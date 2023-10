Sonne: Kracht ein Plasmastrom an Halloween auf die Erde?

Auf der Sonnenoberfläche haben sich zwei gewaltige Löcher aufgetan, aus denen ein riesiger Plasmastrom ins Weltall geschleudert wird. Laut Experten könnte der Sonnenwind an Halloween auf die Erde krachen.

Ausgerechnet an Halloween droht unserem Planeten Ungemach aus dem Weltraum. Aus einem riesigen Loch auf der Sonnenoberfläche strömt derzeit ein gewaltigen Strom geladener Teilchen in den Weltraum.

Laut Experten könnte dieser Sonnenwind an den kommenden Tagen die Erde treffen. Das sind die Folgen.

Sonnensturm-Warnung für 30.10.2023: Drohen uns an Halloween geomagnetische Stürme?

„In der Sonnenatmosphäre hat sich ein zweischaliges Loch aufgetan, das einen großen Strom von Sonnenwind auf die Erde schleudert“, schreibt „spaceweather.com“. Dieser soll voraussichtlich am 30. Oktober 2023 auf das Magnetfeld der Erde krachen. Dadurch drohen an Halloween möglicherweise Polarlichter in hohen Breitengraden, heißt es weiter.

Bislang hat die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) noch keine Warnung vor einem geomagnetischen Sturm herausgegeben. Sobald es ein Update gibt, werden wir Sie an dieser Stelle darüber informieren.

Polarlichter, Stromausfälle und Blackouts! Diese dramatischen Auswirkungen kann ein Sonnensturm haben

Für das Leben auf der Erde können Sonnenstürme dramatische Auswirkungen haben. Sie können schwere Störungen bei elektrischen Geräten auslösen sowie ganze Stromnetze lahmlegen und zerstören. Außerdem können Rundfunk und Mobilfunknetze durch die Strahlung gestört werden.

Auch Satelliten leiden unter dem Sonnensturm, da sie nicht von einer schützenden Atmosphäre umgeben sind. In den meisten Fällen machen sich Sonnenstürme nämlich lediglich durch Polarlichter bemerkbar.

Ein ziemlich beeindruckender koronaler Massenauswurf (CME) wurde nach dem Ausbruch heute Abend in Richtung des nordöstlichen Randes sichtbar. Der überwiegende Teil des Plasmas bewegt sich nach Osten und von unserem Planeten weg, obwohl die Westflanke in den nächsten Tagen nahe an der Erde vorbeiziehen könnte.

Schwacher geomagnetischer Sturm nach einer Sonneneruption

Moderate M-Klasse Sonneneruption