Achsen des Dendera-Tierkreises und 2025: Wird das Jahr der Schlange mit dem Erscheinen des Gesalbten eine neue epochale Periode einleiten?

Der Dendera-Tierkreis ist eine alte astronomische Karte , die alle notwendigen Informationen enthält, um die „Reise“ der Erde von einem Tierkreiszeichen zum anderen während der 25920 Jahre des Präzessionszyklus zu berechnen.

Der Tierkreis von Dendera (oder „Dendara“) ist ein riesiges Steindiagramm aus einem Tempel in Ägypten aus der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. h., das die zwölf Tierkreiszeichen und 36 ägyptische Dekane sowie eine Reihe anderer Sternbilder und astronomischer Phänomene darstellt.

Der Tempelkomplex, in dem dieser Tierkreiszeichen untergebracht ist, ist ägyptischen Ursprungs und geht mindestens auf das 4. Jahrhundert v. Chr. zurück, mit dem letzten einheimischen ägyptischen Pharao Nektanebos II., und er scheint regelmäßig von späteren hellenistischen und römischen Herrschern in Ägypten renoviert und erweitert worden zu sein.

Im Jahr 1821 erlaubte der ägyptische Herrscher Mohammed Ali Pascha den Transport des Dendera Zodiac nach Frankreich. Das Artefakt traf im darauffolgenden Jahr ein und befindet sich heute im Louvre.

Der Dendera-Tierkreis stellt einen der frühesten Beweise für eine Synthese der mesopotamischen und ägyptischen astrologischen Systeme dar, die irgendwann im 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr. in Ägypten stattfand.

Und in dieser Synthese, obwohl menschlich, leuchtet ein anderer Plan hell auf, wenn auch mit heidnischen Namen.

Wie bei jeder Tierkreis- oder Sternenkarte müssen die Himmelsachsen angegeben werden, um uns einen Bezugspunkt zu geben. Dies sind die Äquinoktiums- und Sonnenwendelinien, die uns immer die vier Himmelsrichtungen zeigen – Norden, Süden, Osten und Westen. Schauen wir uns diese Achsen genauer an.

Achsen des Dendera-Tierkreises

Der Jahreszyklus der Sonne durch die 12 Häuser der Ekliptik und das Zusammenspiel der Sternbilder vermitteln eine spezifische, leicht lesbare Botschaft – eine universelle Botschaft unter allen Völkern von einem von der Jungfrau geborenen Erlöser, der den Drachen besiegt und am Kreuz stirbt und wieder zum Leben erwachen.

Atheisten versuchten dies zu erklären, indem sie sagten, dass das Christentum all diese Mythen aus verschiedenen Kulturen „gestohlen“ habe, aber die Wahrheit ist, dass Gott allen Nationen das Sternenevangelium gegeben hat – die große Geschichte, die sich in Christus Jesus erfüllte und die die Heiligen Drei Könige und Astrologen, die zur Anbetung kamen, als Jesuskind erkennen konnten.

Diese Aufzeichnung der Bewegung der Sonne und der Sternbilder stellt eine Ebene der Wahrheit dar, wie sie im Himmlischen Evangelium dargestellt wird, aber es gibt noch andere.

Es ist heute allgemein bekannt, dass die alten Ägypter auch von der langsameren Präzession der Tagundnachtgleichen wussten, was das Wissen über die längere Bewegung der Sonne entgegen dem Uhrzeigersinn entlang der Ekliptik widerspiegelt. Der Dendera-Tierkreis ist ein Beweis dafür und bestätigt die Themen, die bereits im Jahreszyklus der Sonne zum Ausdruck kamen .

Kurz gesagt markiert der Wechsel der Konstellationen, in den die Zeit der Tagundnachtgleiche fällt, prophetisch den Wechsel der Hauptzeitalter in Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit, der im Himmel aufgezeichnet ist.

Die Präzessionsbewegung der Sonne wird durch das Tierkreiszeichen bestimmt, in dem sie am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche aufgeht. In den letzten mehr als 2000 Jahren befand sich dieser Punkt in den Fischen und wir befinden uns jetzt in den letzten Jahren des Fische-Zeitalters entsprechend der Präzessionsbewegung der Sonne.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Präzessionszeitalter auf die biblisch prophezeite Epoche beziehen, und zeigt die fortschreitende Entwicklung von Gottes Plan, während er sich entfaltet.

Dies bildet den übergreifenden Kontext für den Plan der Erlösung und Wiederherstellung der Menschheit durch das Erlösungswerk Christi, der zentralen Figur dieser Stunden der Zeitalter.

Sternzeichen Biblische Verwaltungen Himmel und Erde Starttermine Schrift Sirius Angels First Estate Erste Gen.1:1-2 Zwillinge Ursprüngliches Paradies Zweite 6480 v. Chr Gen. 3:8ff Stier Bibelpatriarchen Zweite 4320 v. Chr Zweite Widder AT-Gesetz Zweite 2160 v. Chr Ex. 19:16ff Fische Christus/Gnade/ Offenbarung Zweite 7BC-jetzt Matt. 3:11ff

Apostelgeschichte 2:1ff

IThess. 4:13 Wassermann Letztes Paradies Dritte 2153 n. Chr Rev. 21

Präzessionszeitalter entsprechen wichtigen biblischen Ereignissen

Sirius: Angels‘ Lot Genesis 1:1-2

Zwillinge: Ursprüngliches Paradies. OK. 6480 v. Chr. Leben 3:8ff

Stier: Patriarchen. 4320 v. Chr. Genesis 3:23ff.

Widder: Das Zehn-Wörter-Gesetz und Exodus. 2160 v. Chr. Ref. Ab 19:16 Uhr

Fische: Christus/Gnade/Offenbarung ca. 3 v. Chr. – Matthäus. 3:11 usw.

Wassermann: Das Königreich des Volkes der Heiligen. Um 2025 n. Chr. Daniel 7:27 usw.

Natürlich ist es unmöglich, das genaue Datum des Beginns des Wassermannzeitalters anzugeben; Wissenschaftler diskutieren immer noch darüber, ob es begonnen hat, bald beginnen wird oder ob die Menschheit derzeit in einer Ära der „Übergangszeit“ lebt.

Der Großteil der astrologischen Gemeinschaft ist sich jedoch einig, dass der Übergang zum Wassermannzeitalter etwa 2024–25 enden wird, wenn neben den Hauptplaneten des Sonnensystems auch Pluto in das Zeichen Wassermann wechseln wird.

Dieser Lauf der Präzessionsepochen wird auf dem Dendera-Tierkreis durch die Beziehung der in seine Struktur eingebauten Achsen aufgezeichnet. Die Hauptachsen des Dendera-Tierkreises sind in der obigen Abbildung angegeben.

Umfangreiche Arbeiten zur Untersuchung dieser Achsen wurden von Schwaller de Lubich durchgeführt, der die Koordination der Präzession der Pole mit der Präzession der Tagundnachtgleichen zeigt.

Während sich der Polarstern vom Stern Thuban (Alpha Draconis) in Richtung des heutigen Pols bewegt, können wir im Polaris Ursa Minor (der kleine Bär) in der Mitte des Diagramms die entsprechenden Präzessionsepochen/-jahre v. Chr. sehen, die auf dem äußeren Kreis markiert sind.

Die Tatsache, dass die alten Ägypter diese beiden Pole und ihre Beziehung zueinander erkannten, weist darauf hin, dass sie sich des Phänomens der Präzession bewusst waren.

Die biblische archäoastronomische Herangehensweise an dieses Thema wird in gewisser Weise durch die symbolischen Details geteilt, die mit den Idolen der ägyptischen Sternenreligion verbunden sind und die ursprüngliche Einheit, die sie mit anderen Sternennamen teilten, verzerrten.

Die Astrologie hatte einen großen verzerrenden Einfluss auf die Vorstellung der Präzession der Tagundnachtgleichen. Indem sie die Tierkreiszeichen vergöttert und die Verbindung zwischen den kürzeren Sonnenzyklen im Uhrzeigersinn und den viel längeren Sonnenzyklen gegen den Uhrzeigersinn verwischt, mangelt es der Astrologie nicht nur an der Fähigkeit, genau zu erkennen, wann eine Präzessionsepoche endet und eine neue Epoche beginnt, sondern auch an einer klaren Definition Verständnis für die Beziehungen zwischen ihnen.

Kein heutiger Astrologe kann sich darüber einigen, wann diese beiden Tierkreiszeichen zum ersten Mal sozusagen „synchron“ ausgerichtet wurden.

Ohne den Kontext des stellaren Hintergrunds des siderischen Tierkreises wird das jährliche Sonnenjahr bedeutungslos. Andererseits ist ein sehr langer siderischer Tierkreis nicht auf das tägliche Leben der Menschen anwendbar, das mit einem kürzeren jährlichen Sonnenzyklus verbunden ist.

Wie im obigen Diagramm gezeigt, werden die biblischen Verwaltungen zwar mit diesen himmlischen Tierkreisen zusammen mit den entsprechenden Präzessionszeitaltern in Verbindung gebracht, ihre biblische Bedeutung wird jedoch geklärt und der Zweck des Himmels in Gottes Plan für die Zeitalter wird offenbart.

Sobald wir das Verständnis und die Perspektive im Kontext von Gottes Plan für das Kommen des Desire of Ages (Christus) akzeptieren, werden wir die göttliche Perspektive entdecken, die in der alten Geschichte unter den Trümmern der heruntergekommenen Idole der Menschen verborgen war.

Wenn wir die im Himmel geschriebene Geschichte des Erlösers erkennen, die allen kulturellen Mythen über den Himmel zugrunde liegt, können wir die ursprünglichen Geheimnisse und ursprünglichen symbolischen Wahrheiten des himmlischen Evangeliums in jeder Kultur ans Licht bringen und so den Weltmonomythos entschlüsseln.

Wir würden es natürlich nicht riskieren, auf eine Quelle wie den antiken Tierkreis von Dendera zu verweisen, wenn wir nach dem Zeitpunkt des Erscheinens des Vorläufers suchen – wir würden es nicht riskieren, wenn er die einzige Stimme wäre. Aber diese Stimme ist bei weitem nicht die einzige.

Maleachi prophezeite, dass vor der Geburt des Messias sein Vorläufer erscheinen und sein Kommen anzeigen würde. Die Juden warteten daher in Erwartung des Messias auch auf das Erscheinen seines Vorläufers.

Wir haben bereits viele unabhängige Prophezeiungen überprüft, die auf das Jahr 2025 als den Zeitpunkt des Erscheinens des Gesalbten hinweisen , und der Dendera-Tierkreis ist ein weiterer unerwarteter Zeuge.

Bisher haben sich ihre Achsen verschoben, als im Plan Gottes eine neue epochale Periode begann, auf die zahlreiche Prophezeiungen hinweisen.

Bisher ist alles nach Plan verlaufen, aber das Interessanteste wird bald vor unseren Augen passieren.