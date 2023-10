Die okkulte Bedeutung hinter der Zahl 3

Im Laufe der Menschheitsgeschichte hatte die Zahl Drei immer eine einzigartige Bedeutung, aber warum?

Wenn wir in die Geschichte der antiken Menschheit zurückblicken, ist die Zahl Drei unabhängig von der Kultur, die wir beobachten, immer präsent und von äußerster Bedeutung.

Was macht die Zahl Drei so wichtig, dass sie in Religion, Architektur, Mathematik und vielen anderen Teilen der Menschheit präsent ist?

Dem Mythos zufolge wird das Schicksal der Götter und der Menschen von allmächtigen Wesen kontrolliert, die als die drei Schicksale bekannt sind.

Verschiedene Kulturen auf der ganzen Welt teilen seit langem den Glauben, dass die Zahl Drei etwas Heiliges, Mystisches, Universelles und Göttliches darstellt.

Im sechsten Jahrhundert v. Chr. führte der griechische Mathematiker und Philosoph Pythagoras seinen berühmten Satz ein: A im Quadrat + B im Quadrat = C im Quadrat.

Die Pythagoras-Formel erklärt die mathematische Beziehung zwischen den drei Seiten rechtwinkliger Dreiecke und Forscher weltweit glauben, dass sie ursprünglich auf dem Design der ägyptischen Pyramiden basierte.

Forschungen zufolge studierte Pythagoras bei den „großen Lehrern Ägyptens“ und er war es, der das Wissen und die Weisheit aus Ägypten nach Griechenland brachte und so die griechische Philosophie hervorbrachte.

Der Satz des Pythagoras bezieht sich auf ein rechtwinkliges Dreieck wie das in Abbildung 1 dargestellte. Die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite ist die längste Seite und wird Hypotenuse genannt.

Der Satz besagt, dass die Fläche des Quadrats auf der Hypotenuse gleich der Summe der Flächen der Quadrate auf den beiden kürzeren Seiten ist. Abbildung 2 zeigt Quadrate, die auf der Hypotenuse und auf den beiden kürzeren Seiten gezeichnet sind. Der Satz sagt uns, dass Fläche A + Fläche B = Fläche C.

Wenn wir die Längen der Seiten des Dreiecks wie gezeigt mit a, b und c bezeichnen, dann ist Fläche A = a², Fläche B = b² und Fläche C = c². Mit dem Satz des Pythagoras erhalten wir also Folgendes:

Für Pythagoras und für viele antike Philosophen war Mathematik die Möglichkeit, etwas Übernatürliches zu erklären. Viele Wissenschaftler und Erfinder, darunter auch Nikola Tesla, legten großen Wert auf die Zahl drei.

Pythagoras lehrte, dass alles im Universum eine dreiteilige Struktur habe, er erklärte auch, dass jedes Problem im Universum schematisch auf ein Dreieck und die Zahl Drei reduziert werden könne.

Für Pythagoras und seine Anhänger stellte das Dreieck den Aufstieg dar, und das Dreieck und die Zahl Drei sind ihrer Meinung nach der Schlüssel zu allen verborgenen Geheimnissen im Universum. Doch Pythagoras war nicht der Erste, der die Bedeutung der Zahl Drei erkannte.

Pythagoras erhielt das Wissen von den Ägyptern und sie behaupteten, dass ihr Wissen direkt von den „Göttern“ käme, also von Wesen, die nicht von der Erde kamen. In diesem Fall erhielten die Ägypter diese Informationen also von außerirdischen Wesen – „Göttern “ .

Pythagoras ist wirklich der erste, der dieses Wissen außerhalb Ägyptens verbreitet hat und im Grunde damit begonnen hat, mit der Welt darüber zu sprechen, was es ist, ein heiliges oder göttliches Wissen, das von den „Göttern“ stammt.

Es ist eine Tatsache, dass das pythagoräische Dreieck möglicherweise Weisheiten enthält, die wir immer noch nicht verstanden haben, und zwar im Hinblick darauf, wie die physisch-terrestrische Geometrie eine Verbindung zu jenseitigen Domänen herstellen kann, die möglicherweise mit unserem eigenen koexistieren.

Der DNA-Code

Alle lebenden Organismen sind im Wesentlichen für alle ihre biologischen Funktionen auf drei Arten sehr großer Moleküle angewiesen. Diese Moleküle sind DNA, RNA und Proteine ​​und werden als biologische Makromoleküle klassifiziert. Ohne DNA, RNA und Proteine ​​könnten keine bekannten Lebensformen existieren. Die einfache Zusammenfassung ist, dass DNA RNA erzeugt und RNA dann Proteine.

Im Jahr 1966 verkündeten Wissenschaftler den größten Durchbruch der Wissenschaft. Sie haben den genetischen Code erfolgreich entschlüsselt. Nach jahrelanger Forschung entdeckten Wissenschaftler, dass die Struktur der DNA aus einer Reihe von drei Molekülkombinationen besteht, die als Tripletts bezeichnet werden.

Der genetische Code besteht aus dreibuchstabigen „Wörtern“, sogenannten Codons, die aus einer Sequenz von drei Nukleotiden bestehen (z. B. ACT, CAG, TTT). Deshalb ist die Zahl drei sehr wichtig, da man sagen kann, dass sie den Schlüssel zu unserer Existenz darstellt, den Schlüssel zum Verständnis der komplexen DNA-Sprache.

DNA ist eine Nukleinsäure; Neben Proteinen und Kohlenhydraten bilden Nukleinsäuren die drei wichtigsten Makromoleküle, die für alle bekannten Lebensformen essentiell sind.

Die Drei Großen Pyramiden – Das Gizeh-Plateau

Diese vor mehr als 4.000 Jahren erbauten Denkmäler sind wohl die bekanntesten der Welt und sie verwenden die großartigste Verwendung des Dreiecks in der Architektur, der einfachsten und „vollkommensten“ geometrischen Form.

Die altägyptische Zivilisation ist vielleicht eine der ersten Zivilisationen auf der Erde, die Geometrie, Mathematik und Architektur nutzte und sie auf spezifische und ausgefeilte Weise kombinierte. Diese Kombination ermöglichte es ihnen, Denkmäler zu errichten, die Archäologie und Wissenschaft nur schwer erklären können.

Das Dreieck ist eine dieser grundlegenden archetypischen Formen, die möglicherweise fest im menschlichen Bewusstsein verankert sind und möglicherweise in Monumenten wie den Pyramiden zum Ausdruck kommen.

Der Geheimcode der Nummer Drei und der Alchemie

Einer der einflussreichsten Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts war Isaac Newton. Newton führte ein, was zur Grundlage der gesamten modernen Physik wurde: die drei Bewegungsgesetze, aber was viele Menschen nicht wissen, ist die Tatsache, dass Isaac Newton ein äußerst mystischer Mensch war und sich äußerst für Alchemie interessierte.

Unter seinen Dokumenten über Philosophie, Astronomie und Mathematik fand er eine Übersetzung eines alten Dokuments namens „Smaragdtafel“, auch bekannt als Smaragdinentafel oder Tabula Smaragdina, das Alchemisten seit Hunderten von Jahren fasziniert.

Es wird angenommen, dass diese Tafel eine von mehreren ist, die Informationen über die Praxis der Alchemie und die Geheimnisse des Universums enthielt.

Es wird gesagt, dass die Smaragdtafeln das gesamte Wissen über das Universum enthalten. Die alte Weisheit der Transmutation, die Geheimnisse des Kosmos und der Langlebigkeit und laut Forschern wurden diese Tafeln vor Tausenden von Jahren in den Großen Pyramiden entdeckt.

Aber es ist ein Satz auf einer der Tafeln, der meine Aufmerksamkeit erregt hat: „Drei ist das große Geheimnis, kommt von dem Großen“, also ist es im Grunde die Zahl drei, die das Universum und den Kosmos verbindet.

Weisheit, Bewusstsein, Bewusstsein und Macht entstehen alle aus dem Zusammenspiel der Zahl Drei.

Wenn jemand dieses Wissen erlangen würde, würde diese Person zum Meister des Lebens, zum Meister über den Tod, zu einer Art übernatürlichem Wesen, zu einem Übermenschen, der praktisch alles tun könnte.

Newtons Übersetzung

Eine Übersetzung von Isaac Newton befindet sich in seinen alchemistischen Papieren, die derzeit in der King’s College Library der Universität Cambridge aufbewahrt werden.

Das ist wahr, ohne zu lügen, sicher und höchst wahr. Das, was unten ist, ist wie das, was oben ist, und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist, um die Wunder einer einzigen Sache zu tun Und wie alle Dinge durch die Vermittlung von Einem aus Einem entstanden sind und entstanden sind, so werden alle Dinge aus diesem Einen durch Anpassung geboren. Die Sonne ist ihr Vater, der Mond ihre Mutter, der Wind hat sie in ihrem Bauch getragen, die Erde ist ihre Amme. Der Vater aller Vollkommenheit auf der ganzen Welt ist hier. Seine Kraft oder Macht ist vollständig, wenn es in Erde umgewandelt wird. Trenne die Erde vom Feuer, das Subtile vom Groben, sanft und mit großem Fleiß. Es steigt von der Erde zum Himmel auf und steigt wieder zur Erde hinab und empfängt die Kraft der höheren und niedrigeren Dinge. Auf diese Weise werdet ihr den Ruhm der ganzen Welt erlangen… …und dadurch wird alle Dunkelheit vor dir verschwinden. Seine Kraft ist über allen Kräften. Denn es besiegt alles Subtile und durchdringt alles Feste. So wurde die Welt erschaffen. Daraus ergeben sich bewundernswerte Anpassungen, deren Mittel (oder Prozess) hierin enthalten sind. Daher werde ich Hermes Trismegistus genannt, da ich die drei Teile der Philosophie der ganzen Welt habe Das, was ich über die Wirkungsweise der Sonne gesagt habe, ist erfüllt und beendet.

In der hinduistischen Vorstellung sind drei große göttliche Energien an der Schöpfungsgeschichte beteiligt

Der große Gott Brahma ist derjenige, der alle Dinge erschafft, Vishnu ist derjenige, der die Realität aufrechterhält, und Shiva ist für die Zerstörung verantwortlich. Ohne die zerstörerische Energie kann es keine Erneuerung und kein kontinuierliches Wachstum geben. Im Grunde halten diese drei „Götter“ also ein gewisses Gleichgewicht aufrecht.

Im Hinduismus wird Shiva oft mit einem Dreizack dargestellt , dessen Zinken seine drei Grundkräfte darstellen: Wille , Handeln und Wissen . Er wird auch oft mit einem dritten Auge in der Mitte seiner Stirn dargestellt. Mit diesem Auge kann er Dinge sehen. Es kann Hellsehen.

Shiva wird so dargestellt, dass er ein drittes Auge hat, genau in der Mitte seiner Stirn, zwischen den beiden Augen.

Es wird gesagt, dass, wenn sich sein „Drittes Auge“ öffnet, enorme Energiemengen ausstrahlen und alles klar wird, er in gewisser Weise in Harmonie mit dem Kosmos eintritt und mit der kosmischen Frequenz in Einklang kommt, vollkommene Harmonie.

Wir stellen auch fest, dass viele andere Kulturen im alten Indien und Asien Kreaturen mit einem dritten Auge darstellen, sodass dies in diesem Teil der Welt alles andere als ungewöhnlich ist. Es soll das Zentrum der spirituellen Kraft eines Menschen sein.

Shiva hat viele wohlwollende und furchterregende Formen. Auf der höchsten Ebene ist Shiva grenzenlos, transzendent, unveränderlich und formlos. In wohlwollenden Aspekten wird sie als allwissender Yogi dargestellt, der ein asketisches Leben auf dem Berg Kailash führt, sowie als Hausbesitzer mit Frau Parvati und seinen beiden Kindern Ganesha und Kartikeya, und in grimmigen Aspekten wird er oft beim Töten von Dämonen dargestellt. Shiva gilt auch als Schutzgott des Yoga und der Künste.

In der Praxis der Freimaurerei gibt es immer wieder die Vorstellung, dass zwei Seiten nur durch das Hinzufügen einer dritten, einer sozusagen zentralen Struktur, ein Gleichgewicht finden können, und dass die zentrale Struktur oft als „Drittes Auge“ dargestellt wird.

Die spektakulärste Sammlung buddhistischer Höhlenkunst der Welt und die Nummer Drei

Die spektakulärste Sammlung buddhistischer Höhlenkunst der Welt befindet sich am Ufer des Yi-Flusses, wo wir über 1300 alte Höhlen finden, die als Longmen-Grotten bekannt sind und aus der Zeit um 493 n. Chr. stammen. Eine der größten der über 100.000 Steinstatuen an diesem Ort ist der Amitabha Buddha oder der Buddha des Unendlichen Lichts.

Er wird auf beiden Seiten von seinen beiden Assistenten flankiert, die zusammen als die drei Heiligen des Westens bekannt sind. Diese dargestellten Leitfiguren sind außergewöhnliche Beispiele für die Kraft der Drei, die sich auf heilige und doch mystische Weise manifestiert, lehrt und einem zu einem höheren Maß an Bewusstsein, Ausgeglichenheit und Harmonie verhilft.

Im Mahayana-Buddhismus sind die drei Führer Amitabha, der Buddha des Unendlichen Lichts , und seine beiden Gefährten, einer für Weisheit und einer für Mitgefühl. Aber es spielt keine Rolle, wo wir hinschauen, denn soweit wir wissen, erscheinen die Götter jedes Mal, wenn wir uns mit der Geschichte der antiken Menschheit befassen, oft als Dreiergruppe, bei der alle drei Teile notwendig sind, um Gleichgewicht und Harmonie zu erreichen.

Es wird angenommen, dass Amitabha Buddha in einem früheren Leben ein König war, der durch eine Reihe von Gelübden auf sein Königreich verzichtete. Und diese Gelübde sollten ein reines Buddha-Land schaffen, und Untersuchungen zufolge wurde angenommen, dass das westliche reine Land außerhalb der „normalen“ Grenzen von Zeit und Raum existiert.

Der Geheimcode der Zahl Drei und der biblischen Magier oder „Die Drei Weisen“

Die Reise der Heiligen Drei Könige ist vielleicht eine der beliebtesten und bekanntesten Geschichten über die Geburt Jesu Christi, doch über diese geheimnisvollen „Drei Weisen“ ist eigentlich wenig bekannt.

Den Evangelien zufolge kamen die Heiligen Drei Könige oder die Heiligen Drei Könige aus dem Osten, und zu dieser Zeit war dies ein Gebiet der Welt, das für Westler als Quelle aller Magie und Mystik galt.

Die Heiligen Drei Könige waren die alte Priesterschaft Persiens und ihre Geschichte lässt sich bis in die Zeit zwischen 2000 und 3000 v. Chr. zurückverfolgen.

Diese Personen, die Magier, waren äußerst interessiert an der Astronomie und der Bewegung der Himmelsobjekte, sie waren Astronomen und der Geschichte zufolge reisten die Heiligen Drei Könige Tausende von Meilen, um „das Heilige Land“ zu erreichen, und fanden Bethlehem ohne Karte nur einem Stern folgend.

Wie wir in früheren Beiträgen besprochen haben, in denen wir über die Heiligen Drei Könige gesprochen haben, wird erzählt, dass sich dieser „Stern“, der sie nach Bethlehem führte, tatsächlich auf eine Weise bewegte, von der wir wissen, dass sich der Stern nicht bewegt, mit inkonsistenter Bewegung am Himmel.

Die drei Geschenke, die die „Drei Könige“ Jesus Christus anboten, waren Gold und stellten alle materiellen Bedürfnisse dar, die das Kind sein ganzes Leben lang brauchen würde: Weihrauch, ein uraltes aromatisches Harz, das, wenn es verbrannt wird, offensichtlich zur Erweiterung und Erleuchtung des Geistes beiträgt, und Myrrhe, die ist ein uraltes Öl, das mit dem Tod und der Einbalsamierung in Verbindung gebracht wird und das Leben nach dem Tod symbolisiert.

Aber die Frage hier ist, warum nur diese drei Geschenke?

Es gibt eine Theorie, dass der Schlüssel zur Erschließung der Macht der Zahl Drei im Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit liegt, dass sich die Vorstellung von drei göttlichen Personen in einem Gott auf die drei Seinszustände bezieht.

Gott der Vater, das intellektuelle Selbst. Gott, der Sohn, das physische Selbst. Gott, der Heilige Geist, das strebende Selbst.

Was macht die Zahl Drei so wichtig, dass sie in Mathematik, Philosophie, Religion, Ingenieurwesen und praktisch allem anderen präsent ist?

Die Zahl Drei hat unter anderem Mathematiker, Philosophen, Baumeister und Alchemisten fasziniert. Ist die Zahl drei eine göttliche Zahl? Ist es wirklich ein Tor zu einer höheren Bewusstseinsebene? Lass uns wissen was du denkst!