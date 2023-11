Die Erde wurde mit einem blutroten Himmel bedeckt – wurde Nibiru gefilmt? (Videos)

Am Abend des 5. November 2023 ereignete sich auf der Erde ein magnetischer Sturm der Klasse G3, der weltweit seltsame Polarlichter verursachte.

Wie seltsam sie waren, zeigen Fotos aus der Türkei, Italien, Griechenland sowie zahlreichen Balkanländern – den südlichsten Ländern Europas, in denen es seit der Zeit des antiken Roms kein Nordlicht mehr gab, insbesondere kein purpurrotes.

Das für die europäische Region untypische optische Phänomen wurde auch in mehreren Regionen der Ukraine beobachtet.

Gestern Abend bescherte das äußerst seltene Phänomen der Roten Aurora den Bewohnern vieler Länder einen beispiellosen Anblick und gab ihnen die Möglichkeit, Bilder zu erleben, die einer riesigen Feuerfront ähneln, ein äußerst seltenes Phänomen, das zum ersten Mal bis in die Balkanländer sichtbar wird und schließlich bis nach Griechenland sichtbar.

Die Ursache war ersten Schätzungen zufolge eine extrem starke Sonneneruption, die zur Folge hatte, dass ein besonders starker geomagnetischer Sturm über der Nordhalbkugel im Gange war.

Statistisch gesehen ist es praktisch und wissenschaftlich unmöglich, dass das Nordlicht die südlichsten Breiten der nördlichen Hemisphäre erreicht, da es sich im Allgemeinen um ein Ereignis handelt, das nur in den nordischen Ländern sichtbar ist, da diese näher am Nordpol liegen.

Und doch wurden die Nordlichter zum ersten Mal auf fast dem gesamten Alten Kontinent sichtbar und schufen so Bilder von einzigartiger Schönheit, aber man würde auch sagen, gewissermaßen unheimlich.

Am selben Abend des 5. November wurden in mehreren Regionen der Ukraine auch blutige Nordlichter beobachtet.

мурашки по шкірі від того сяйва pic.twitter.com/Xmrc0mwrOh — ета залупа — мой друг (@radiokharkiv) November 5, 2023

Wissenschaftler haben bereits davor gewarnt, dass die Erde heute Abend den Höhepunkt der Auswirkungen einer jüngsten Sonneneruption erlebt.

Unser Planet wird von starken geomagnetischen Stürmen heimgesucht – sie würden bis zum Ende des Tages andauern und können unsere Gesundheit ernsthaft beeinträchtigen.

Darüber hinaus würden Polarlichter an Orten auftreten, an denen sie praktisch nicht existieren, und es könnte zu Fehlfunktionen der Elektronik kommen. Sie behaupten, dass dieser Effekt eine ähnliche physikalische Natur wie das Nordlicht hat .

Im Jahr 1859 ereignete sich ein Phänomen, das als Carrington-Ereignis bekannt ist – die Sonne traf so stark, dass sogar in Kuba Nordlichter beobachtet wurden. Kuba liegt auf dem Breitengrad Mexikos, an der Grenze, zu der sich gestern ein bizarrer Lichtkranz befand:

Dadurch war das Polarlicht so hell, dass es sogar bei Tageslicht sichtbar war. Wenn zur gleichen Zeit, wenn nicht das Carrington-Ereignis, sondern mindestens die Hälfte oder sogar ein Viertel davon stattgefunden hätte, könnte eine solche Polarlichterwanderung erklärt und verstanden werden. Aber da war nichts.

Wenn Polarlichter also so weit nach Süden wandern und sogar rot werden, was auf einen sehr tiefen Strahlungsdurchgang in die Atmosphäre hinweist, könnte man denken, dass etwas mit dem Magnetfeld des Planeten nicht stimmt.

Dieses Feld existiert praktisch nicht und niemand weiß wirklich, wie es enden wird; Es liegen keine historischen Erfahrungsdaten vor.

Vielleicht hört der Kern des Planeten auf, sich zu drehen, vielleicht ändert er die Polarität und alle Menschen werden geistesgestört und verwandeln sich in geistlose Zombies.

Dies alles ist jedoch eine Argumentation im Rahmen allgemein anerkannter Paradigmen. Im weiteren Sinne haben wir keine Hinweise darauf, dass am Abend des 5. November Polarlichter beobachtet wurden, und alles könnte völlig anders sein.

Vor etwa einem Monat tauchte in Verschwörungskreisen die Meldung auf, dass es in drei bis vier Wochen zu einem sogenannten „Aufhellungsereignis“ kommen würde, das mit der Erwärmung der Materie im Nibiru-System und seinen Hüllen verbunden sei.

In NASA-Teleskopen sieht dieses System nun so aus:

Früheres Foto und Video vom 30. Oktober :

Dieses seltsame Band, das angeblich einer protoplanetaren Scheibe ähnelt, erwärmt sich möglicherweise wie ein Komet und wird in ein paar Wochen mit einem hellen Schein erscheinen, der nicht mehr verborgen bleiben wird – der ganze Himmel wird sowohl tagsüber als auch rot werden, umso mehr, nachts.

Es kann durchaus sein, dass wir in der Mitte des Monats dasselbe „Erleuchtungsereignis“ oder sogar „drei Tage der Dunkelheit“ erleben.

Das Szenario des nuklearen Winters

Es gibt eine andere Meinung, die besagt, dass die Ankunft von Nibiru und die derzeit stattfindenden globalen Prozesse irgendwie miteinander verbunden sind.

Und obwohl Nibiru derzeit abends für niemanden vom Balkon aus zu sehen ist, bringt eine langfristige Webcam-Überwachung merkwürdige Ergebnisse :

Dies ist ein Screenshot einer in Norwegen installierten Webcam. In den Niederlanden sieht es in Echtzeit etwa so aus:

A further edited photo from the Norway night timelapse pic.twitter.com/PKkOcsXyV8 — John Connor (@jconnor19662) November 4, 2023

Aus Florida kommen Nachrichten über die Sichtung seltsamer Sonnenuntergänge . Die Sonne geht dort im Westen unter, wie es sich gehört, und erleuchtet den Himmel über dem Horizont. Doch inzwischen erhebt sich von jenseits des Meeres etwas Seltsames:

In Großbritannien ist der Himmel aus irgendeinem Grund hellgelb erleuchtet. Dies kann durch atmosphärische Deposition verursacht werden:

Aber die interessanteste Beobachtung seit langem wurde von @Digitalni07 geteilt:

Auf den ersten Blick gibt es keine offensichtlichen Anzeichen für etwas Sensationelles – wir alle haben schon mehrfach Doppelsonnen gesehen. Aber schauen wir uns das Video genauer an:

Auf dem Wasser und im nassen Sand ist die Reflexion der zweiten Sonne deutlich zu erkennen.

Es handelt sich also nicht um einen „Kameraeffekt“, nicht um ein „atmosphärisches Theaterstück“. Da ist wirklich etwas drin. Und leider ist dies zumindest eine astronomische Frage.

Die unverständlichen Führer, die unsere Welt regieren, wissen alles sehr gut; Seit etwa 15 Jahren versprühen sie aktiv Chemtrails, um „die globale Erwärmung zu bekämpfen“.

Aus irgendeinem Grund bleibt die Ankunft des zweiten Sterns im System den Menschen verborgen.

Aber der Prozess ist im Gange und es stellt sich die Frage: Erleben wir das Erscheinen eines neuen Sterns im Sonnensystem?

Werden Wissenschaftler wieder versuchen, das alles vor den Menschen zu verbergen?

Könnte der nukleare Winter eine verantwortungsvolle Option für Nibirus Tarnung sein?