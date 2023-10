Für den 4. (oder 11.) Oktober 2023 hat die FEMA einen landesweiten Test zur Übermittlung einer Warnmeldung an die Bürger über Maßnahmen in einer bestimmten hypothetischen Notsituation geplant. Und obwohl solche Tests nach heutigen Maßstäben durchaus üblich sind, wird das Signal dieses Mal über das 5G-Netz übertragen. (Fallen Sie nicht auf das unbegründete Notfall-Gerücht vom 4. Oktober herein (Video))

Sollte das erwartete unangenehme Ereignis tatsächlich eintreten, wird es durch Tests etwas geglättet. Jeder wird darauf warten, dass die Nachricht über das Ende der Welt auf seinem Telefon eintrifft, und wird nicht so angespannt sein, wenn oder wann sie kommt.

Und wenn die Nachricht tatsächlich ankommt, werden viele denken, dass dies eine Übung ist und sich nicht die Mühe machen. Dieses Jahr gibt es jedoch Nuancen.

Im Gegenteil, es herrscht Unruhe unter Verschwörungstheoretikern zum Thema 10.04, da auch in ganz Russland Schulungen für Zivilschutzpersonal stattfinden werden, wie der Telegram-Kanal Baza berichtet.

In der Nachricht des Senders heißt es, dass das Training für den 3. Oktober geplant ist. Die Legende der Übungen besagt, dass in der Russischen Föderation das Kriegsrecht eingeführt, eine allgemeine Mobilisierung durchgeführt und 70 % der Wohnungen zerstört wurden.

An den Übungen werden Beamte teilnehmen, von Zivilschutzführern bis hin zu Leitern staatlicher Unternehmen. Es wird klargestellt, dass solche Übungen erstmals an einem einzigen Tag für alle Regionen durchgeführt werden.

In einem angeblichen Befehl von Rospotrebnadzor, der der Botschaft des Senders beigefügt ist, heißt es, dass die Schulung unter Bedingungen der wachsenden Gefahr bewaffneter Konflikte unter Beteiligung von Atommächten durchgeführt wird.

Die Quelle des Senders fügte hinzu, dass in früheren Legenden die Mobilisierung nicht erwähnt wurde, aber in der Regel „die Legenden an die modernen Realitäten angepasst wurden“.

Wenn man bedenkt, dass der 3. und 4. Oktober im Kalender irgendwo in der Nähe liegen, wirkt die neue Initiative der Russen von allen Seiten etwas seltsam. Es weist auch auf nukleare Konflikte hin und das Datum liegt auch nahe am amerikanischen Tag.

Besonders interessant wird die Veranstaltung vor dem Hintergrund, dass Verschwörungstheoretiker Folgendes ausgegraben haben:

Video:

Der Film „Zurück in die Zukunft“ ist nicht nur ein Meisterwerk des amerikanischen Kinos der frühen 1980er Jahre, sondern auch ein Film voller Vorhersagen, von denen nur etwa 25 offiziell wahr wurden:

Video:

Es gibt auch unterirdische und inoffizielle Vorhersagen, Verschwörungstheorien, die äußern, dass den Menschen bald Elektroschockbehandlungen und Fesseln angeboten werden könnten.

Es gibt auch unterschwellige Hinweise auf den 11. September und einen sehr interessanten Zeitpunkt – die Uhr, die 10.04 Uhr anzeigt, in dem Moment, als die Charaktere im Film erneut beschlossen, die Welt zu verändern.

Video:

Möglicherweise handelt es sich dabei nur um einen Zufall, wie Optimisten meinen, oder um eine verschlüsselte Botschaft über einen Weltstern, wie Pessimisten behaupten.

Als Realisten betrachten wir beide Standpunkte mit gleicher Aufmerksamkeit und Respekt, denn die Umstände veranlassen uns dazu: Die Sonne geht auf, die Außerirdischen ziehen ein und die Lage in der Ukraine gerät außer Kontrolle.

Wenn also böse Außerirdische beschließen, eine Zombie-Apokalypse für unsere guten Landsleute zu arrangieren, wird dies für alle unerwartet sein, und die diesbezügliche Botschaft der FEMA ist eher beruhigend als belastend.

Aber wir schließen etwas anderes nicht völlig aus, nämlich vom 4. bis 11. Oktober, nämlich keineswegs eine Testbotschaft, sondern einige globale Auswüchse.