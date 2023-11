Neil Armstrong will nicht schwören, dass er auf dem Mond war (Video)

Die Respektlosigkeit der Freimaurernauten. Sehr viele kennen ihn!

Das ist der Journalist Bart Sibrel. Er wurde von dem gewalttätigen Buzz Aldrin niedergeschlagen!

Er recherchierte 2002 im Auftrag einer japanischen Fernsehanstalt für seinen Dokumentarfilm „A Funny Thing Happened On The Way To The Moon“ („Es passierte was Lustiges auf dem Weg zum Mond“), der sich recht kritisch mit den damaligen APOLLO-Flügen auseinandersetzt.

Sibrel hatte bei seinen Recherchen nämlich herausgefunden, dass es bei den APOLLO-Flügen nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und behauptet, dass die APOLLO 11-Flüge gefälscht seien.

Bereits im vergangenen Jahr, also 2001, erregte er Aufsehen mit seiner kritischen

Fernsehsendung beim amerikanischen Sender Fox-TV, die auch in Deutschland mehrfach ausgestrahlt wurde.

Sibrels spätere Recherchen sollten seine Zweifel erhärten.

Nachdem er bereits von dem ehemaligen APOLLO 12-Astronauten Alan Bean recht unsanft aus dessen Haus geworfen worden war, wollte er Buzz“ Aldrin interviewen, der in die lustigerweise in die Geschichtsbücher als zweiter Mann auf dem Mond eingegangen ist.

Der erste Mann auf dem Mond war ja, wie ihr wisst, der bereits verstorbene Neil Armstrong. Er war schon seit Jahren zu keinem einzigen Interview bereit.

Er hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebte abgeschottet vom Rest der Welt auf seiner Farm, während Aldrin den Presserummel um seine Person liebt und genießt.

Der Journalist Sibrel war relativ aufdringlich, als er Aldrin aufforderte, auf die Bibel zu schwören, dass er wirklich auf dem Mond herumgelaufen sei.

Diese Frage zu beantworten wäre eigentlich kein Problem, wenn es den Tatsachen entsprechen würde!

Doch Aldrin reagierte auf Sibrels Forderung unerwartet gewalttätig, da Sibrel Aldrin als Lügner bezeichnet hatte.

Dennoch zeigte Aldrin keine Selbstbeherrschung und versetzte dem Reporter einen Kinnhaken, was man eigentlich nicht von jemandem wie Aldrin erwarten würde!

Sibrel zeigte Aldrin daraufhin wegen Körperverletzung an.

Und selbstverständlich könnt ihr euch vorstellen, was nach der Anzeige passiert ist!

Genau, nichts!

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles verzichtete auf eine Klage mit der merkwürdigen Begründung, dass es unwahrscheinlich sei, dass eine Jury den zweiten Lügner, der seinen Fuß auf den Mond gesetzt habe, für schuldig erklären würde.

Kurz gefasst: All diese Freimaurernauten waren respektlos und gewalttätig! Sie schlugen, spuckten und beleidigten!

