Schumann-Resonanz im Jahr 2023 und ihre Rolle beim Quantensprung

Bei Gesprächen über den „Quantensprung“ kommt es nun zwangsläufig zur Erwähnung der „Schumann-Resonanz“ – seit sie aufgetaucht ist, bedeutet sie, dass sich die Welt definitiv verändert.

Auf diesen Wert bezieht man sich, wenn man zeigen will, dass sich nicht nur die Menschen verändern, sondern auch der Planet Erde selbst.

Schumann-Resonanzindikatoren liegen in der Verantwortung der Geophysiker, und sie werden ihre Wissenschaft nicht vereinfachen, damit Esoteriker sie klarer verstehen können.

Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen kommunizieren wenig miteinander, aber vergeblich – übereinandergelegte Daten verschiedener Büros liefern echte Erkenntnisse: Es eröffnet sich ein Verständnis für das Gesamtbild, wie verbunden wir mit dem Planeten sind, auf dem wir leben, und wo wir im Jahr 2039 landen, wenn der Quantensprung endlich abgeschlossen ist.

Die spirituelle Entfernung wird nicht in Kilometern gemessen – aber wie sich herausstellte, kann sie in Hertz gemessen werden, als physikalische Größe „Schwingungsfrequenz“.

Was ist also die Schumann-Resonanz (auch „Schumann-Frequenz“ genannt)?

Die nächste Schicht nach der Stratosphäre wird Ionosphäre genannt und beginnt etwa 50 km von der Erdoberfläche entfernt. Es gibt eine hohe Konzentration an Elektronen und freien Ionen.

All dies wird durch ultraviolette und kosmische Strahlung aus dem Weltraum sowie durch die Schwerkraft und das Magnetfeld der Erde beeinflusst.

Wir können sagen, dass die Ionosphäre die energetische Hülle der Erde ist, in der sich die Energieflüsse, die aus dem Weltraum zu einem Menschen kommen, mit der Energie kreuzen, die uns die Erde gibt.

In einer Höhe von 55 Kilometern bildet sich in der Ionosphäre ein Hohlraum, der als Wellenleiter für elektromagnetische Wellen fungiert.

Elektromagnetische Wellen, die sich im unteren Teil der Ionosphäre befinden, werden von Physikern als „stehend“ bezeichnet. Im Jahr 1905 patentierte Nikola Tesla seine Idee, dass die Erde ein Schwingungskreis sei.

Er bestimmte dann sogar die Resonanzfrequenz bei 6,18–30 Hz, allerdings rein theoretisch – viel später erschienen Instrumente, die eine Amplitude von 7,83–32,4 Hz zeigten. Das heißt, Tesla hatte eine fast genaue Vermutung (oder vielmehr vorausgesehen, dass er mit seinem Genie die technische Komponente der Wissenschaft übertreffen würde).

Gewitter haben den größten Einfluss auf die Ionosphäre. Blitzentladungen erzeugen elektromagnetische Wellen, die eingefangen werden und sich durch die Ionosphäre ausbreiten.

Ihre Frequenz ist die Schumann-Resonanz. Sie ist nach dem deutschen Physiker Winfried Otto Schumann benannt, der ihre Existenz 1952 mathematisch vorhersagte. Blitze und magnetische Stürme, Energieentladungen in der Atmosphäre bei Gewittern, erhöhen die Schumann-Frequenz um etwa 15 %.

Die Schumann-Resonanz wird ständig von Stationen in verschiedenen Teilen der Welt gemessen: Station West Greenwich (USA), Station Hollister und Parkfield (USA), Station Moshiri (Japan), Station Martovaya (Ukraine), Station Ioannina University (Griechenland), Station Nagucenk (Ungarn), Mitzpe Ramon Station (Israel), Tomsk State University Station (Russland, Tomsk), Lekhta Station (Russland) und Stationen am Süd- und Nordpol. Gleichzeitig können ihre Daten abweichen.

Zusammenhang zwischen der Schumann-Resonanz und dem menschlichen Gehirn

Nachdem Otto Schumann seine Entdeckung seinen Kollegen bekannt gegeben hatte – beschäftigte er sich 1952–1954 mit diesem Thema. In den Jahren 1954 und 1960 entdeckten Koenig und seine Kollegen (König, HL; Krueger, AP; Lang, S.; Sönning, W. Biological Effects of Environmental Electromagnetism ; Springer: Berlin, Deutschland, 2012.) während ihrer Studien die Präsenz eines Musters zwischen der Resonanz der Erde und der Ionosphäre und der Aktivität des menschlichen Gehirns.

Diese Ähnlichkeit erstreckte sich auf die Werte der Komponenten des elektrischen Feldes (mV/m) und des magnetischen Feldes (pT).

Im Jahr 2006 bestätigte ein Wissenschaftler der Staatlichen Universität Tomsk, Sergei Pobatschenko, die Existenz von Ähnlichkeiten zwischen Variationen in Schumann-Spektren und Gehirnaktivität im Frequenzbereich von 6–16 Hz. (Pobachenko, SV; Kolesnik, AG; Borodin, AS; Kalyuzhin, VV).

Die Kontigenz von Parametern menschlicher Enzephalogramme und elektromagnetischer Schumann-Resonanzfelder wurde in Überwachungsstudien aufgedeckt.

Im Jahr 2016 veröffentlichten die Behavioral Neurobiology and Biomolecular Research Laboratories der Laurentian University, Ontario, Kanada, den Artikel „Similar Spectral Power Densities Within the Schumann Resonance and a Large Population of Quantitative Electroenzephalographic Profiles: Supporting Evidence for Koenig and Pobachenko“.

Diese Studie liefert weitere Beweise für die Ähnlichkeiten zwischen der menschlichen Gehirnaktivität und der Schumann-Resonanz–Schlussfolgerungen, die aus der Beobachtung konsistenter Spektralmuster elektromagnetischer Felder in beiden Systemen gezogen werden.

Den Probanden wurde ein Elektroenzephalogramm vorgelegt und sein Muster mit Diagrammen der Schwankungen der Indikatoren der Station verglichen, die dem Experiment, das die Schumann-Resonanz misst, am nächsten liegt.

Das ist die trockene Sprache wissenschaftlicher Artikel – aber wir reden hier von Mystik. Esoteriker, die ihr Wissen direkt aus dem Weltraum beziehen, beziehen sich selten auf das, was die internationale Wissenschaftsgemeinschaft entdeckt und veröffentlicht hat.

Darüber hinaus stehen sich die beiden Parteien skeptisch gegenüber und tauschen in eher beleidigendem Ton Aussagen wie „Sie verstehen nichts!“ aus.

Aber im Fall der Schumann-Resonanzforschung wird die Beziehung zwischen dem menschlichen Gehirn und der ionosphärischen Erde von beiden erkannt.

Wenn eine Beziehung besteht, kann diese zum Wohle einer Person genutzt werden. Im Jahr 2017 veröffentlichten mehrere iranische Universitätslabore den Artikel „Effects of Extremely Low-Frequency Electromagnetic Fields on Neurogenesis and Cognitive Behavior in an Experimental Model of Hippocampal Injury“.

Kurz gesagt: Niederfrequente Magnetfelder, in denen Schumann-Resonanz existiert, verbessern das räumliche Lernen und das Gedächtnis.

Die Exposition gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern erhöht die Anzahl der BrdU+- und NeuN+-Zellen im Gyrus dentatus, der Gehirnstruktur, die an der Regulierung von Gedächtnisfunktionen, räumlicher Navigation und Aufmerksamkeitskontrolle beteiligt ist.

Was bedeutet das? Niederfrequente Magnetfelder fördern die Neurogenese, also die Bildung neuer Gehirnzellen.

Das Sprichwort, dass sich Nervenzellen nicht regenerieren, ist schon vor einigen Jahren überholt – Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass das menschliche Nervensystem zur Regeneration fähig ist.

Die Schumann-Resonanz wächst. Es bedeutet, dass etwas passiert

Das Überraschendste vor diesem Hintergrund ist, dass die Schumann-Resonanz, die im arithmetischen Mittel seit den 1970er-Jahren, als sie gemessen wurde, bei etwa 7,8 Hz verharrte, nun wächst sie, und zwar sehr schnell.

Im Jahr 2023 beträgt die durchschnittliche Schumann-Frequenz in der gesamten Ionosphäre bereits 38 Hz.

Und das ist erst der Anfang. Die Erde und alle Menschen auf ihr bewegen sich jetzt vom Kali Yuga (wie Hindus die Ära der Aggression, des Wettbewerbs und der Berechnung nennen) in die Ära des offenen Bewusstseins Satya Yuga, in der die Menschen bewusster und freundlicher werden und Beziehungen beginnen, auf den Prinzipien der Zusammenarbeit aufgebaut.

Der Quantensprung begann am 21. September 2019 und wird im Jahr 2039 enden – das heißt, wir haben bereits einen beträchtlichen Teil des Weges zurückgelegt.

Aus den Ergebnissen von Laborstudien wird geschlossen, dass das menschliche Gehirn seine Frequenz an das Niveau der Wellenschwingungen in der Ionosphäre der Erde anpasst – also an die Indikatoren der Schumann-Resonanz.

Elektroenzephalogramme der an den Experimenten teilnehmenden Freiwilligen zeigen, dass die Stärke der Schwingungen im Gehirn stark davon abhängt, welche Emotionen eine Person gerade erlebt.

Je höher, heller und freundlicher das Gefühl, desto höher die Resonanz.

Die Erde ist den Menschen, die auf ihr leben, voraus – sie macht den Quantensprung etwas schneller als wir, ist uns voraus, um den Boden vorzubereiten.

Im Jahr 2023 schwankt die Schumann-Frequenz im Bereich von 20 bis 60 Hz, im Mittel, um ganz genau zu sein, beträgt sie gerade einmal 38 Hz.

Das heißt, die Erde bringt uns – uns alle – auf die Ebene aufrichtiger Höflichkeit, wenn wir „Danke“ sagen möchten. Etwas mehr und wir nähern uns 50 Hz, wenn Sie lieben möchten.

Im Zustand höchster Konzentration – beispielsweise während der Meditation – erzeugt das menschliche Gehirn Wellen mit einer Frequenz von bis zu 200 Hz.

Daher geben Ersteller von Zusammenstellungen von Meditationsmusik häufig die Häufigkeit des Titels an. Je stärker die Meditation, je schwieriger die Aufgabe, die Sie sich stellen, desto höher sollte die Frequenz sein.

Die Schumann-Resonanz hat die Gehirnwellen eines meditierenden Menschen noch nicht eingeholt. Denn in der Meditation sind wir viel höher, näher am Göttlichen, als die „durchschnittliche Temperatur“ der Menschheit.

Und die Schumann-Resonanz richtet sich genau an alle, ihre Aufgabe ist es, das Bewusstsein aller langsam zu heben und zu öffnen, um die Menschheit durch den Quantensprung zu führen.