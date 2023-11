Die verbotene Geschichte: Die 9 Welten der Erde

Netzfund:

Wir (die Kontinente der Erde) und 8 andere Inselwelten leben im südlichsten Teil (unserem sogenannten Bharata Varsa-Bezirk) einer großen Zentralinsel (Jambudvipa). Die neunte Insel ist unsere Erde.

Unsere „Nachbarschaft“ Bharata-Varsa war einst eine ununterbrochene, nicht überschwemmte Landebene, bis sie vor 5125 Jahren durch einen großen Krieg und eine Überschwemmung auf neun Inseln reduziert wurde, von denen eine unsere die Erde ist.

Jede Insel ist von Eis und Schnee umgeben (eine weitere Folge des Krieges), und Bharata-varsa als Ganzes ist im Allgemeinen unter Quarantäne gestellt und vom Rest der zentralen Insel getrennt, wo ein viel frommerer Lebensstil gelebt wird.

Eines Tages wird Bharata-Varsa wiederhergestellt und wieder mit dem Festland vereint, so wie es einst war.

Der Befall mit „negativen Wesenheiten“ war schlimm. Die Kriegsschäden führten zu einer großen Überschwemmung in der Gegend.

Das Leben wurde viel härter und die Menschen wurden kleiner und lebten kürzer, aber jetzt, da sie relativ frei von den Dunklen waren, waren sie zumindest auf dem richtigen Weg.

Andere Teile der Zentralinsel erlitten weniger Schaden und führten im Wesentlichen ihren paradiesischen Lebensstil fort. Jeder hier ist größer und lebt Hunderte oder sogar Tausende von Jahren ohne Krankheit oder Tod.

Die Menschheit ist jetzt wieder an dem Punkt angelangt, an dem das große Übel sie einholt, genau wie in den Tagen der großen Sintflut.

Dieses Mal wird der Kampf noch härter sein, aber sobald die Dämonen besiegt sind, wird in diesem Kali Yuga ein weiteres Goldenes Zeitalter beginnen – mindestens tausend Jahre (manche sagen zehntausend).

Unabhängig von der Dauer wird es höchst willkommen sein und einem großen Teil der Menschheit ermöglichen, diese irdische Ebene zu verlassen, auf der Böses und Korruption vorherrschen und gedeihen.