden etwa in Marokko gesehen, bevor dort das verheerende Erdbeben stattfand.

Darüber hinaus gibt es Veröffentlichungen, in denen HAARP direkt für die Katastrophe in der Türkei verantwortlich gemacht wird.

Und dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass einige niederländische Wissenschaftler dieses Erdbeben mit außergewöhnlicher Genauigkeit vorhergesagt haben . Anscheinend könnte er einfach über die Pläne von jemandem Bescheid wissen, das ist alles.

Das Gleiche gilt für Überschwemmungen. Warum konnte die bestrahlte Ionosphäre in einem bestimmten Gebiet den Anstieg des Grundwassers näher an der Oberfläche nicht beeinflussen? Es kann durchaus sein.

Lassen Sie uns lernen, was El Niño ist

„El Niño oder Südliche Oszillation ist eine Schwankung der Temperatur der Oberflächenwasserschicht im äquatorialen Teil des Pazifischen Ozeans, die spürbare Auswirkungen auf das Klima hat. Gleichzeitig werden die Passatwinde schwächer oder hören ganz auf, und der Aufstieg des Tiefseewassers an die Oberfläche im östlichen Teil des Pazifischen Ozeans vor der Küste Perus verlangsamt sich.

Die Phänomene der Südlichen Oszillation wurden erstmals 1923 von Gilbert Thomas Walker beschrieben. Er führte die Begriffe „Southern Oscillation“, „El Niño“ und „La Niña“ ein. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Zusammenhänge zwischen El Niño und dem Klima des Planeten klar.“

Seltsamer Zufall – das leistungsstärkste HAARP der Welt wurde genau Ende des 20. Jahrhunderts, nämlich 1997, auf den Markt gebracht! Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte niemand von El Niño gehört.

Wikipedia schreibt:

„Der El Niño 1997-1998 war so stark, dass er die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und der Presse auf sich zog. Gleichzeitig verbreiteten sich Theorien über den Zusammenhang der Südlichen Oszillation mit dem globalen Klimawandel . Ein ähnliches Phänomen, das 1999 im Indischen Ozean entdeckt wurde, wird in den Medien manchmal als „Niño im Indischen Ozean“ bezeichnet.

Das ist also die Wurzel der „Klimaerwärmung“. El Niño, eine mysteriöse plötzliche starke Erwärmung der Oberflächenwasserschichten im Ozean.

Wie kann man die Oberflächenschichten im Ozean erwärmen? Naja, vielleicht kommt HAARP in ein paar Monaten ganz gut damit zurecht, noch besser, wenn mehrere dieser Sender zusammenarbeiten.

Zitat aus Wikipedia:

„Erste Anzeichen von El Niño:

Anstieg des Luftdrucks über dem Indischen Ozean, Indonesien und Australien. Druckabfall über Tahiti, über den zentralen und östlichen Teilen des Pazifischen Ozeans. Abschwächung der Passatwinde im Südpazifik, bis sie aufhören und die Windrichtung auf West wechselt. Warme Luftmasse in Peru, Regen in den peruanischen Wüsten.

An sich gilt ein Anstieg der Wassertemperatur vor der Küste Perus um 0,5 °C nur als Bedingung für das Auftreten von El Niño. Normalerweise kann eine solche Anomalie mehrere Wochen bestehen und dann sicher verschwinden.

Und nur eine fünfmonatige Anomalie, die als El-Niño-Phänomen eingestuft wird, kann der Wirtschaft der Region aufgrund eines Rückgangs der Fischfänge erheblichen Schaden zufügen.“

Also, fünf Monate Verarbeitung der Ionosphäre und voilà – El Niño ist bereit!

Und dann kann man an allen Ecken und Enden endlos über die Klimaerwärmung aufgrund der Überbevölkerung des Planeten schreien und es ist einfach notwendig, der Wettermanipulation den Kampf anzusagen und die gesamte Agenda zu stoppen.